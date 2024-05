El planeta de los simios suma un nuevo capítulo, con irresistible atractivo visual y una trama parecida a la de Maze Runner

Escuchar

El planeta de los simios: nuevo reino (Kingdom of the Planet of the Apes, Estados Unidos/2024). Dirección: Wes Ball. Guión: Josh Friedman. Fotografía: Gyula Pados. Música: John Paesano. Edición: Dirk Westerweld y Dan Zimmermann. Elenco: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, William H. Macy. Distribuidora: Buena Vista. Duración: 145 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

Cuando arrancó en diciembre pasado el operativo de marketing para anunciar la próxima llegada de una nueva película instalada en el universo de El planeta de los simios, su director Wes Ball la definió por adelantado como “Apocalypto con monos”, una asociación que resulta por lo menos forzada y equívoca.

Ambas, es cierto, podrían identificarse con un mismo modelo crudo, directo, intenso y salvaje de cine de acción en un escenario en el que la humanidad todavía se encuentra en situación pre-civilizatoria. Pero se trata de una caracterización generalista y lo suficientemente amplia como para aplicarse sin matiz alguno a cualquier título de esas características.

Lo que el director no dice resulta casi obvio después de ver este nuevo capítulo de una larga historia iniciada en 1968 y que a los cinco largometrajes de ese tramo original sumó más tarde dos series de TV, una fallida remake a cargo de Tim Burton y una nueva trilogía entre 2011 y 2017.

En manos de Ball, El planeta de los simios: nuevo reino tiene poco que ver con la obra maestra firmada en 2006 por Mel Gibson. Aquí, por ejemplo, no se habla ninguna lengua ancestral, precolombina o no. En un momento se dice que el género humano en este mundo distópico perdió el habla, pero resulta que todo el mundo (personas y primates) se entienden muy bien en un inglés muy claro.

Si no hay conexión con Apocalypto y tampoco con Apocalypse Now! (referencia directa y precisa de El planeta de los simios: la guerra, espléndido cierre de la trilogía más reciente), ¿hacia dónde apunta? A la obra previa de Ball. El planeta de los simios: nuevo reino es Maze Runner con monos. Con sus ventajas y sus defectos.

Freya Allan, la estrella de The Witcher, es aquí la humana con designios sobre la civilización simia 20th Century Studios - 20TH CENTURY STUDIOS

La historia transcurre unos 300 años después de los hechos ocurridos en el cierre de la trilogía anterior. Hay citas visibles y explícitas que nos recuerdan, por si lo olvidamos, qué pasó para que llegáramos a esta situación, sobre todo alrededor de la muerte del primate César, el gran protagonista de los films previos, cuya prédica en favor de la convivencia entre humanos y simios de inteligencia desarrollada en un mundo postapocalíptico sobrevuela en todo momento este capítulo.

Nuevo reino funciona en los hechos como la precuela de una nueva trilogía en la que los simios, dominadores casi absolutos de la acción, tratan de construir desde cero una nueva y armónica civilización (con una mirada que recibe influencias visibles de Avatar), enfrentados a una amenaza imperial ligada a ese mundo futuro en estado de naturaleza. En el medio, una sobreviviente humana aparece de costado con intenciones que se harán más precisas en la próxima aventura.

Las escenas se estiran demasiado en 145 minutos excesivos y los conflictos entre los personajes nunca superan el terreno de lo convencional. Ball, en tanto, muestra oficio y destreza para la construcción visual de las escenas de acción y el aprovechamiento en ellas de la tecnología digital (impecable, casi deslumbrante) y la captura de movimiento. Si la taquilla responde tendremos Planeta de los simios por un rato largo.