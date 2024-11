Criaturas: un mix de ideas recicladas, que nunca se corre de los carriles prefijados

Criaturas, línea de extinción (Elevation, EE.UU./2024). Dirección: George Nolfi. Guion: Kenny Ryan y Jacob Roman. Fotografía: Shelly Johnson. Montaje: Joel Viertel. Música: H. Scott Salinas. Elenco: Anthony Mackie, Morena Baccarin y Maddie Hasson. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: regular

Desde el éxito de Un lugar de silencio, protagonizada, coescrita y dirigida por John Krasinski -hasta ese momento solo reconocible como “Jim en The Office”- apareció un nuevo subgénero del terror que podemos etiquetar como “monstruos con TOC”. Las bestias alienígenas de la película de Krasinski padecían una compulsión obsesiva por el silencio y atacaban con violencia devastadora a cualquier ser vivo que emitiera el mínimo ruido. En Arcadia, uno de los tres o cuatro proyectos que Nicolas Cage acepta cada año para balancear sus cuentas, los monstruos no podían soportar la exposición a la luz. A medida que se acumulaban las variaciones sobre el mismo tema y tras varias películas que presentaban las obstrucciones previsibles sobre los sentidos (Silencio, Birdbox), las reglas se volvieron más caprichosas. En este nuevo film dirigido por John Nolfi (Los agentes del destino), las criaturas del título no pueden ascender a territorios por encima de exactamente 8000 pies o unos 2500 metros. Evidentemente, su TOC se extiende también a los números redondos. ¿Las razones de este impedimento? Donde se dirige este film no se necesitan razones.

Desde luego, una película no es un tratado de lógica formal y no tiene porque responder a la más estricta racionalidad, pero sus desvíos de la causalidad hacia otra lógica menos dura se justifican cuando potencian la emoción o la belleza, no cuando ofrecen atajos para arreglar problemas del guion o se perciben como un descuido. Hay aquí una única regla inexplicable y arbitraria, pero también inapelable, que regula la vida de los personajes: los monstruos no pueden vivir a más de 8000 pies. Sin embargo, en la primera escena de acción todos, tanto los humanos como los depredadores, la ignoran. Los protagonistas trepan decenas de metros hasta una aerosilla para escapar de una de las bestias que los persigue sin que nadie haya reparado que con esa acción ya están ubicados a una altitud segura. Sin embargo, los desesperados protagonistas insisten con alcanzar la línea que demarca los 8000 pies sobre el suelo montañoso, unos 100 metros por delante pero también debajo de ellos. No es que no notan que están seguros. La película, ignorando la geometría más básica posible, nos dice que no lo están.

Este tipo de deslices revela la calidad de la factura de esta historia, que nunca se corre de carriles prefijados. Cuando la científica encarnada por Morena Baccarin, que intentó muchas veces matar a los aparentemente invulnerables monstruos (que lucen como la cruza de un rinoceronte con un escarabajo, del tamaño del primero, claro), de pronto descubre algo y usa la mirada universal que en el cine quiere decir “cómo no pensé en esto antes”, casi cualquier espectador podrá imaginar mentalmente en microsegundos todo el tercer acto, algo que a la película le toma unos penosos 20 minutos más. A su favor hay que decir que, a pesar de la presencia de seres horribles, el relato evita caer en los consabidos jump-scares obligatorios del terror actual e intenta ser más una historia de acción y suspenso. Sin embargo, la baja estofa de los efectos especiales, la incapacidad para registrar las escenas narrativas con la misma destreza con la que los drones filman las transiciones en el paisaje las montañas rocallosas y, sobre todo, su fijación por utilizar exclusivamente ideas recicladas hace que ni la acción ni el suspenso del film sean demasiado efectivos.

