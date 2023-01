Cine en casa: cuáles son las películas originales de streaming para descubrir en enero

Una lista con las producciones cinematográficas que se estrenan directamente en las plataformas Disney+, Star+, Amazon Prime Video y Apple TV+

Jennifer Lopez en una comedia romántica, una notable propuesta de animación sobre un niño que busca un hogar, y una comedia con Gastón Soffritti son algunas de las películas originales que llegarán a las principales plataformas de streaming durante este mes de enero.

El niño, el topo, el zorro y el caballo

A comienzos de 2020, El niño, el topo, el zorro y el caballo, de Charlie Mackesy, se convirtió en un best seller en el hemisferio norte. Rápidamente muchos estudios intentaron comprar los derechos, que finalmente quedaron en manos de un grupo de socios del que formaba parte J. J. Abrams (creador de Lost) justo en el momento de la irrupción del Covid y las consiguientes cuarentenas sanitarias en todo el mundo. Lejos de quedarse quietos ante esa situación, Abrams y su estudio comenzaron a trabajar de forma remota en el largometraje basado en el popular libro. Ahora finalmente llega a la pantalla de Apple TV+, el film que adapta esa historia.

Aquí el protagonista es un niño perdido que busca un hogar. Pronto se encuentra a un topo, que lo ayuda en su misión, y ambos personajes luego suman a su grupo a un caballo, y a un zorro. Lejos de sostener un ritmo acelerado, este film propone una mirada reposada, de personajes sumergidos en su percepción del mundo. El niño, el topo, el zorro y el caballo es una de las grandes películas de esta temporada, capaz de conmover profundamente a través de un grupo de protagonistas que se plantean qué significa el hogar, la familia y la amistad. Una pequeña obra maestra que no hay que dejar pasar.

El film ya se encuentra disponible en Apple TV+

Si estas paredes cantaran

Los documentales de Los Beatles parecen casi infinitos. Decenas de documentalistas se dedicaron a investigar de forma apasionada, diversos aspectos vinculados al cuarteto de Liverpool, y al menos de momento, todo indica que nunca cesarán las películas que busquen nuevas aristas a la siempre fascinantes figura de Paul, John, Ringo y George. Y en enero llega a la pantalla de Disney+, una nueva pieza titulada Si estas paredes cantaran. Dirigido por Mary McCartney, hija de sir Paul, el film se centra en los míticos estudios Abbey Road y en los músicos que grabaron allí. Lejos de quedarse exclusivamente con los Beatles, la directora va más allá y busca el testimonio de importantes artistas que también pasaron por ese lugar. De esa manera, por el documental desfilan verdaderas leyendas como Elton John, Roger Waters, David Gilmour, Liam Gallagher, Noel Gallagher, y Jimmy Page.

Si estas paredes cantaran ya se encuentra disponible en Disney+

Meet Cute

¿Qué harías si una cita con la persona perfecta hubiese salido mal? Esa es la pregunta que se hace Sheila (Kaley Cuoco), una mujer que tuvo una pésima salida con un hombre del que quedó profundamente enamorada. Una solución increíble pronto llegará a su vida cuando ella descubra una máquina del tiempo que le permitirá rehacer esa cita fallida. Cansada de conocer personas que no le interesan, y compartir salidas desastrosas, la protagonista decide apostar a fondo por ese posible amor, y se embarca en una aventura en la que intentará tener una segunda oportunidad, para enmendar todo eso que hizo mal. Meet Cute es una comedia romántica atípica, en la que Cuoco muestra sus dotes para la comedia acompañada por Pete Davidson.

Meet Cute estrena el 20 de enero por Amazon Prime Video

Ustedes deciden

Nicolás (Gastón Soffritti) compone a un actor cuya carrera oscila entre papeles insignificantes y proyectos fracasados. Frustrado ante sus escasos logros, decide cambiar de rubro y comienza el camino para ser un influencer. Y si bien encuentra un inesperado éxito en ese universo de redes sociales, su voracidad lo llevará a tomar malas decisiones en su afán por ganar dinero y convertirse en la cara más famosa de Internet. Nicolás transitará todo tipo de vivencias absurdas, conocerá personajes estrafalarios, y se sumergirá en un hábitat (digital) de lo más extravagante. Ustedes deciden es un proyecto que tiene a Soffritti por partida doble, porque más allá de protagonizarla, también fue uno de los coguionistas de esta película. El elenco se completa con Bárbara Lombardo y Luciano Leyrado.

Ustedes deciden estrena el 25 de enero en Star+

Bodas de plomo

Jennifer Lopez vuelve a la comedia romántica, uno de sus géneros predilectos. Y en Bodas de plomo, la actriz y cantante apuesta por una trama de romance con grandes dosis de acción. En el largometraje, Lopez interpreta a Darcy, una mujer que está a pocos días de casarse. Pero su relación con Tom (Josh Duhamel), su futuro marido, no está pasando su mejor momento, y las constantes intromisiones de sus respectivas familias ponen a la pareja en un cortocircuito constante. Pero ellos no piensan tirar la toalla, y por ese motivo siguen adelante con un majestuoso festejo en una isla paradisíaca. Pronto surgen los problemas, no solo por las internas desatadas entre las parejas y sus seres queridos, sino también porque una banda de piratas invade el lugar, y toma de rehenes a los invitados. Darcy y Tom deberán no solo salvar su pareja, sino también a sus familiares.

Bodas de plomo se estrena el 27 de enero en Amazon Prime Video