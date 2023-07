Huelga de actores en Hollywood, día 1: piquetes, duras críticas a los estudios, rodajes paralizados y negociaciones rotas

escuchar

La histórica huelga de los actores de Hollywood pasó este viernes de las declaraciones a los hechos. Por primera vez, los afiliados al Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) se sumaron de manera orgánica a las marchas, piquetes y demostraciones de protesta que los guionistas de la industria, también de paro desde principios de mayo, llevan adelante casi a diario en Los Ángeles y Nueva York frente a los principales estudios y productoras de la industria del entretenimiento .

“Logan Roy nos pagaría más” decía el cartel más llamativo exhibido por los manifestantes en la mañana del viernes. La consigna alude de manera burlona a la codicia de los ejecutivos de los estudios a partir de la mención del personaje central de la premiada serie Succession, un magnate de la industria mediática interpretado por Brian Cox.

Pancartas y megáfonos en los piquetes que unieron a actores y guionistas frente a los estudios más importantes de Hollywood Chris Pizzello - AP

Las negociaciones entre el sindicato de actores y la Amptp, entidad que nuclea a los principales estudios y productoras de cine y TV de la industria de Hollywood, están interrumpidas desde el momento en que fracasaron las negociaciones y el SAG anunció el jueves un paro de sus 160.000 afiliados, que a partir de ese momento paralizaron sus tareas. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado y, mientras dure, los actores no participarán de rodajes, grabaciones, presentaciones, estrenos, entrevistas, festivales y cualquier otro tipo de actividad relacionada con su función.

Los actores reclaman mejoras salariales y laborales, entre ellas un aumento en los ingresos por los llamados “pagos residuales”, que surgen de las repeticiones de sus programas a través de las plataformas de streaming, y garantías por parte de los estudios y de las productoras de que no serán afectados por el uso de las herramientas de la inteligencia artificial en el uso de sus imágenes.

La actriz Fran Drescher, presidenta del SAG, criticó con dureza a Bob Iger, CEO de Disney, luego de que éste afirmara que los huelguistas no eran “realistas” en el planteo de sus demandas. “ Esas declaraciones son terriblemente repugnantes y fuera de lugar. Si yo fuera Disney, encerraría a Iger detrás de una puerta y no lo dejaría nunca más hablar de este tema con alguien, porque es obvio que no tiene ni idea de lo que está sucediendo con trabajadores que no llegan a ningún lado y ni se acercan al dinero que él está ganando. Números de siete, ocho cifras, una locura. No les importa ser señores feudales de la época medieval”, señaló Drescher.

La presidente de SAG-AFTRA Fran Drescher, en una protesta que se llevó adelante frente a las oficinas de Netflix en Los Ángeles Chris Pizzello - AP

Antes de la huelga, Iger había dicho que la decisión del sindicato era muy “perturbadora” y dijo que se suma “al conjunto de desafíos disruptivos que enfrenta este negocio”. A juicio del máximo ejecutivo del poderoso holding Disney, el actual es “el peor momento del mundo para anunciar esta interrupción”.

Drescher, conocida en el pasado por su papel protagónico en la popular serie La niñera, encabezó la avanzada de la protesta al llegar en la mañana del viernes en un ómnibus junto a varios de sus colegas a la puerta de las oficinas de Netflix en Los Ángeles . El grupo de manifestantes desfiló en distintos horarios en señal de protesta frente a los estudios Paramount, Warner y Disney. Los reclamos se reiteraron en Nueva York junto a las oficinas de otras productoras muy conocidas como Discovery, Amazon, NBCUniversal, HBO y otras.

La actriz Sharon Lawrence, una de las caras conocidas que sumó a las protestas durante el primer día de huelga Chris Pizzello - AP

“¡Estoy tratando de pagar mi alquiler, no la tercera o cuarta hipoteca y el combustible para mi jet privado!”, decía otra de las pancartas. También se escucharon gritos como “¡Somos actores y no IA!”. La actriz Tatiana Zappardino (Tulsa King) mostró un cheque por pagos residuales de 50 centavos de dólar y dijo: “Espero con ansias un contrato justo y que mi imagen no se use para que alguien gane otros 1000 millones”.

Actores como Ben Schwartz (The Party), Mandy Moore (This is Us), Helene Yorker (The Other Two), Megan Boone (The Blacklist), Zach Cherry (Severance), Susan Sarandon, Jason Sudeikis, Dermot Mulroney, Sean Astin, Timothy Olyphant, Allison Janney, Josh Gad y Frances Fisher, entre otros, se sumaron a las acciones de protesta, en medio de una ola de calor.

Susan Sarandon and Jason Sudeikis on the picket lines in NYC today for Day 1 of the #ActorsStrike



Full gallery here: https://t.co/VN7sc0uUQx



📸 Getty pic.twitter.com/6EF1pLGtCv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 14, 2023

“ Es imposible para nosotros mantener un nivel de vida de clase media. Ni siquiera quieren que ganemos la cantidad de dinero suficiente como para equilibrar el ritmo de aumento de la inflación. ¿Cómo se supone que debemos seguir nuestra vida como actores profesionales? ”, se preguntó el actor Ajarae Coleman frente a la sede de Amazon Studios, en Culver City (Los Angeles).

Los efectos prácticos de la huelga se sintieron de manera inmediata. Apenas iniciada la medida de fuerza se confirmó la cancelación de las avant premiéres de la película Oppenheimer, de Christopher Nolan, en Nueva York, y de la serie Operación Lioness, de Taylor Sheridan (Yellowstone, 1923), en Los Ángeles. Los organizadores del influyente Festival de Cine de Toronto, que cada septiembre funciona como antesala de la próxima temporada de premios, llamó a la concordia entre las partes y anunció que sigue con sus planes para llevar adelante la edición 2023, pero a la vez advirtió: “No se puede negar el impacto de esta huelga en la industria y en eventos como el nuestro”. También hay dudas y cautela en el Festival de Venecia, que corre el riesgo para las mismas fechas de perder, como Toronto, la presencia clave de las grandes estrellas acompañando las películas en competencia.

El sindicato de actores inició este viernes su huelga, dos meses después de que los guionistas de Hollywood iniciaran un paro en reclamo de mejoras salariales Chris Pizzello - AP

La huelga de los actores paralizó algunos rodajes que estaban hasta ayer en pleno desarrollo. Entre los más importantes figuran Deadpool 3, que Hugh Jackman y Ryan Reynolds filmaban en Londres; Gladiador 2, con Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal, en Marruecos, y Venom 3, con Tom Hardy. También debieron interrumpirse en Savannah, Georgia, el rodaje de Juror No.2, dirigida por Clint Eastwood, y en Oahu, Hawai, el de la versión con personajes de carne y hueso de Lilo & Stitch, el clásico animado de Disney. Lo mismo ocurrió con la película, todavía sin título, ambientada en el mundo de la Fórmula 1 producida por Apple TV+ y protagonizada por Brad Pitt, cuyo rodaje se inició a principios de este mes.

Otras películas estaban a punto de terminar sus respectivos rodajes, pero corren peligro de postergarse todavía más debido a la huelga por la imposibilidad de rodar algunas escenas que estaban pendientes. Es el caso de Misión imposible 8 (la segunda parte de Sentencia mortal, la película que acaba de estrenarse en la Argentina) y Mortal Kombat 2, basada en el popular videojuego.