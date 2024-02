escuchar

“Hasta ahora no se designó oficialmente a nadie para ese cargo”. Esta fue la escueta respuesta oficial que LA NACION recibió desde la Secretaría de Cultura de la Nación sobre la designación del nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). La declaración llegó después de una larga sucesión de especulaciones, rumores y desmentidas que se abrió luego de que trascendiera en un momento con bastante firmeza el nombre del economista Carlos Pirovano como la figura elegida por el gobierno de Javier Milei para conducir el organismo.

El nombre de Pirovano apareció por primera vez luego de la reunión que mantuvo anteayer el subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Ignacio Lupi, con representantes de Cine Argentino Unido, organización que nuclea a representantes del sector audiovisual.

“El subsecretario nos informó la futura designación por parte del Poder Ejecutivo del licenciado Carlos Pirovano como presidente del Incaa”, señala el comunicado emitido tras la reunión por Andy Testa, Javier Leoz, Teresa Saporiti, Ezequiel Radusky, Juan Pablo Miller, Virna Molina y Hugo Castro Fau, integrantes de esa agrupación. “También mencionó –agrega la declaración- que se reunirá con el futuro presidente del Incaa para trasladarle nuestras inquietudes y se comprometió a genera una inmediata reunión de las nuevas autoridades con Cine Argentino Unido”.

Esta semana trascendió con bastante firmeza el nombre del economista Carlos Pirovano como la figura elegida por el gobierno de Javier Milei para conducir el organismo, pero las autoridades de Cultura no dieron precisiones Archivo

Durante buena parte de la jornada de ayer, el nombramiento se daba por descontado y solo se aguardaba el momento de la presentación del nuevo funcionario. Esa información habría empezado a circular entre el personal del Incaa, según pudo saber LA NACION, desde el entorno del responsable interino que tiene el organismo desde el martes pasado. Esa función está a cargo desde el martes del secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, Jorge Maximiliano Keczeli, que se ocupa de atender los compromisos administrativos indispensables para el funcionamiento del Incaa.

Pero finalmente no hubo confirmación y lo que empezó a conocerse en su lugar es que Pirovano no sería el único candidato para ocupar la presidencia del Incaa junto a otros nombres que no trascendieron. El propio Pirovano, consultado ayer por LA NACION, declinó hablar del tema y derivó a las autoridades de Cultura cualquier información relacionada con su posible nombramiento.

Pirovano es un reconocido especialista en finanzas y planeamiento estratégico que forma parte de la agrupación Apertura Republicana, que expresa las ideas liberales dentro de PRO y apoyó en la última elección la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Muy cercano al ex ministro de Producción Francisco Cabrera, fue subsecretario de Inversiones del gobierno porteño y vicepresidente del Banco de Inversión y de Comercio Exterior.