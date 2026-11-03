Bill Hader: la inesperada carrera del hombre que llegó a Hollywood con un sueño y terminó conquistando la comedia

La carrera del actor, guionista, director y productor Bill Hader es una de las más peculiares del Hollywood actual. Para algunos, quien formó parte del elenco de Saturday Night Live durante ocho años, siempre será Stefon, el promotor de los más extraños clubs nocturnos de Nueva York, un extravagante personaje que interpretó en el programa capaz de hacer reír con sus ocurrencias a los espectadores y a sus compañeros de trabajo que apenas podían aguantar la carcajada frente a las cámaras.

Hader como Stefon en Saturday Night Live

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Para otros, Hader y su voz grave pertenecen a una élite de comediantes casi más reconocibles por su talento vocal que por sus apariciones en pantalla. Esa que ahora vuelve a poner al servicio de una película animada, El gato con sombrero, el largometraje adaptado de uno de los libros más populares de Doctor Seuss, autor legendario de la literatura infantil norteamericana. En la versión en inglés del film el actor -que también es uno de sus productores-, vuelve a demostrar su habilidad para el género en el que ya había incursionado en películas como Lluvia de hamburguesas e Intensa-mente, de Pixar y en la serie South Park, entre muchos otros proyectos.

También es posible que muchos espectadores identifiquen a Hader con Barry, la exitosa serie de HBO creada por él en la que durante cuatro temporadas se puso en la piel de un asesino fascinado con el mundo de la actuación al que llegaba casi de casualidad. Un camino similar, con excepción de las armas, la mafia chechena y el reguero de muertos, al que transitó el propio actor.

Nacido y criado en Tulsa, Oklahoma, Hader dice no recordar un tiempo en que el cine no fuera parte fundamental de su vida. Una obsesión que luego viró en un profundo interés por la dirección a la que dedicaba todo su tiempo libre haciendo cortometrajes con sus hermanas. En 1999 cumplió su sueño de mudarse a Hollywood, donde empezó a trabajar como asistente de producción en cine y TV con la idea de que eventualmente eso lo conduciría a la anhelada silla del director.

Bill Hader en Barry

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Lo que sucedió, en cambio, fue que a medida que asumía más responsabilidades en la producción, el comediante sentía que se alejaba de la posibilidad de desarrollar su creatividad. Con la idea de reencauzar su interés y aunque nunca había tenido la intención de ser actor se anotó en un taller de improvisación mientras escribía sus propios guiones. La suerte quiso que la actriz Megan Mullally (Will & Grace) asistiera a una de sus presentaciones en la escuela de comedia y quedara tan fascinada con su talento que lo recomendó a Lorne Michaels, el amo y señor de Saturday Night Live.

Amy Schumer y Bill Hader en Esta chica es un desastre Archivo

Para sorpresa de todos los que lo conocían, pero sobre todo de él mismo, Hader consiguió el trabajo con el que sueñan la mayoría de los comediantes norteamericanos solo un año y medio después de haber empezado a actuar. Lo que siguió para él fueron unos destacados años en el legendario ciclo televisivo, la posibilidad de participar de películas del cine independiente que más le interesaba y de protagonizar comedias como Esa chica es un desastre, de Judd Apatow. Además, con el tiempo se posicionó como una de las voces preferidas y más convocadas del cine de animación.

El gato con sombrero llega a los cines el 5 de noviembre

“En un sentido es más fácil actuar solo con tu voz porque si te equivocas podés repetir la escena inmediatamente una y otra vez pero por eso mismo el proceso puede ser extenuante y agotador. A veces te pasas cuatro o cinco horas repitiendo la misma frase hasta que no das más”, explicó el intérprete en una charla vía Zoom con LA NACION.

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-Por lo menos no te tenés que afeitar para ir a trabajar.

-Cierto, pero creo que esa es la única ventaja. En este caso, además, como el libro está escrito en rima es casi un trabalenguas por lo que me equivocaba bastante. Por fortuna Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, los directores, me tuvieron mucha paciencia. Además se trata de un personaje muy conocido. Para nosotros es una tradición leer los libros de Dr. Seuss (seudónimo del autor e ilustrador Theodor Seuss Geisel). Es algo que pasa de padres a hijos. Cuando nacieron los míos naturalmente volví a comprarlos y leerlos con ellos.

"En los Estados Unidos forma parte de nuestra infancia como Mickey Mouse, los cuentos de los hermanos Grimm o Blanca Nieves. Está siempre presente a la hora de leer un libro antes de irse a dormir", dice Hader sobre El Gato con sombrero DAVID JON @DAVIDJONPHOTOGRAPHY - Warner Bros

-Y el gato con el sombrero rayado y la energía inagotable es uno de sus personajes más conocidos, ¿no?

-Sí, en los Estados Unidos forma parte de nuestra infancia como Mickey Mouse, los cuentos de los hermanos Grimm o Blancanieves. Está siempre presente a la hora de leer un libro antes de irse a dormir.

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-Ya se hicieron otras adaptaciones de El gato con sombrero. ¿Dudaste en sumarte a este proyecto?

-Erica y yo trabajamos juntos durante muchos años en South Park. Somos amigos hace más de una década así que cuando me llamó para decirme que harían esta película y que estaban pensando en mí para ponerle la voz, me sentí muy honrado. Es algo muy importante para la cultura popular de mi país. A Alessandro lo conocía de otro proyecto que intentamos poner en marcha hace unos 15 años que nunca se concretó así que al tenerlos a ambos al frente pudimos trabajar de manera muy colaborativa, probando cosas, dándonos el permiso para intentar darle una nueva vuelta a la historia.

Bill Hader junto al elenco de la película animada que llega este jueves a los cines argentinos DAVID JON @DAVIDJONPHOTOGRAPHY - Warner Bros

-Uno de los temas del libro y que la película aborda es la frustración de los chicos con el aburrimiento y cómo este personaje funciona como un agente del caos para ayudarlos a usar su imaginación.

-El aburrimiento es genial. Es decir, eso fue lo que siempre me gustó de la historia de El gato con sombrero en particular y de los libros de Dr. Seuss en general: el modo en que dan espacio para la imaginación, para que los lectores, y en este caso los espectadores, creen sus propios mundos sin límites.

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-¿Estás preparado para el inevitable encuentro con esos padres de niños pequeños a los que al verte les dirán que sos el gato de El gato con sombrero?