Viviana Canosa apuntó contra Lizy Tagliani y revivió la vieja disputa que las enfrenta: “Tengo la verdad”

Esta semana, una disputa que comenzó hace más de una década volvió a enfrentar a dos personalidades de la televisión. Allá por 2014, trascendió que Lizy Tagliani le robó una cucharita de plata a Viviana Canosa en la época que trabajaban juntas. La pelea se revivió en los últimos días y, sin pelos en la lengua, la conductora de Viviana en vivo (eltrece) llamó a Ángel de Brito mientras estaba al aire de LAM (América TV) y apuntó contra la conductora de La peña de morfi (Telefe). “Tengo la verdad”, afirmó.

“La verdad no tenía ninguna intención de contar y ni decir nada, pero hay cosas que te pegan”, dijo Canosa en una conversación telefónica con de Brito este viernes, tras hablar del tema en su propio programa. “Anoche me llamó Lucas [Bertero], hablamos y me removió un montón de cosas, y tuve ganas de decirlo porque la gente me conoce hace 34 años y la verdad que se dicen tantas cosas de uno y uno no puede defenderse, y yo sentí que era la verdad, no una verdad. No tengo ningún problema en ir a ningún lado a declarar nada, si me quieren querellar, voy, ya hablé con mi abogado. Tengo la verdad“, agregó.

El viernes, Viviana Canosa habló por teléfono con Ángel de Brito y apuntó contra Lizy Tagliani (Foto: Captura de video / Instagram @lizytagliani)

“Yo a veces no entiendo como después de todo lo que me hizo me manda mensajes para decirme ‘con Popochi [un productor] decimos que sos re profesional y nos encanta lo que haces’. No entiendo. O ‘te felicito, Martina [su hija de 11 años] está divina’. ¿De qué estamos hablando?“, lanzó Canosa, indignada con los comportamientos de Tagliani. En este sentido, recordó un intercambio que tuvo con Lizy durante una emisión del programa Infama en 2014 y señaló: ”Ese día que la apuré, arrugó. Ponémela frente a frente a ver qué pasa. Yo no tengo ningún problema”.

En este sentido, Viviana Canosa remató: “Siento que ya son 35 años laburando y que como decía hoy, por supuesto me mandé caga*** como todo el mundo, pero una cosa es mandarte caga*** por bo***a o inexperta, otra cosa es operar y otra es querer hacer daño al p***“. ”La verdad es que acá yo no tenía nada personal con ella, solo la ayudé. Siempre la ayudé“, sentenció.

Viviana Canosa hablo de su pelea con Lizy Tagliani

En cuanto a los orígenes del conflicto entre Tagliani y Canosa, el viernes en Puro Show (eltrece) Pampito recordó que todo sucedió cuando Lizy trabajaba como peinadora de Viviana. “Lizy Tagliani dijo que Viviana la había acusado de robarle una cucharita de plata, cosa que Viviana siempre desmintió y dijo que nunca la había acusado de nada”, sostuvo en conductor.

A partir de esto compartió un audio que la propia Viviana le mandó y en el que dijo: “Yo viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero, que éramos muy amigos en esa época. Lo de la cucharita es todo un invento y todo el resto... yo hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba“. Luego, en otro mensaje de voz, acusó a Tagliani de ”traidora". “Fue una traidora conmigo por todo lo que yo hice por ella”, sostuvo.

Lizy Tagliani hablo de su relacion con Viviana Canosa

Por otro lado, durante la emisión del viernes de Puro Show, también compartieron una entrevista en la cual le preguntaron a la conductora de La peña de morfi sobre su relación con Canosa. “No tuvimos mucha relación, pero cada tanto le mando un mensaje o cuando me acuerdo algo. O cuando quería contar en el espectáculo una anécdota, primero le consulté y nada más (...)”, comentó. “Ella para mí es la uno (...) Tiene personalidad, no es que vos le manejás el programa. Para mí es una capa total, la admiro en eso”, afirmó.