Entre humoradas, Tom Holland y Zendaya revelaron las primeras imágenes de Spider-Man 3

Los preparativos para el lanzamiento de la tercera entrega de la saga más reciente de Spider-Man en diciembre próximo avanzan a todo motor. Anoche, casi en simultáneo, el protagonista Tom Holland y sus colegas Zendaya y Jacob Batalon publicaron las primeras imágenes de la película, cuyo título completo aún no fue confirmado, en sus cuentas personales de Instagram. Los tres están presentes en cada una de las fotos, que muestran a sus personajes Peter Parker, Michelle “MJ” Jones y Ned Leeds en un sótano.

Pero además del material fotográfico inédito, cada uno de los posteos incluyó una segunda imagen que revelaría el nombre completo del largometraje, de acuerdo con los comentarios de los mismos protagonistas, que dijeron estar “muy emocionados” de poder compartir la noticia. Pero los anuncios rápidamente confundieron a los fans de Marvel, dado que ninguno de los tres títulos coinciden. En la publicación de Batalon aparece la leyenda Spider-Man: Home-Wrecker (”Destructor de hogares”), mientras que en la de Zendaya el subtítulo es “Home Slice” (“Compinche”) y en la de Holland se lee “Phone Home” (un término de la jerga informática).

En los tres casos aparece la palabra “home”, que hasta el momento figuró en las primeras dos películas, a saber Spider-Man Homecoming (Spider-Man: De regreso a casa en América Latina) y Spider-Man: Far from home (Lejos de casa), lo que invita a creer que se trató en realidad una broma orquestada por los actores.

Tom Holland y los rumores de cameos de sus predecesores

Por otro lado, Holland fue entrevistado unas horas más tarde por Jimmy Fallon para su Late Night Show. No hubo mención del título del nuevo film, pero el conductor sí se animó a preguntarle al actor británico si los rumores recientes de posibles cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, sus predecesores en el rol de Peter Parker, eran ciertos. “Sería un milagro que hayan logrado que yo no me entere de eso”, respondió entre risas Holland y dejó en claro que había leído el guion en su totalidad.

Según contó Holland, quien sí tendrá una breve aparición es su hermano Harry, que también tuvo un papel secundario en Cherry, el último largometraje del protagonista de Spider-Man. Allí, Harry encarnó a un dealer y durante el rodaje, a Tom se le ocurrió que ese personaje podría reaparecer en sus futuras películas.

Spider-Man 3 está siendo filmada en Atlanta bajo la dirección de John Watts, que realizó las primeras dos entregas de la saga actual. Se espera que se estrene en Estados Unidos el 17 de diciembre.

LA NACION