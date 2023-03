Will Smith reabrió la polémica con el Oscar con un posteo en sus redes y la Academia respondió con dureza: “No debe venir”

escuchar

El “Slapgate”, como le dicen al cachetazo que Will Smith le propinó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar 2022, sin dudas quedará como unos de los escándalos más resonantes de la historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Luego de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett, Smith se levantó de su silla y ejerció violencia física momentos antes de obtener el galardón por su protagónico en la biopic Rey Richard.

La situación derivó en reuniones de la Academia y una decisión tajante: prohibirle la asistencia a la ceremonia por 10 años. Sin embargo, Smith sí podrá ser nominado e incluso podrá volver a ganar, pero no podrá levantar la estatuilla en el Teatro Dolby si fuera el más votado, o participar de cualquier evento asociado con el Oscar. Casi un año después del hecho, el actor agitó el avispero al mostrar en su cuenta de TikTok una imagen de la estatuilla dorada haciendo hincapié en cómo no tiene su nombre grabado ni el film por el que la ganó. Luego del cachetazo, el actor lloró al dar su discurso, fue a la fiesta de Vanity Fair, pero no habló con la prensa ni tampoco pasó a grabar su estatuilla, como es tradición, en el marco del Governors’ Ball.

Will Smith mostró con enojo su Oscar sin grabar TikTok

Con motivo de la publicación del actor de Hombres de negro, la presidenta de la Academia, Janet Yang, decidió pronunciarse e, inicialmente, se mostró conciliadora. “Ganó el Oscar, así que debería tener su nombre grabado en él”, expresó. De todas formas, hizo una salvedad: “No sé si debería venir personalmente pero sí podemos gestionarlo”, añadió en diálogo con el podcast Awards Chatter. Recordemos que la exclusión del actor de todos los programas y actividades de la Academia, se tomó a partir de la evaluación del “ comportamiento inaceptable y dañino” que realizó el consejo de dirección, más conocido como el Board of Governors.

Ante el veredicto, el actor respondía: “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto”. Meses más tarde, pidió disculpas a través de un video de YouTube.

El “Slapgate”, motivo de broma en los Oscar 2023

Will Smith y el cachetazo infame a Chris Rock Neilson Barnard - Getty Images North America

El domingo se llevó a cabo una nueva entrega de los galardones más importantes de la industria cinematográfica de Hollywood y el anfitrión, Jimmy Kimmel, no quiso eludir al elefante en la habitación, por lo que las bromas sobre el “Slapgate” no faltaron durante el transcurso de la noche. “Esperemos que se diviertan y que se sientan seguros, lo más importante es que yo también quiero sentirme seguro. Así que si alguien comete un acto de violencia, el resultado será que te ganarás un Oscar como mejor actor y podrás dar un discurso de 19 minutos”, dijo en su monólogo de apertura, en alusión a cómo Smith tuvo la posibilidad de hablar sin interrupciones luego de haber ejercido violencia física sobre Rock, decisión de la producción que no fue bien vista y que suscitó un mea culpa semanas más tarde.

En su carta abierta, la Academia reconoció que durante la transmisión en vivo de la ceremonia no se manejó bien la inesperada situación. “Nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedente”, se admitió, y luego se le manifestó a Rock una “profunda gratitud por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias”.

El pedido de disculpas públicas de Will Smith

En ese momento, otras figuras de Hollywood se sumaron al debate sobre lo acontecido, entre ellos, Jim Carrey, quien dijo haberse sentido “asqueado” por la ovación que recibió Smith cuando se le otorgó el premio. Adam Sandler, amigo de Chris Rock, ofreció su apoyo al comediante y dijo “amarlo” a través de Twitter además de no poder esperar para que empiece su gira. Por su parte, Amy Schumer, una de las anfitrionas de dicha ceremonia, admitió sentirse “traumatizada”, y Zoe Kravitz le tiró un “palito” a Smith en un posteo de Instagram. “Aquí una foto de mi vestido en los premios donde ahora aparentemente se agrede a gente en el escenario”, escribió.

Jimmy Kimmel bromeó sobre el Slapgate el domingo en la entrega de los Oscar PATRICK T. FALLON - AFP

En relación con la última entrega, Kimmel también aludió al hecho mencionado y advirtió que, si alguien intentaba lastimarlo, tenía a muchas figuras en el Teatro Dolby dispuestas a defenderlo. “ Si algo violento sucede, hagan lo mismo que el año pasado: nada. Ustedes permanezcan sentados y no hagan nada. Y si esta noche alguno se enoja por un chiste, no les será fácil llegar hasta mí. Primero tendrán que pasar por delante de algunos de mis amigos, como Creed, The Mandalorian y Spiderman, que están aquí esta noche”, bromeó.

