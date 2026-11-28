Las películas de Navidad son un género en sí mismo. Prácticamente desde la invención del cine, las producciones con esta temática se convirtieron en citas obligadas en todos los diciembres, meses en donde los regalos, las reuniones familiares y las comidas son grandes protagonistas. En este 2026, Arnold Schwarzenegger protagoniza Misión bolsa mágica, film en donde interpreta al mismísimo Papá Noel.

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En una charla con LA NACION, en la que también participó el director del film, Adam Shankman, reveló qué le significó componer a este querible personaje para la película de Prime Video que estrena el miércoles 2 de diciembre. Pero también se tomó un momento para recordar a otro clásico navideño de su propia cosecha.

Con la ayuda de un ladrón

Misión bolsa mágica comienza con un robo. Una elfa renegada llamada Swizzle (Awkwafina) decide hurtar la bolsa de regalos de Papá Noel (Schwarzenegger), provocando de ese modo un verdadero caos ante la inminencia de la Navidad. Pero Santa no se piensa quedar de brazos cruzados, y por eso es que le pide ayuda a un inesperado colaborador.

Awkwafina, como la elfa renegada que decide hurtar la bolsa de regalos de Papá Noel Clay Enos - MTWB_UT_250211_ENOCLA_00395

Vance (Alan Ritchson) es un ladrón que lidia con sus propios problemas: tiene una pequeña hija con la que no mantiene una relación muy cercana y, para colmo, la posibilidad de ser atrapado por la policía es una constante entre tantos delitos. Sin embargo, Vance conoce los bajos fondos de su ciudad, y los barrios atestados de criminales son su especialidad. Y justamente por ese motivo es que Papá Noel le pide a él que lo ayude a encontrar a esa elfa villana, que anda con su saco de regalos robado.

Alan Ritchson (Vance) y Arnold Schwarzenegger (Papá Noel), protagonistas de Misión bolsa mágica Captura

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Inicialmente, y como es de esperar, Vance no puede creer ni quién le está pidiendo ayuda ni cuál es la naturaleza de ese encargo, pero la reacción de su hija y la posibilidad de realizar una buena acción, terminará por llevar a ese ladrón a formar equipo con uno de los grandes representantes de la bondad y la generosidad.

"Tiene alegría, una noción de reunirnos, ser agradecidos y generosos, porque en todas las películas de Navidad debe estar presente el espíritu de la generosidad", señala el director Clay Enos - MTWB_UT_250221_ENOCLA_00347

Para Shankman, Misión bolsa mágica es una historia que contiene todos los elementos que hacen de un film navideño un clásico instantáneo. “Tiene alegría, una noción de reunirnos, ser agradecidos y generosos, porque en todas las películas de Navidad debe estar presente el espíritu de la generosidad”, recalca el director. Debido a eso es que este film, desde la mirada de su realizador, reúne estos elementos y más aún: “Creo que es muy dulce que el personaje de Alan tenga una historia con su hija, a quien apenas conoce; y Arnold también tiene una suerte de hija en el personaje de la elfa Swizzle, quien también necesita ayuda. Entonces surge un paralelo entre ambas historias. La verdad es que en esta modesta película logramos hacer un montón de cosas”.

Ser Papá Noel

Schwarzenegger no lo duda y se muestra genuinamente movilizado cuando expresa que ser convocado para interpretar a Papá Noel “fue un regalo de Dios”. A sus casi 80 años, el actor mantiene un físico imponente, que lo acerca a la inmensidad del popular personaje. Pero no solo eso, sino que él mismo cuenta en su filmografía con un clásico navideño que siempre lo dejó con ganas de volver a esa temática.

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“Hace 30 años hice El regalo prometido, una de las películas navideñas más populares. Desde entonces siempre me preguntaba a mí mismo cuándo vendría alguien con una idea para hacer una secuela u otra película de Navidad. Y la respuesta estuvo en Adam Shankman”, le dice el actor a LA NACION.

Schwarzenegger junto al director Adam Shankman Clay Enos - MTWB_UT_250212_ENOCLA_00126

Con sincero entusiasmo, Schwarzenegger detalla que no dudó demasiado en sumarse a este proyecto: “Cuando Adam vino a casa, me ofreció la posibilidad de ser Papá Noel y me mostró cómo iba a ser la historia y este personaje. Y la verdad es que pasó una hora de charla hasta que solo le dije ‘¡contá conmigo!’. Me sentí tan bendecido de que me ofrecieran esto, porque es un papel ideal para mí”.

Desde la mirada de Shankman, Arnold le da a su versión de Santa una dimensionalidad renovada: este Papá Noel es uno muy distinto a los tantos que ya vimos en otros largometrajes. “Creo que cada director se acerca a esa figura de manera distinta; hay películas como Bad Santa con una versión subversiva y graciosa del personaje, o la de Noche sin paz, en donde David Harbour hace un Papá Noel muy cabrón. Pero lo que amo de Arnold en este rol, es que logra una versión profundamente humana, y hace a un Papá Noel muy receptivo a descubrir y a ser parte del mundo”.

"Lo que amo de Arnold en este rol, es que logra una versión profundamente humana, y hace a un Papá Noel muy receptivo a descubrir y a ser parte del mundo", dice Shankman Clay Enos - MTWB_UT_241217_ENOCLA_00030

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En mayor o en menor medida, el cine como fenómeno cultural comprende que la Navidad atraviesa a millones de personas alrededor del mundo y que por esas fechas la sensibilidad está puesta en reunirse con los seres queridos y celebrar en familia. Y esa combinación de sentimientos es la que intenta aglomerar Misión bolsa mágica.