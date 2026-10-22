Murió Tom Skerritt, actor de Top Gun y Alien, a los 93 años

El actor estadounidense Tom Skerritt, reconocido por sus participaciones en películas como Alien: el octavo pasejero y Top Gun, murió a los 93 años por causas naturales. La noticia fue confirmada este jueves por su representante al medio especializado Variety.

Tom Skerritt como el comandante Mike “Viper” Metcalf en Top Gun

La familia del intérprete difundió un comunicado para despedirlo: “Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi. Su pérdida nos tiene desconsolados”.

“Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a la comunidad, los veteranos, la naturaleza y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”, finaliza el texto.

Su trayectoria

Nacido en Detroit, en 1933, Skerritt creció en la ciudad reconocida como centro histórico de la industria automotriz estadounidense y sirvió a la Fuerza Aérea desde 1951 hasta 1955. Sin embargo, la pasión por la actuación se cruzó en su camino tiempo después, y marcó definitivamente su vida.

Debutó en cine en 1962 con la película War Hunt, pero alcanzó la fama ocho años después com M*A*S*H, donde interpretó al Capitán Augustus Bedford “Duke” Forrest.

El rostro de Skerritt quedó asociado a dos de las películas más emblemáticas de los hermanos Ridley y Tony Scott. En Alien (1979), dirigida por el primero de ellos, interpretó a Dallas, el capitán de la nave Nostromo.

Años más tarde, fue parte de Top Gun (1986), de Tony Scott, donde encarnó al comandante Mike “Viper” Metcalf, el jefe de instructores de la prestigiosa escuela de combate aéreo de la Estación Aeronaval de Miramar, en la que se forma el teniente Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise.

Tom Skerritt en Alien, el clásico de Ridley Scott

La filmografía del actor también incluyó títulos como Magnolias de acero, Nada es para siempre y Ted. El intérprete alcanzó además reconocimiento en la pantalla chica como protagonista de Picket Fences, la comedia dramática creada por David E. Kelley para la cadena CBS. Allí interpretó a Jimmy Brock, el sheriff de un extraño pueblo ficticio.

Por ese papel fue nominado en dos ocasiones al Emmy y obtuvo ese premio al mejor actor principal en una serie dramática en 1993. Además, compartió nominaciones a los premios SAG por la mejor actuación de un elenco en una serie dramática en 1995 y 1996.

Sobre los escenarios, fue el narrador de una puesta de Our Town en el Intiman Theatre de Seattle en 2004. Casi una década después, en 2013, debutó en Broadway con una adaptación teatral de A Time to Kill, la novela de John Grisham.

A Skerritt le sobreviven su esposa, Julie Tokashiki, y sus cinco hijos —Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko—, así como cinco nietos y dos bisnietos. Estuvo casado con Tokashiki desde 1996; anteriormente había estado casado en dos ocasiones, con Charlotte Shanks y Sue Oran.