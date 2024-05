En Hachiko 2, el fiel perrito japonés se muda a China y con el cambio, pierde casi toda la gracia

Escuchar

Hachiko 2, siempre a tu lado (China/2023). Dirección: Ang Xu. Guión: Liangwen Li, Lin Li, Ang Xu, Hansi Zhang. Fotografía: Shan He. Edición: Lin Zhu. Elenco: Jugang Bai, Joan Chen, Xiaogang Feng. Calificación: apta para todo público. Distribuidora: BF Paris. Duración: 120 minutos. Nuestra opinión: regular

Desde que tempranamente Rin Tin-Tin se convirtiera en el primer perro estrella del cine, los canes fueron ganando un lugar preferencial en la concreción de relatos que los tienen como protagonistas. Desde entonces, además, el cine buscó reflejar historias de la vida real que los tuvieron como auténticos soportes de narraciones extraordinarias. Desde la ficción se encuentran las 13 películas de Lassie; las variadas estelarizaciones de Beethoven, Jerry, el perro de K-Nino; los animados inolvidables de La dama y el vagabundo, los 101 dálmatas o todos aquellos que iban al cielo, hasta los recientes premios ganados por Messi, el perro de Anatomía de una caída, sumando el paladar cinéfilo de la rusa La dama del perrito o los que hacían Un viaje increíble, otro “biopic” de perros que fueron verdad y leyenda.

Dentro de este universo de relatos también se encuentra para la cultura japonesa la del perro Hachiko, un ejemplar de raza akita que en 1924 fue adoptado por el profesor Hidesaburo, de la Universidad de Tokio, y que lo acompañaba todos los días a la estación de trenes, para esperarlo regresar del trabajo. Al año y medio, el profesor falleció, pero Hachiko continuó durante una década regresando a la estación para buscarlo y luego en su honor se erigió una escultura en bronce para recordar este caso de la vida real, que inspiró una buena cantidad de libros y películas como la más internacional que protagonizó Richard Gere y de la cual, aunque el título lo sugiera, no es esta una secuela sino una remake china del film japonés Hachiko Monogatari de 1987.

En esta producción china, la raza de Hachiko ya no es más el Akita Inu japonés, sino un perro pastor de ese país BF Distribution

En esta adaptación china, los tiempos cambian desde comienzos del siglo XX hasta nuestra contemporaneidad, cuando el profesor Chen encuentra en un viaje de trabajo a un cachorro que se salva de morir bajo el bus que lo transporta. El perrito había logrado escapar de una perrera que sacrificaba a estos animales para el consumo y se lo lleva a su casa, donde deberá vérselas con su esposa que no quiere al animal y busca una rápida adopción. Pero el perseverante profesor consigue, poco a poco, hacer un lugar en los corazones de la familia para el can y también en la mirada de los espectadores.

Esta adaptación de Ang Xu cambia la raza akita inu por un pastor chino, cambia el curso del relato situándolo en este siglo y expande el tiempo de vida de la mascota junto a su familia, pero mantiene las características principales del relato en el cual se basa, aunque no consigue entregar una propuesta que sostenga una narración que se extiende por demás y que carece de ritmo pero también de profundidad contemplativa. Para quienes gusten de los animales en el cine, Hachiko 2 consigue la mirada sensible de Batong, el perro que tampoco es un gran actor (tiene mucho llanto añadido), pero igual logra enternecer en un relato que en su mudanza a China, cambió no solo sus coordenadas, sino también parte de su necesario encanto.