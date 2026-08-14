D23: con anuncios sobre estrenos de films y series, Disney pone en marcha una gran demostración de fuerza y autocelebración

ANAHEIM, California.- Como ocurre aquí puntualmente cada dos años desde 2009, Disney pone en marcha este viernes la mayor demostración de fuerza que en este momento está en condiciones de hacer la industria del entretenimiento global con la presencia y el apoyo incondicional de sus seguidores.

Esos mismos fans, que desde chicos se identificaron con las producciones familiares del estudio y al crecer fueron diversificando y fortaleciendo a la vez esa temprana identificación, hoy funcionan como fuerza masiva de respaldo de las decisiones que lleva adelante la empresa del ratón Mickey. La respuesta corporativa a ese gigantesco apoyo es una devolución en forma de festejo compartido: la convención D23.

Uno de los paneles que se presenta en D23 Disneyland Resort/Christian Thom

Al lado del parque temático original creado por Walt Disney hace siete décadas, durante los próximos tres días, a partir de este viernes, cientos de miles de fans desfilarán por la gigantesca escenografía del Centro de Convenciones de Anaheim, distante de Los Angeles a menos de una hora en automóvil.

Serán los primeros en enterarse de las últimas novedades y próximos lanzamientos de las marcas del estudio (Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, National Geographic, Hulu, ESPN). Y también de lo último en materia de productos con el sello de Disney y el innumerable merchandising que lleva ese nombre.

No hay mejor respaldo para una marca que el orgullo de verla exhibida con todas las identificaciones posibles a la vista en la ropa, los accesorios o cualquier otro producto de uso cotidiano. Las posibilidades que tiene Disney en ese sentido son infinitas. Y la confianza de los fans queda ratificada en el acceso a las creaciones más recientes. La fila más grande que se espera durante buena parte de la D23 estará frente a la entrada del stand con todo el merchandising inédito y flamante, ya listo por primera vez para la venta.

Pero eso, por supuesto, no es todo. Para este viernes se espera, como es tradición, un gran encuentro concebido y coreografiado como si fuera una ceremonia de entrega de premios en el que Disney anunciará los futuros estrenos de cine y series de las marcas del estudio, presentará a sus protagonistas y compartirá trailers, imágenes y anticipos que en algunos casos se guardarán hasta alcanzar difusión pública mucho más adelante. Ser fan de Disney tiene sus privilegios: serán los únicos en enterarse de algunas cosas.

Jonas Brothers en su última presentación en Buenos Aires, en mayo pasado y en el Movistar Arena

Lo mismo ocurrirá este sábado con los anuncios relacionados con futuras atracciones y cambios en los parques temáticos de Disney instalados en Estados Unidos, Europa, Asia y el Extremo Oriente. Y el domingo, la convención se cerrará con un tributo a las “leyendas” que se sumarán a la galería de personajes destacados distinguidos por Disney por sus aportes a la compañía en diferentes ramas y actividades. Allí serán reconocidos este año, entre otros, el exCEO Bob Iger, Dwayne “The Rock” Johnson, los Jonas Brothers (en plena celebración por el flamente estreno en Disney+ de Camp Rock 3), Anne Hathaway y el compositor Lin- Manuel Miranda.

Antes de la apertura oficial, las puertas de la D23 (D por Disney y 23 por el año en que Walt Disney llegó a Hollywood y abrió su compañía) se abrieron para un recorrido de los medios internacionales acreditados, entre ellos LA NACION. Entre gigantografías que anticipan la próxima película animada de los estudios Disney (Hexed, con estreno previsto en los cines para fines de noviembre) y un nuevo largometraje de Los Simpsons, se destaca el primer gran afiche promocional de Gatto, el próximo film original de Pixar (marzo de 2027), ambientada en Venecia y con claras influencias de algunos maestros de la pintura italiana en su concepción visual.

Pixar, a la vez, montó un vistoso stand para la celebración de sus primeros 40 años con un despliegue muy amplio de imágenes de sus archivos testimoniando los distintos procesos de elaboración y desarrollo (bocetos, storyboards, maquetas, dibujos, imágenes digitales) de elaboración de cada una de sus producciones.

También resulta muy vistosa la escenografía armada en el stand de Lucasfilm para recibir el festejo por los 50 años de Star Wars (la primera película de la saga se estrenó en 1977) y un desfile de materiales de archivo que nunca fueron revelados públicamente: indumentaria usada por los actores de la película original de El diablo viste a la moda, el escritorio y los accesorios usados por Glenn Close en 101 Dálmatas (1996), maquetas y diseños de Los Muppets en la isla del Tesoro, El hombre bicentenario, Yo Robot y Flubber. Y hasta el clásico piano de madera de la serie Hannah Montana.

Muy orgullosa después de presentar ese material, la encargada de los archivos de la compañía mostró a los visitantes toda una curiosidad: el portafolios usado por Walt Disney. Contó que cada noche se lo llevaba a su casa cargado de páginas con los guiones de las próximas películas del estudio y lo traía de regreso a la oficina en la mañana siguiente.

Como antesala del encuentro, en la noche del jueves y al aire libre, Disneyland recibió a varias de las estrellas de sus creaciones musicales dedicadas a contar historias del mundo de las clásicas princesas del estudio, de Bella a Moana. Allí cantaron, acompañadas por un show de aguas danzantes, Brandy, Paige O’Hara, Susan Egan, Jodi Benson, Auli’i Cravalho, Halle Bailey, Lea Salonga, Catherine Laga’aia, Judy Kuhn y Anika Noni Rose.

Buena parte de la multitud que aplaudió el show de media hora como cierre de su visita al parque continuará la experiencia de contacto directo con el mundo Disney en la convención que se pone en marcha este viernes. Para ir calentando los motores, mientras tanto, quedó ratificada y extendida la alianza entre la compañía del ratón Mickey y la Fórmula 1, que incluye la participación del Rayo McQueen, figura central de las películas de Cars, en el próximo Gran Premio de Italia, a celebrarse en Monza el mes que viene. El festejo coincide con los 20 años del estreno de la primera película de Cars.

Y también sorprendió a los visitantes la aparición de un robot de extraordinaria movilidad e ingenio para expresarse, saludar y hasta mantener algunas breves conversaciones que representa a Olaf, el simpático muñeco de nieve que conocimos en Frozen. Este personaje ya interactúa con los visitantes al parque de Disney en las afueras de París y se convierte tal vez en la muestra actual más precisa y contundente del talento para la aplicación al entretenimiento de las tecnologías más vanguardistas del equipo creativo de Disney conocido como imagineering.

La presentación del robot Olaf en D23

Este grupo de expertos que reune especialistas en más de 100 disciplinas es un silencioso y notable protagonista del impulso que tiene esta industria para inventar mundos deslumbrantes y atractivos para el público. De este trabajo conjunto surge sobre todo la inventiva desde la cual se construyen las atracciones de los parques temáticos y el concepto que las inspira hasta en el detalle más pequeño.

De lo que nadie va a hablar aquí en medio de todo el espíritu autocelebratorio que envuelve a una nueva D23 es del libro que está muy cerca de publicarse con las memorias de Bob Chapek, el fugaz exCEO de Disney que lideró la compañía durante dos agitados años (de 2020 a 2022) marcados por la pandemia y una serie de decisiones muy cuestionas.

Behind the Castle Walls: My 30 years in the Happiest Place On Earth (Detrás de los muros del castillo: mis 30 años en el lugar más feliz del mundo) es el título del libro de Chapek que aparecerá en septiembre y que, según los anticipos difundidos por su sello editorial, promete revelar “las maniobras de alto riesgo que se desarrollaron entre bastidores desde su nombramiento en 2020 hasta su posterior destitución en 2022”.

Chapek llegó a CEO de Disney pocas semanas antes de que el Covid-19 forzara el cierre de los parques y los cruceros, esenciales para el funcionamiento de la enorme maquinaria de esta inmensa compañía. También contrajo toda la producción de cine y TV, concentrada a partir de ese momento en la plataforma de streaming Disney+. La gestión de Chapek concluyó con su despido y el inesperado regreso de Bob Iger, que pocos meses atrás cedió el mando al actual CEO Josh D’Amaro.