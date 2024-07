Con El jockey, el cine argentino sale este año en busca del premio máximo del Festival de Venecia

Escuchar

La noticia más importante en lo que va del año para el cine argentino y su presencia en el mundo llegó en la mañana de este martes 23 desde Venecia. El jockey, la nueva y muy esperada película de Luis Ortega, participará de la competencia oficial por el León de Oro en el más antiguo de los grandes festivales de cine del calendario anual.

“Presentar El jockey en la competencia oficial de Venecia es el estreno más maravilloso que puede tener nuestra película. Todos mis héroes pasaron por allí”, fue la primera reacción de Ortega. La noticia adquiere todavía más relevancia porque el flamante largometraje del director de El ángel competirá este año por el premio máximo de Venecia con algunos de los títulos más esperados de todo 2024, entre ellos la segunda parte de Guasón, la película sobre Maria Callas personificada por Angelina Jolie y el primer largometraje de Pedro Almodóvar hablado en inglés.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Guasón: Folie À Deux, que competirá por el máximo premio de Venecia 2024 con la película argentina El jockey

El 81° Festival de Venecia comenzará el miércoles 28 de agosto y culminará el sábado 7 de septiembre con el anuncio de los ganadores y la entrega de premios. Poco después, en una fecha todavía por confirmar de septiembre, El Jockey se estrenará en los cines de la Argentina.

La película, cuyo título internacional es Kill the Jockey, cuenta la historia de Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), una leyenda del turf cuya estrella empieza a tambalear por problemas personales y una conducta autodestructiva. Un día sufre un accidente, escapa del hospital y empieza a deambular sin rumbo. Su novia, Abril (la española Ursula Corberó), que espera un hijo suyo, trata de encontrarlo. Lo mismo, con otros propósitos, quiere Sirena (Daniel Giménez Cacho, el actor mexicano de Bardo y Zama), el empresario para quien trabaja el joven jockey.

Completan el elenco Daniel Fanego, Osmar Núñez, Roberto Carnaghi, Luis Ziembrowski, Adriana Aguirre, Roly Serrano y la actriz chilena Mariana Di Girólamo en una actuación especial. Coproducida por la Argentina, México, España y Dinamarca, El jockey cuenta entre sus productores a Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman (Infinity Hill), Benicio del Toro y Rei Pictures, entre otros.

“Que una experiencia tan potente como la de filmar con Luis Ortega sea proyectada en un festival con tanta historia me llena de alegría y me hace sospechar que algo cósmico y profundamente humano late en nuestra película”, señaló Pérez Biscayart. Para Corberó, que participará por primera vez de un gran festival de cine, filmar con Ortega fue “cumplir un sueño”.

Dolores Fonzi en Nonostante, su primera película en italiano, que se estrena este año en Venecia; a su lado, el protagonista masculino y director, Valerio Mastandrea

El jockey llega a Venecia dos años después de que Argentina, 1985 viviera una situación muy parecida en el mismo festival: estreno mundial, participación en la competencia oficial por el León de Oro y una expectativa poderosa creada alrededor de una película argentina, la de mayor proyección internacional de esta temporada en medio de una alicaída realidad local.

La presencia argentina en Venecia 2024 tiene otro nombre relevante, el de Dolores Fonzi como protagonista femenina de Nonostante, film de apertura de Orizzonti, la más importante sección paralela de la Mostra, tal como se conoce en el mundo al festival. Es el primer papel en italiano que interpreta Fonzi, en este caso junto con Valerio Mastandrea, figura muy destacada del cine italiano, actor principal y director de esta película.

También volverá a la Mostra Laura Citarella, la directora de Trenque Lauquen, que presentará fuera de competencia en la sección Giornate degli Autori (Jornadas de los Autores) el cortometraje El affaire Miu Miu, que forma parte de un proyecto de cortos dirigidos por mujeres promovido por la firma Prada.

Primera imagen de Angelina Jolie como Maria Callas, en la película del chileno Pablo Larraín que se conocerá en Venecia 2024

La delegación argentina de El jockey se sumará a un festival que promete este año un desfile de cotizadas estrellas. Coincidirán este año en Venecia, por ejemplo, Angelina Jolie y Brad Pitt. También se espera aquí a Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, George Clooney, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder, Daniel Craig, Nicole Kidman, Jude Law, Antonio Banderas y Willem Dafoe, entre muchos otros.

Muy alto perfil

En la competencia oficial por el León de Oro, además de la película de Luis Ortega, fueron seleccionados algunos títulos de altísimo perfil. A la cabeza aparece Guasón: Folie À Deux, de Todd Phillips, para muchos el estreno global más relevante que llegará a los cines en 2024. El anuncio de su participación en Venecia coincidió con el lanzamiento de un nuevo tráiler ampliado, en el que se ve a Joaquin Phoenix y Lady Gaga (la nueva Harley Quinn), dispuestos a hacer estallar Ciudad Gótica con el espíritu de un oscuro “musical distópico”, en palabras del director artístico del festival, Alberto Barbera.

Julianne Moore y Tilda Swinton en La habitación de al lado, lo nuevo de Pedro Almodóvar

En la competencia con la película argentina también se destacan La habitación de al lado (The Room Next Door), el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar (después del corto Extraña forma de vida), protagonizado por Julianne Moore y Tilda Swinton, y Queer, la nueva película de Luca Guadagnino, a quien Venecia vuelve a abrirle las puertas después de que su anterior largometraje, Desafiantes, fuera levantada de la programación el año pasado debido a la huelga de actores de Hollywood.

“En cuanto a la interpretación de un hombre gay de una forma directa y valiente, incluyendo un par de escenas de sexo bastante intensas, creo que es lo mejor de su vida hasta el momento”, afirmó Barbera sobre Daniel Craig, el ex James Bond que protagoniza Queer, basada en la novela autobiográfica de William Burroughs.

Daniel Craig, lejos de 007, se convierte en heroinómano y gay en Queer, la nueva película de Luca Guadagnino, que se estrena también en Venecia 2024

Otro título muy esperado de la competencia oficial es Babygirl, segunda película de la neerlandesa Halina Reijn, que se adelanta como un thriller de fuerte carga erótica sobre el complicado vínculo entre una poderosa directora ejecutiva (Nicole Kidman) y su pasante más joven (Harris Dickinson). “ Después de años de ausencia de sexo y erotismo en las películas, creo que esta es una de las mayores sorpresas en la programación de este año: el tema predominante es el sexo, junto con una gran cantidad de escenas eróticas y de comportamiento sexual ”, agregó Barbera, que incluyó en esta categoría al estreno mundial de Disclaimer, la primera serie dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón (Gravedad, Roma), con Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Kevin Kline y Lesley Manville.

Nicole Kidman vive junto a Harris Dickerson un romance peligroso en Babygirl, otro de los títulos que competirá con la argentina El jockey en Venecia 2024

En esta misma línea aparecen otros dos títulos de la competencia oficial: Diva futura, de la italiana Giulia Steigerwalt, basada en el caso real de la productora de films pornográficos creada en Roma en la década del 80 por Ilona Staller, la famosa Cicciolina, y Love, del noruego Dag Johan Haugerud.

Completan la sección oficial competitiva que aspira a ganar el León de Oro Campo di battaglia (Italia), de Gianni Amelio; Leurs Enfants Après Eux (Francia), de Ludovic y Zoran Bouckherma; The Brutalist (Reino Unido), de Brady Corbet; The Quiet Son (Francia), de Delphine y Muriel Coulin; Sicilian Letters (Italia-Francia), de Fabio Grassadonia y Antonio Piazza; April (Italia-Francia-Georgia), de Dea Kulumbegashvili; The Order (Estados Unidos), de Justin Kurzel; Trois Amies (Francia), de Emmanuel Mouret; I’m Still Here (Brasil), de Walter Salles; Harvest (Reino Unido-Alemania-Estados Unidos-Francia), de Athina Rachel Tsangari; Youth-Homecoming (Francia-Países Bajos), de Wang Bing, y Stranger Eyes (Singapur-Francia), de Yeo Siew Hua.

Cate Blanchett en Disclaimer, la primera serie dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón

La película de apertura será Beetlejuice Beetlejuice, secuela de la exitosa comedia fantástica de Tim Burton que se transformó en clásico. Regresan en esta segunda parte Michael Keaton y Winona Ryder, ahora junto con Jenna Ortega y Monica Bellucci. Entre los títulos que tendrán en Venecia fuera de competencia su estreno mundial se destaca Lobos, de Jon Watts, con George Clooney y Brad Pitt.

El jurado oficial que deberá este año elegir al León de Oro y distinguir a los mejores títulos de la competencia oficial de la que participa El jockey estará presidido por la actriz francesa Isabelle Huppert. Lo integran la actriz china Zhang Ziyi y seis directores: el estadounidense James Gray, el británico Andrew Haigh, el brasileño Kleber Mendonca Filho, la polaca Agnieszka Holland, el italiano Giuseppe Tornatore y el mauritano Abderrahmane Sissako.

Recibirán este año los premios especiales a la trayectoria la actriz estadounidense Sigourney Weaver y el director australiano Peter Weir (La sociedad de los poetas muertos, Testigo en peligro, The Truman Show), que asistirá a una proyección especial de una de sus mejores películas, Capitán de mar y guerra.