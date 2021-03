Este jueves se reabre el cine Gaumont

Este jueves 11 de marzo vuelve a abrir sus puertas el cine Gaumont después de algo más de un año de inactividad. Durante ese tiempo, el complejo que pertenece al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) fue objeto de un extenso plan de refacciones y modernización edilicia en las tres salas del complejo.

Cuando faltan pocas horas para la reinauguración oficial, prevista para este jueves a las 18.30, los trabajos continuaban en el espacio cinematográfico de Avenida Rivadavia 1635, frente a la plaza del Congreso. Las obras principales ya están concluidas, pero todavía quedan unos cuantos detalles por ajustar, según pudo comprobar LA NACION en una recorrida realizada en el mediodía del miércoles. La inversión total fue estimada por el Incaa en unos 50 millones de pesos. La obra se inició el 13 de febrero de 2020 (día en el que se realizó la última función) y se previó un cierre inicial de unos 60 días, pero la pandemia, según reconocieron las autoridades, forzó una demora mucho más extensa en el cumplimiento del plan de obra.

Ultimos trabajos previos a la reapertura del cine Gaumont Santiago Cichero/AFV

Varios operarios van y vienen con elementos que todavía deben ubicarse en su sitio, mientras otros terminan de colocar los últimos soportes de los paneles sonoros que se renovaron en las salas, uno de los detalles más destacados de la refacción. En la sala 3, sobre un andamio, se hacían mientras tanto ajustes en el sistema de sonido.

A pesar del desorden y del constante movimiento de materiales, llama de inmediato la atención el brillo de los pisos de mármol del hall principal del complejo. Allí se colocaron paneles con marquesinas digitales de fondo azul, que también se aprecian a los costados de la puerta principal. Toda la iluminación anterior del complejo fue reemplazada por lámparas LED, se limpió por completo la fachada del cine y se colocaron en las paredes de las salas nuevos paneles acústicos. “No va a haber más filtraciones y riesgos de caída de agua en la sala”, comentó uno de los responsables de la obra.

En la sala principal se sustituyeron por completo techos, cielorrasos y paredes, y se cambió la totalidad de las 618 butacas, aunque la capacidad quedará sensiblemente restringida por los protocolos sanitarios: se reducirá a partir de mañana a 180 localidades. Lo mismo ocurrirá con la sala 2 (de las 284 butacas estarán habilitadas 76) y la sala 3 (con 300 butacas en total y 90 habilitadas por protocolo). Las tres salas, además, serán rebautizadas: la principal llevará el nombre de Leonardo Favio, la 2 se llamará María Luisa Bemberg y la 3, Fernando Birri.

Se ajustan detalles para la reapertura del cine Gaumont, prevista para este jueves Santiago Cichero/AFV

Hay más cambios en la sala principal: la pantalla fue adelantada unos metros y delante de ella se construyó un pequeño proscenio que permitirá la realización de actos y presentaciones. El camarín ubicado detrás de la pantalla principal también fue reacondicionado. Parte de los materiales removidos y muchas de las viejas butacas aparecen en un espacio contiguo, próximo a la entrada al complejo que da a la calle Montevideo.

Se decidió invertir la ubicación de los baños, que también fueron puestos a nuevo. El de damas estará ubicado a la izquierda del hall y el de caballeros, a la derecha. Junto a este último estará el baño para discapacitados. Serán los únicos baños habilitados de todo el complejo, porque se decidió mantener cerrados (como parte de las medidas sanitarias) los que están ubicados en la planta alta, junto a las salas 2 y 3. En cuanto a las proyecciones, por primera vez el Gaumont tendrá conectadas las tres salas y el complejo contará con un centro de monitoreo.

Preparativos en la sala principal del cine Gaumont para la reapertura de mañana Santiago Cichero/AFV

Una de las tradicionales imágenes del Gaumont, con el público ubicado en el hall aguardando en fila el momento de entrar, no se repetirá en tiempo de pandemia. A partir de mañana será obligatorio aguardar en la vereda el momento del acceso a las salas. Se extenderá el horario que separa a una función de la siguiente para permitir la limpieza de las salas (de 45 a 60 minutos entre función y función con ese propósito) y habrá cuatro estaciones en las que cada espectador deberá tomarse la temperatura y aplicarse alcohol en gel antes de ingresar a la sala. Al lado del cine se está terminando de acondicionar un espacio para la atención de casos sospechosos de Covid-19 con una camilla y elementos sanitarios.

Más allá de la obra, el Incaa todavía no instrumentó la venta de entradas online para las funciones del Gaumont. Hasta ese momento, los tickets solamente se venderán en la boletería. Ese sistema se va a mantener una vez que comience a aplicarse la venta anticipada y electrónica. “Una parte de nuestro público no está acostumbrado o no tiene acceso a ese tipo de dispositivos, por lo que tenemos que seguir con el sistema tradicional”, reconocieron voceros del complejo.

La sala 3 del cine Gaumont, que será rebautizada como Fernando Birri, era puesta a nuevo para su reapertura en la mañana del miércoles Santiago Cichero/AFV

La reapertura del Gaumont se hará con tres títulos. En la sala principal se reestrenará Piazzolla, los años del tiburón, de Daniel Rosenfeld, en coincidencia con la celebración del centenario del nacimiento del gran bandoneonista. En la sala 2 se exhibirá Akelarre, de Pablo Agüero, reciente ganadora de cinco premios Goya, y en la 3, Charlotte, coproducción argentino-paraguaya dirigida por Simón Franco, con la española Angela Molina, Lali González, Ignacio Huang, Gerardo Romano y Fernán Mirás.

La función protocolar de apertura está reservada a 180 invitados. Se espera la presencia de los ministros de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro; del presidente del Incaa, Luis Puenzo y de otras autoridades. También fueron invitados los representantes de todas las entidades del quehacer cinematográfico local.

Vuelve el Cine Club Núcleo

Con la reapertura del Gaumont también vuelven allí las actividades del Cine Club Núcleo, que tenía al complejo del Incaa como sede de sus funciones semanales hasta la llegada de la pandemia. La entidad fundada por Salvador Sammaritano, que lleva adelante su temporada número 67, hará dos funciones este domingo 14, a las 16 y a las 19, durante las cuales se ofrecerán detalles y precisiones sobre el ciclo 2021. Se proyectará la película francesa La biblioteca de los libros olvidados, de Remi Bezançon, con Camille Cottin y Fabrice Luchini, uno de los últimos títulos estrenados en los cines argentinos antes de la pandemia. Según las autoridades de Núcleo, la idea es iniciarlo en mayo si las condiciones sanitarias lo permiten. Por lo pronto, las funciones se harán en la sala principal del complejo, con una capacidad máxima del 30% del total (entre 170 y 180 localidades)