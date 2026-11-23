“¡Oh, Dios!” exclamó Chris Pratt, sorprendido, ante la pregunta de este cronista. El contexto es la entrevista por el estreno de la película de Apple TV, El camino del pequeño guerrero. Allí interpreta a un soldado cuya misión, esta vez, no es militar: enseñarle a su sobrino a enfrentar al matón de la escuela. Aunque no parezca, Pratt sabe lo que es sufrir bullying. Entre Guardianes de la Galaxia, Jurassic World y Super Mario Bros., Pratt se convirtió en un héroe para millones de niños en todo el mundo. Sin embargo, en cierta ocasión admitió sentirse incomprendido por cómo se lo representa en las redes sociales. La pregunta que provocó esa reacción, entonces, fue: ¿cómo se definiría a sí mismo frente a ese retrato que circula en las redes?

publicidad

publicidad

Pero esta historia sobre bullying empieza mucho antes de que Pratt se sumara al proyecto. Es una adaptación de una novela escrita por Jocko Willink, un exoficial de los Navy SEAL, después de ver cómo sus propios hijos enfrentaban los obstáculos de la vida: la inseguridad personal, el miedo al fracaso, la baja autoestima y la sensación de nunca ser suficiente. “Vas a enfrentar dificultades siempre, tengas 6 o 60 años”, reconoce el autor que también forma parte de esta entrevista con LA NACION.

En esta adaptación, Pratt interpreta al alter ego del autor que, casi sin querer, se convierte en el mentor de Marc (Jude Hill), un chico de 13 años que carece de figura paterna y se siente débil ante el mundo. Willink, además de ser el autor del libro, tiene un pequeño papel como entrenador de jiu jitsu. Su saga literaria ya llevaba varios títulos cuando un productor de Hollywood decidió que había material para llevar a la pantalla.

“Disciplina equivale a libertad”, afirma Willink con energía contagiosa. Aunque él y Pratt reconocen que no llegaron a la senda del guerrero disciplinado por el camino fácil. La edad les permite reconocer la distancia de esa senda recorrida en la que dejaron de ser niños (en sus propias palabras) “revoltosos, desordenados, bulliciosos y molestos” y se convirtieron en hombres. Pero esa senda no fue fácil de recorrer.

De perdedor a héroe canchero

En El camino del pequeño guerrero, Pratt interpreta a un soldado cuya misión, esta vez, no es militar sino enseñarle a su sobrino a enfrentar al matón de la escuela

En las redes, a Pratt se lo ha calificado como un actor conservador, simpatizante de partidos políticos de derecha e intolerante. Muchas de esas críticas surgieron por su reticencia a manifestar su apoyo por cualquier candidato en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. No se avergüenza en reconocer que el bullying “apesta” y más de una vez se sintió impotente frente a la dureza con la que es representado online. En 2024, el actor llamó a la unidad nacional, notando preocupación en “ambos lados” del sector político. Nunca hizo público su apoyo a ningún candidato republicano o demócrata.

publicidad

publicidad

En las redes sociales, hasta criticaron a Pratt por su transformación física. Después de saltar a la fama con la sitcom Parks & Recreation, transformó su cuerpo para convertirse en el superhéroe de Marvel, Star-Lord. El éxito comercial de Guardianes... fue apenas el preámbulo de la fama. Como un entrenador de dinosaurios, como parte de los Avengers o dándole su voz al personaje más reconocido de la historia de los videojuegos, Pratt logró llegar a través de la pantalla grande a millones de niños y adultos en todo el mundo. Pero esa fama tuvo un precio. Las voces detractoras empezaron a crecer.

Había dejado de ser un perdedor querible para transformarse en un héroe “canchero”, atlético, que siempre tenía una respuesta para todo. Esa imagen también le trajo críticas: en un podcast, pidió a los políticos estadounidenses que fueran “razonables” y sacaran de la alimentación infantil los componentes considerados “tóxicos”, en referencia a la agenda alimentaria impulsada por Robert F. Kennedy Jr., primo político suyo por el lado de su esposa, Katherine Schwarzenegger, aunque sin respaldar el resto de su programa.

Lo que distingue a esta película de otras historias de mentores armados es, justamente, cómo propone enfrentar al bullying

Lo que distingue a esta película de otras historias de mentores armados es, justamente, cómo propone enfrentar al bullying. Marc quiere pelearse con el chico que lo molesta. Su tío, Jake, se lo impide. La mejor defensa, sugiere este relato, es cuidarse a uno mismo. Y el mejor “ataque” es desarrollar la empatía por el que está del otro lado.

Pratt, que reconoció haber estado de los dos lados de esa ecuación, se agarró a trompadas defendiendo a un compañero en la escuela y, más tarde, fue él quien sufrió el acoso de otros. Ser empático, para él, no significa ser débil, pero tampoco hacer la vista gorda: “La compasión no sustituye la rendición de cuentas, pero te permite replantear la situación cuando entendés que el que te molesta también está, de alguna manera, sufriendo”.

publicidad

publicidad

Esa misma idea reaparece cuando se les pregunta por la cultura online que confunde masculinidad con misoginia. Willink no esquiva el tema: insiste en que la disciplina y la fuerza, sin empatía, no sirven de nada. “Si no entendés cómo mirar a otra persona y ser empático con lo que está atravesando, no podés relacionarte con nadie”, razonó. Jude Hill, el actor que protagonizó Belfast, lo lleva a un terreno más íntimo todavía: dice que el verdadero mensaje de la película es que, si uno está pasándola mal, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Lo ejemplifica con una escena puntual, la que Marc comparte con su tío en un cementerio, que describe como uno de los momentos que más lo conmovieron del guión.

Linda Cardellini, Jude Hill, Ava Torres, Levi McConaughey y Chris Pratt, los actores del nuevo film de Apple durante la presentación en Los Ángeles KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un lugar en la mesa

Volvemos a la pregunta que tomó por sorpresa a Pratt. Su imagen pública. La virulencia de aquellos que lo calificaron como “el peor Chris” haciendo referencia a los otros Avengers, Hemsworth y Evans. ¿Cómo se define él mismo? Su respuesta, lejos de la defensiva, fue casi un gesto de apertura y alivio: “Soy padre, soy actor, y trato de ser lo más simple posible. Soy alguien que admite cuando no sabe algo, pero tengo una curiosidad infinita”. Y llega, entonces, una confesión que, en Hollywood, muchos actores tratan de evitar.

“Soy un hombre de fe”, reconoce. “Pero eso no significa que yo vaya a excluir a nadie. Tenés un lugar en mi mesa; no me importa quién seas, y casi puedo garantizarte que tendríamos una comida agradable y nos reiríamos mucho”. A Pratt, tanto en el cine como en la vida, se lo ve mucho más feliz cuando trata de hacer reír a los demás. Hizo dramas, como La noche más oscura, donde se puso en la piel de uno de los soldados que participó en la redada contra Bin Laden. Pero es en la comedia donde más se luce.

Remarca que Jake es distinto a todos esos personajes serios y atormentados. “Es un hombre peligroso, pero también tiene sabiduría y una fuerza tranquila”, explicó y agregó que su propósito, a lo largo de ese verano, no es ejecutar una misión militar, sino ayudar a un chico a convertirse en la mejor versión de sí mismo.

publicidad

publicidad

Chris Pratt, sobre su rol en el film de Apple expresó: “Es un hombre peligroso, pero también tiene sabiduría y una fuerza tranquila” y con ello intenta ayudar a su sobrino a ser su mejor versión

Una montaña rusa de verdad

Para una de las escenas de El camino del pequeño guerrero, el equipo de producción construyó un parque de diversiones completo, con una montaña rusa funcional. Willink, que llegó al set el primer día, pensó que habían conseguido permiso para filmar en un parque ya existente. “No, es nuestro parque”, le dijeron. “Lo construimos entero.”

Hubo también una escena de Guitar Hero que terminó, sin que estuviera en el guion original, con Jude Hill destruyendo la escenografía al mejor estilo Jimi Hendrix, por pedido del propio director, McG. Pero para Hill, de 16 años y ya conocido por su papel en Belfast, el desafío fue otro: transformarse físicamente para un personaje que, como él, no tenía ningún entrenamiento previo. “No era nada de esto antes de filmar”, confesó. “Fui creciendo con mi personaje, a la par.”

Pratt, que creció viendo Karate Kid y hoy se entusiasma con la idea de ser “el señor Miyagi de esta generación”, no dudó en elegir con qué película haría “función doble”: además de la obvia, mencionó Apóyate en mí, el drama escolar con Morgan Freeman de fines de los 80, “una gran película también sobre mentores.”

Willink, para cerrar esa parte de la charla, se remontó a su propia infancia para explicar de dónde viene el tono de la historia cuando se le pregunta por las obras que inspiraron la suya. La primera película que vio en un cine fue Rocky. Ahí comprendió que un hombre debe trabajar y sacrificarse para llegar a algo. Es una idea que, desde ese momento, reconoce que nunca lo abandonó. Y explicó la diferencia entre la palabra escrita y las imágenes: en un libro la acción son las palabras, mientras que en una película hace falta acción real, y esa acción, bien usada, puede transmitir los mismos temas de una forma todavía más potente.

publicidad

publicidad

La disciplina como forma de libertad

Si hay algo que conecta todas las voces de esta producción es, paradójicamente, lo poco que tiene que ver con las armas o el combate. Para Willink, el mensaje que más le interesa transmitir es que cada uno tiene control sobre su destino a través de los hábitos que construye día a día. También insistió en que el ejercicio físico cumple un rol en esa ecuación: superar un desafío pequeño, como correr una distancia o hacer una serie de flexiones, “enseña que uno es capaz, y eso construye resiliencia”.

Con otras palabras, Pratt hace eco de esa idea: “Las elecciones que hacés hoy, van a definir en quién te convertís.” Suma una idea que, por fuera de la ficción, también funciona como advertencia: para esto cita el libro La generación ansiosa, del psicólogo Jonathan Haidt. Pratt compara el hábito de darle una pantalla a un chico con el de fumar durante el embarazo en los años 50. “Algún día vamos a mirar esto de la misma forma”, advirtió.

Chris Pratt junto a su mujer, Katherine Schwarzenegger, quien lo acompañó a la presentación del film KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero es optimista: “Creo que podemos retrasar darles teléfonos a nuestros hijos durante mucho tiempo. Como dice ese libro, se está fomentando un entrenamiento pasivo impulsado por algoritmos que provocan una epidemia de soledad, falta de propósito y hasta autolesiones en niños y niñas. Evitar que los chicos tengan teléfonos por el mayor tiempo posible, aunque sea difícil, vale la pena si queremos que crezcan sanos”.

Queda, entonces, una pregunta más: ¿qué significa ser un guerrero? Para Willink, la respuesta es clara: no alcanza con ser fuerte o inteligente si eso no se usa para ayudar a los demás. Para Pratt, es sentir miedo real y, aun así, hacer lo correcto. Para Marc, el personaje de Jude Hill, es simplemente entender que nunca está solo. Tal vez esa sea, al final, la lección que atraviesa esta historia: el coraje no se mide en la cantidad de golpes que uno puede dar, sino en los que decide no dar. Y, por supuesto, no dejar que nadie se sienta menos.

publicidad