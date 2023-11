escuchar

MAR DEL PLATA.- En el circuito del cine independiente de terror se los conoce como “la familia Adams”. Al igual que la estrafalaria parentela televisiva que vivía en una tenebrosa mansión, ellos también son cuatro: el padre, John Adams; la madre, Toby Poser, y sus hijas Zelda y Lulu. Y también viven en una casa de tres pisos, solo que la de ellos, de madera, se encuentra en medio del bosque, a dos horas de coche de Nueva York. Unas pocas pero simpáticas coincidencias, sobre todo teniendo en cuenta a qué se dedican estos Adams de carne y hueso con su pequeña productora, Wonder Wheel Productions.

John, Toby, Zelda y Lulu llevan ya un tiempo rodando películas independientes en familia. Sin embargo, hace unos años, y después de filmar juntos cuatro dramas, se volcaron con bastante éxito al cine de terror con The Deeper You Dig (2019), que contaba la historia de una joven que es asesinada y trata de comunicarse desde el más allá con su madre, una médium que perdió sus facultades. A esta le siguió Hellbender (2021), en la que Toby y Zelda interpretaron a dos brujas modernas (madre e hija) que viven aisladas en medio del bosque tratando de ocultar sus poderes ante los demás.

Poser en Mar del Plata, donde es parte del jurado de la competencia argentina y presentó la última película del clan, Where The Devil Roams Mauro V. Rizzi

Lo curioso es que, salvo los efectos especiales, ellos mismos hacen todo: escriben, dirigen, filman, protagonizan, editan, musicalizan y producen sus propias películas, en las que siempre hay mucha, pero mucha sangre. “¡No, nunca tengo pesadillas! Somos una familia muy feliz y nos sentimos muy normales, lo que sea que signifique eso”, comentó entre risas Toby Poser en entrevista con LA NACION. “Pero por algún motivo, el terror nos da muchas alegrías. Quizá simplemente sea algo que nos permite recordar lo que hay del otro lado, que es un poco oscuro y atemorizante, y hacer un balance de todo eso. De alguna manera nos funciona”, aseguró la matriarca del clan, que se encuentra en el Festival Internacional de Cine de esta ciudad para presentar la última producción familiar, Where The Devil Roams (2023), y donde además forma parte del jurado de la competencia argentina.

En Where Devil Roams (2023), ambientada en tiempos de la Gran Depresión, John, Toby y su hija Lulu interpretan a una familia de sanguinarios feriantes que viajan por varios freak shows de Estados Unidos asesinando brutalmente pueblerinos a su paso (luego también mete la cola el mismo diablo, pero mejor no contar más). La rodaron como siempre en los alrededores de su propia casa, rodeada de un frondoso bosque como de cuento de hadas, cerca de un pequeño pueblo de 500 habitantes llamado Beaverkill (sí, el pueblo incluye la palabra “kill” en su nombre).

El matrimonio Adams-Poser durante el rodaje de su última película, en un pequeño pueblo de 500 habitantes, Beaverkill

“Durante mucho tiempo fuimos la familia extraña que hacía películas de terror, pero ahora muchos quieren actuar en ellas”, aseguró Toby, quien contó que en Where The Devil Roams trabajan como extras unos 80 habitantes de Beaverkill, entre ellos vecinos y maestras del pueblo. “El paisaje que nos rodea es una gran inspiración. Cada estación tiene su belleza y nos trae determinados regalos. La naturaleza que nos rodea es brutal y hermosa a la vez; escuchamos cosas morir en el bosque y luego vemos crecer en él flores y árboles”, comentó.

La idea para esta última y truculenta película, en la que Toby le atraviesa la garganta a su hija Lulu con un enorme trozo de vidrio y demuestra una gran destreza para matar hombres a sartenazos y golpes de atizador (en la ficción, claro), surgió a partir de un sueño de Zelda. Pero, según contó la madre, muchas veces las ideas aparecen durante la cena, en ese momento distendido en el que la mayoría de las familias hablan de cómo les fue a sus hijos en los exámenes o de qué pasó en el trabajo de sus padres. Los Adams, en cambio, hablan de cómo serruchar brazos y piernas o hacer que la sangre brote a borbotones de una garganta. O mejor dicho, de cómo llevar estas impactantes imágenes al cine. Y lo hacen sin perder nunca el apetito. “Solemos describir nuestro proceso creativo como tirar espaguetis contra la pared, que es algo que hacemos bastante porque somos una familia a la que le gusta mucho comer”, contó Toby. “A veces, al igual que un espagueti, tiramos una idea y se nos queda pegada. Esas son las ideas que luego llevamos adelante”, explicó.

“Solemos describir nuestro proceso creativo como tirar espaguetis contra la pared, que es algo que hacemos bastante porque somos una familia a la que le gusta mucho comer. A veces, al igual que un espagueti, tiramos una idea y se nos queda pegada. Esas son las ideas que luego llevamos adelante”, explicó Toby Poser

La madre de este clan asegura que todo el proceso de filmación es bastante democrático. Todos hacen de todo –salvo los efectos especiales, que están a cargo de Trey Lindsay, a quien Toby llama cariñosamente “el quinto integrante de la familia”-, aunque tienen sus preferencias. John y Zelda se ocupan más de la cámara, mientras que a Toby le gusta más escribir. Todo actúan, aunque ahora Lulu participa menos porque vive en Escocia, donde está haciendo un máster en Psicología. También Zelda –quien tiene una exitosa carrera como modelo publicitaria y posa para revistas como Vogue- se mudó a Nueva York, pero Toby señaló con alivio que “por suerte” tiene interés en seguir haciendo películas junto a sus padres.

“No solemos ser más de dos o tres en el set. Si tenemos tres opiniones distintas de cómo hacer una escena, la hacemos de tres formas distintas y luego las evaluamos, todo es muy democrático”, explicó. Sus guiones tampoco son rígidos: improvisan mucho. Mientras estaban filmando Where The Devil Roams, por ejemplo, vieron cómo empezaba a nevar copiosamente desde el comedor de su casa. Como les pareció que la nevada quedaría muy bien en la película, John, Toby y Zelda se vistieron rápidamente con sus prendas de los años 30, se subieron al viejo Chevy que estaban usando para algunas de las escenas y le pidieron a Lulu, que justo estaba de visita, que los filmara.

Zelda Adams, la hija mayor, ahora modelo además de actriz

Fueron armando el vestuario de esta película de época con prendas que compraron en tiendas vintage mientras viajaban por Estados Unidos presentando otras de sus producciones. La música es como siempre de su propia banda familiar de sonido metalero, H6llb6nd6r. Los aviones de guerra que surcan el cielo en una de las escenas ambientadas en la Primera Guerra Mundial fueron filmados por Toby y John en un show de aviación y añadidas luego digitalmente a las tomas que hicieron en el bosque que rodea su casa. Toby asegura, sin querer dar números, que el presupuesto que manejan “es muy poco en comparación con lo que gasta la mayoría de la gente” y sintetiza: “Es todo lo que tenemos en el banco y podemos usar sin morirnos después de hambre”.

John Adams, Zelda Adams, y Toby Poser ya tienen fanáticos célebres de sus films, como Mike Flanagan, el creador de La caída de la casa Usher y La mansión de Hill House

Los Adams empezaron a hacer películas hace poco más de diez años, cuando Toby, que venía del teatro independiente y había trabajado durante tres años como actriz en una telenovela estadounidense llamada Guiding Light en los 90, se dio cuenta de que, próxima a cumplir los 40 años, le ofrecían cada vez menos papeles. Fue entonces que su esposo, John, quien por esa misma época había posado como modelo para marcas como Giorgio Armani y Calvin Klein, le recomendó ponerse a escribir su propio material. “No queríamos esperar a tener el permiso de nadie para hacer nuestra propia película”, recordó Toby.

La primera película familiar fue un drama llamado Rumblestrips, que se estrenó en 2013. En ese momento, Zelda tenía 10 años y su hermana Lulu, quince. “Es gracioso porque la primera película que hicimos iba a ser una historia de fantasmas muy oscura en la que las niñas morían, pero al final no nos sentimos preparados para hacerlo”, recordó Toby entre risas. “Pero unos años después, cuando las chicas ya eran más grandes, nos animamos a hacerlo. Para ese entonces Zelda estaba además realmente interesada en empezar a hacer películas de terror”, afirmó la madre.

Toby inició a su hija mayor, Zelda, ahora modelo, con Carrie, de Brian de Palma, cuando tenía 11 años Mauro V. Rizzi

Toby inició a Zelda en el cine de terror cuando esta tenía 11 años con Carrie, de Brian de Palma. “Le encantó. Me acuerdo que me dijo que quería hacer una película sobre una chica que mataba a muchos hombres. Al menos es lo que dijo en ese momento”, recordó la madre entre risas. Ella y John, en cambio, son fanáticos de La profecía, de Richard Donner, que según contó ven juntos al menos dos veces al año. En una curiosa vuelta del destino, ahora algunas leyendas del cine de terror se declaran fanáticos suyos. Robert Englund, quien interpretó al emblemático Freddy Kruger en la gran pantalla, recomendó fervientemente The Deeper You Dig en Twitter (ahora X) cuando se estrenó. Por su parte, el director de películas como El juego de Gerald y la serie de Netflix La maldición de Hill House, Mike Flanagan, escribió una entrada en Letterboxd en la que puso las tres últimas producciones de los Adams entre sus favoritas.

Toby se siente cómoda contando estas historias diabólicas y sanguinarias junto a su familia. Confiesa que solo una vez tuvo dudas como madre con una escena de The Deeper You Dig en la que al personaje de Zelda le pasaba algo violento. “Eso me preocupó bastante como madre, fue bastante duro. Pero John y Zelda me aseguraron que estaba todo bien y me convencieron de que la historia necesitaba esa escena para el personaje y su venganza posterior, así que lo acepté. Pero, en general, nos reímos mucho”, afirmó.

No descarta rodar algún día con un mayor presupuesto. Asegura que no están negados a hacer otras cosas, pero que así están cómodos. “A mí me encanta cómo trabajamos y me gustaría seguir haciéndolo lo más que pueda”, concluyó.

