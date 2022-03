Alopecia: cuál es la enfermedad que sufre Jada Pinkett por la que Will Smith golpeó a Chris Rock

Esta entrega de los Oscar fue testigo de uno de los momentos más incómodos de la televisión. En medio de un monólogo del comediante Chris Rock, el actor Will Smith -que minutos después obtuvo el premio al Mejor Actor en los premios de La Academia- irrumpió en el escenario y le pegó una piña en la cara. ¿La razón? El humorista bromeó con el pelo de su mujer: “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, dijo en referencia al personaje de Demi Moore en aquella película de 1997 por la que se debió rapar para interpretar a una militar.

Tras el ataque de furia, el hombre que obtuvo la estatuilla por su papel en “King Richard” volvió a sentarse en su lugar y, a los gritos, sentenció: “Sacá el nombre de mi esposa de tu maldita boca”.

Lo cierto es que el hecho de que Jada Pinkett luzca desde hace un tiempo su cabeza calva no responde a una cuestión de look, sino que se debe a que sufre alopecia.

En diciembre, tal como publicó LA NACION, la actriz apareció en las redes sociales con un mensaje al respecto. “Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Punto!”, escribió Pinkett en su cuenta de Instagram, junto a un clip en el que contaba qué fue lo que la llevó a tomar esa determinación.

“He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, pidió mientras señalaba una porción de su cuero cabelludo, similar a una cicatriz, en la que no tiene pelo. Y riendo, continuó: “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”.

De todos modos, Jada Pinkett nunca ocultó sus problemas capilares. Tal es así que a mediados del año pasado siguió los consejos de su hija Willow Smith, de 21 años, y se afeitó por completo la cabeza. “Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir”, explicó por aquel entonces. De hecho, su hija se rapó en el mismo momento. Su madre, la actriz Adrienne Banfield-Norris, también luce una muy corta cabellera.

Qué es la alopecia

Cuando aparecen zonas donde la falta de cabello deja ver el cuero cabelludo, se trata de alopecia y en este caso es importante la consulta al dermatólogo para que evalué correctamente la causa del proceso así como también el tipo, la forma y tiempo de tratamiento, que -entre otros factores- va a depender de la edad de la mujer, si es pre menopáusica o post. En ambos casos, el tratamiento es farmacológico y tiene muy buenos resultados.

La alopecia es una enfermedad por la que el sistema inmune del cuerpo ataca “por error” a sus propias células. En este caso, a los folículos capilares. Tiempo atrás, el médico Miguel Ángel Allevato, jefe de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas, explicó a LA NACION que se caracteriza por la pérdida de pelo en sectores; que puede ser difusa o localizada en placas; y que puede afectar tanto al cuero cabelludo como barba, cejas, pelo púbico, etc. En algunos casos, también afecta las uñas.

Cualquiera sea el origen de la caída es aconsejable actuar rápidamente para revertir la progresión del cuadro. “La alopecia tiene diversas causas y puede aparecer a cualquier edad -aunque suele surgir antes de los 20-, y no tiene distinción de sexo o etnia. Se percibe por áreas sin pelo y la mayor parte de las veces puede ser reversible. Sin embargo, existen formas muy crónicas y resistentes a los tratamientos, que pueden convertirse en un verdadero reto terapéutico para el dermatólogo”, aclaró Allevato, y agregó que causa gran repercusión psicosocial y puede ser el reflejo de otros trastornos de origen autoinmunitario.

Las disculpas de Will Smith

En medio del estupor por lo sucedido minutos antes, Will Smith recibió el galardón por Rey Richard y aludió a Richard Williams. “Era un defensor de su familia y en esta época de mi vida y en este momento estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga en este mundo”, expresó. “Al hacer esta película tuve que proteger a mis coprotagonistas, yo soy un río para mi gente. Sé que, al hacer lo que hacemos, en este negocio, la gente te puede faltar el respeto y uno debe sonreír y pretender que está todo bien. Yo quiero ser un vehículo para el amor”, apuntó. “Gracias a Serena y a Venus por confiarme su historia, quiero ser un embajador de esa clase de amor”, dijo y se disculpó con la Academia y sus colegas nominados. “Este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, para mí se trata de iluminar a gente, la vida imita al arte, y de Richard decían que era un padre loco, y el amor me hace hacer cosas locas”. Por último, Smith añadió con una mueca de sonrisa: “Gracias, espero que la Academia me vuelva a invitar”, afirmó, mientras era aplaudido con reservas.