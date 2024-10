Cuáles son las competidoras más fuertes de El jockey en la búsqueda del próximo Oscar internacional

La película que abrirá el 21 de noviembre el Festival de Cine de Mar del Plata es hoy la amplia favorita para ganar el próximo Oscar internacional, la única categoría de la edición 2025 de los premios de la Academia de Hollywood en la que compite el cine argentino.

A casi cinco meses de la ceremonia número 97 en la historia del Oscar, anunciada para el 2 de marzo de 2025, crece entre los más reconocidos especialistas en el análisis de la temporada de premios de Hollywood el consenso de que la producción francesa Emilia Pérez, de Jacques Audiard, tiene hoy las mayores probabilidades de triunfo como mejor película internacional .

Detrás de Emilia Pérez, las mayores chances de nominación y triunfo aparecen para una película latinoamericana, la brasileña Ainda Estou Aquí (Todavía estoy aquí o I’m Still Here, su título oficial internacional), de Walter Salles, el director de Estación central y Diarios de motocicleta. Para ocupar un lugar entre los candidatos también suenan The Seed of the Sacred Fig, del iraní Mohammad Rasoulof, que representa oficialmente a Alemania; la danesa The Girl with the Needle, de Magnus Von Horn; la senegalesa Dahomey, de Mati Diop; la noruega Armand, de Hafdan Ullman Tondel; la portuguesa Grand Tour, de Miguel Gomes; la mexicana Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, y la italiana Vermiglio, de Maura Delpero. Estas tres últimas también formarán parte de la programación oficial del próximo Festival de Mar del Plata.

Karla Sofía Gascón en una escena de Emilia Pérez, hoy amplia favorita para ganar el Oscar de la categoría en la que compite la argentina El jockey

El jockey, de Luis Ortega, la representante argentina en la competencia de este año por el premio más importante de la industria de Hollywood para el cine realizado fuera de los Estados Unidos, no aparece por ahora en ninguna de las listas confeccionadas por los expertos dentro de las cinco posibles nominadas finales , cuyos nombres se revelarán (junto al resto de las categorías) el 17 de enero.

Previamente, dentro del anuncio de las “listas cortas” de películas preseleccionadas en distintas categorías, la Academia de Hollywood dará a conocer el 17 de diciembre los nombres de las 15 películas que seguirán en la competencia por el Oscar internacional; de ellas surgirán en enero las cinco nominadas finales.

Que hasta ahora El jockey esté afuera de los pronósticos de los principales analistas de la temporada de premios no equivale a reconocer que ya quedó definitivamente al margen de la conquista de un lugar que el cine nacional obtuvo por última vez en 2023, cuando Argentina 1985, de Santiago Mitre, quedó entre las cinco nominadas finales.

Nahuel Pérez Biscayart y Ursula Corberó en una escena de El jockey, elegida para representar a la Argentina en la conquista del Oscar internacional

Todo lo contrario. El Oscar internacional fue en toda su historia una verdadera caja de sorpresas y es frecuente encontrar en la historia de los ganadores del premio ejemplos que en el comienzo de la temporada no tenían relevancia en la consideración de los expertos ni eran consideradas como potenciales candidatas. Todos los años aparece en el quinteto definitivo de nominadas al menos una película que permanece fuera del radar.

Este año, sin embargo, el favoritismo alrededor de Emilia Pérez adquiere dimensiones fuera de lo común cuando todavía hay muchísimo tiempo para recorrer en la carrera por el Oscar internacional. No se recuerda en los últimos tiempos una coincidencia tan extendida y generalizada alrededor de un posible ganador, con el resto de los títulos de la competencia ubicados a una considerable distancia. Es más: hay quienes auguran que podría llevarse el premio mayor, la estatuilla a la mejor película.

El próximo Oscar internacional será el de menor participación de los últimos nueve años. Cuando se cerró el 2 de octubre el plazo establecido por la Academia de Hollywood para la inclusión de los títulos en condiciones de participar de la competencia, quedaron habilitadas 85 películas, tres menos que en 2024. En cinco de los últimos seis años hubo 90 películas o más en esta categoría y la marca máxima fue alcanzada en 2000, con un total de 93. Este año, la Academia dejó cuatro títulos fuera de la competencia por no cumplir determinados requisitos: El hundimiento del Lisboa Maru (China), Mi dulce tierra (Jordania), La puerta está ahí (Uruguay) y Secuestros S. A. (Haití). Los tres primeros son documentales.

Fernanda Torres en I'm Still Here, la película brasileña más cercana a una nominación al Oscar de los últimos años

La Academia de Hollywood cuenta hoy con unos 10.500 miembros y cualquiera de ellos con derecho a voto está en condiciones reglamentarias de participar de la elección del Oscar a la mejor película internacional. De hecho, cada uno recibió a fines de septiembre un correo electrónico oficial en el que la propia Academia estimula especialmente el compromiso de los votantes para sumarse a la elección de los candidatos en esta categoría específica. ´

Habrá una primera ronda de votación entre el 8 y el 13 de diciembre, de la que surgirá la “lista corta” con los primeros 15 títulos preseleccionados que se anunciará el 17 de ese mismo mes. Cada uno de los votantes deberá incluir en una boleta el nombre de los candidatos elegidos, escritos en orden de preferencia del 1 al 15. Dice el reglamento del Oscar que las 15 películas que reciban el mayor número de votos quedarán en la “lista corta” por anunciarse el 17 de diciembre y, por lo tanto, avanzarán a la próxima ronda de elección, de la que surgirán los cinco títulos nominados para la votación final y el anuncio del ganador.

Para ese momento, Emilia Pérez ya habrá pasado por Mar del Plata, el único lugar en el que será proyectada en la Argentina antes del primer anuncio de nominaciones. Para el resto del público local estará disponible a partir del 23 de enero de 2025, fecha de su estreno comercial, según anunció la distribuidora BF Paris.

Mohammad Rasoulof, el cineasta iraní que compite por el Oscar internacional con su nueva película, representante de Alemania, en una imagen tomada durante el último Festival de Cannes LOIC VENANCE - AFP

La película, anunciada como un extravagante relato musical que transcurre en México y muestra la curiosa transformación de un jefe del narcotráfico, que toma la decisión de someterse a una operación de cambio de sexo con la ayuda de una abogada. El elenco de la película (encabezado por la actriz trans de origen español Karla Sofia Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña, Adriana Paz y el venezolano Edgar Ramírez) obtuvo el premio colectivo a la mejor actuación en el último Festival de Cannes.

Emilia Pérez no solo es favorita en el pronóstico de los expertos para el Oscar internacional. Como dijimos, varios de estos especialistas afirman que también tiene sólidas chances de pelear por el premio a la mejor película y que Saldaña es una de las grandes candidatas a ganar como mejor actriz de reparto.

Zoe Saldaña en una escena de Emilia Pérez

Un eventual éxito para Emilia Pérez sería a la vez un gran triunfo para Francia, que se quedó afuera del Oscar en la última edición, celebrada en marzo de este año, por un error estratégico. El comité francés de personalidades de la industria del cine que elige cada año la película que representará a ese país en el Oscar había dejado de lado a Anatomía de una caída y prefirió postular a The Taste of Things, que quedó afuera de las cinco nominadas finales.

En cambio, Anatomía de una caída sumó en total cinco nominaciones (entre ellas, mejor película) y ganó el Oscar al mejor guion. Según la mayoría de los expertos, si hubiese participado del Oscar internacional con toda seguridad se llevaba esa estatuilla, que finalmente coronó a la representante británica, Zona de interés. Como consecuencia de toda esta situación, Francia aplicó cambios drásticos en el armado del comité de selección del Oscar, cuya primera respuesta fue la elección de Emilia Pérez.

La última vez que el cine francés se llevó el Oscar internacional fue en 1992 gracias al triunfo de Indochina, de Regis Wargnier. En ese momento, el premio todavía llevaba el título de mejor película no hablada en inglés, denominación que se mantuvo hasta 2020.

