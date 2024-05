Quién es Nicholas Galitzine, el galán cosmopolita elegido para llevar al cine las aventuras de He-Man

Escuchar

A Nicholas Galitzine ya lo conocen muy bien los seguidores de las historias románticas. Ahora se prepara para ganarse al resto del público, ese que acude en masa a la convocatoria de las películas de más alto impacto. El ascendente galán británico, para muchos el nombre del momento en la pantalla, cumplirá 30 años el 29 de septiembre próximo. Y el gran regalo que prepara Hollywood para ese aniversario redondo es su entrada triunfal al mundo de los tanques, de las producciones de alto impacto y segura repercusión inmediata.

En las últimas horas se confirmó que Galitzine es el elegido por Amazon, los estudios MGM y la empresa Mattel para convertirse en el rostro que por fin tendrá He-Man en el cine. El musculoso con aires de héroe mítico escandinavo que surgió del mundo del juguete y se hizo infinitamente popular en la década de 1980 (la misma que lo vio nacer) a través de una serie de dibujos animados -que también en la Argentina tuvo una extraordinaria repercusión- finalmente tendrá su propia película con personajes de carne y hueso, después de más de 20 años de espera y proyectos frustrados.

Nicholas Galitzine y Anne Hathaway en La idea de ti

Para transformarse en He Man y protagonizar la película que ya tiene estreno confirmado en los cines de la Argentina para el 4 de junio de 2026, Galitzine deberá instalarse varias horas por día en el gimnasio y, por supuesto, teñir de rubio su morena cabellera. Quienes producen la película confiaron seguramente en la apostura, el atractivo natural, la simpatía y el poder de seducción del actor londinense para elegirlo. “Estamos encantados de darle vida a los queridos Masters of the Universe y no podríamos estar más emocionado de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man”, dijo la jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon-Estudios MGM, Julie Rapaport.

Galitzine todavía no habló sobre este nuevo desafío, por lejos el más visible de su ascendente carrera. El público tendrá que acostumbrarse ahora a verlo con su característica estampa de héroe vikingo mientras se pelea contra los malos del universo (empezando por Skeletor) y trata de proteger al reino de Eternia de cualquier amenaza o peligro.

Un entorno multicultural

Nacido como Nicholas Dimitri Constantine Galitzine en Hammersmith (Londres), el futuro He-Man es muy probablemente el galán más cosmopolita del mundo audiovisual de estos días. “Provengo de un entorno muy multicultural. Soy griego, ruso e inglés, y también tengo un poco de francés. El estilo inglés no me atrae mucho, pero sí esa elegancia propia de allí, con variaciones estéticas que pueden ser realmente intrigantes. Nunca quiero limitarme a una sola estética o apariencia”, dijo hace poco, mientras su figura se hacía más y más conocida no solo a través del cine, porque el año pasado fue elegido como primer embajador mundial de moda masculina de la marca Fendi.

Galitzine aparece a la derecha de Taylor Zakhar Perez en la historia romántica de temática queer Rojo, blanco y sangre azul Jonathan Prime

También cuenta que los actores a los que admira y quiere parecerse también podrían ser vistos como iconos de la moda, empezando por Paul Newman. La lista también incluye a nombres más cercanos, como Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Cillian Murphy, James McAvoy y el francés Vincent Cassel, y también a un contemporáneo suyo, Timothée Chalamet. A todos ellos los ve como figuras capaces de transmitir una elegancia irresistible y al mismo tiempo de comprometerse a pleno en una carrera como actores de carácter.

Todo el rango posible de las historias románticas encontraron en los últimos años a Galitzine como un intérprete confiable en el mundo del cine y de las series que llegan directamente al streaming. Lo vimos como el príncipe que corteja a Camila Cabello en la más reciente versión de Cenicienta ; como el heredero de la corona real británica enamorado del hijo de la presidenta estadounidense en Rojo, blanco y sangre azul, y más recientemente como la joven estrella pop que vive un profundo romance con una madre soltera cuarentona (Anne Hathaway) en La idea de ti, relato romántico más orientado a la comedia. Las tres películas están disponibles en Amazon Prime Video.

Galitzine como el príncipe de la moderna Cenicienta de Camila Cabello Kerry Brown - Amazon Prime Video

También podemos verlo en varias producciones incluidas en el catálogo de Netflix. En el drama romántico Corazones malheridos es un militar que se casa por conveniencia con una chica que sueña con ser artista. En la serie Chambers, uno de sus primeros papeles importantes, encarna a un enigmático chico rico envuelto en una intriga que se transforma pronto en relato de terror. Y en Jóvenes y brujas recorre el mismo género en medio de una historia de hechizos y conjuros en el mundo estudiantil.

Todavía no llegó al streaming local uno de los más comentados personajes interpretados recientemente por Galitzine. En la serie Mary & George, inspirada en hechos reales, encarna al hijo de la arribista e intrigante Mary Villiers, condesa de Buckingham (Julianne Moore), que para entrar en la corte británica del siglo XVII recurre al poder de seducción de su propio vástago para que se convierta en confidente y amante del mismísimo rey de Inglaterra.

“Julianne fue una de mis mejores mentoras. Es liviana, vivaz, muy generosa con su tiempo y siempre dispuesta a dar buenos consejos”, contó hace poco Galitzine. También dijo haber aprendido mucho de otras destacadas compañeras de trabajo, como Uma Thurman y la propia Hathaway. Veremos de qué manera aprovecha todo ese aprendizaje en un papel que seguramente le brindará más popularidad que nunca y exigirá de su parte un compromiso físico que nunca tuvo que afrontar hasta ahora.