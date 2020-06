Netflix: El límite infinito prueba que no hay obstáculos para el espíritu humano

Jean Maggi en su bicicleta adaptada durante su ascenso al Himalaya, en 2015

Diego Batlle Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 11:25

El límite infinito (Argentina/2020). Dirección y edición: Pablo Aulita Guion : Sebastián Meschengieser. Producción : Juan José Campanella. Fotografía : Pablo Vieitez. Música : Emilio Kauderer Sonido : José Luis Díaz. Duración : 47 minutos Disponible en: Netflix Nuestra opinión: buena

Más allá de su trabajo como director de cine y televisión, Juan José Campanella sostiene un permanente interés por promover proyectos cuyo objetivo -además de lo puramente artístico- pasa por reivindicar casos de personas que han superado dificultades y limitaciones con la idea de concientizar en contra de todo tipo de discriminación. Lo había hecho como coproductor del corto de animación Ian, una historia que nos movilizará y lo potencia ahora desde su compañía 100 Bares con este mediometraje documental que exalta el caso excepcional del cordobés Jean Maggi .

Trailer El límite infinito 02:00

Video

Si un guionista le presentara a un productor una historia de ficción sobre un niño postrado por una poliomielitis mal tratada, que sufrió distintas formas de bullying, que luego intentó ahogar sus penas con todo tipo de excesos, que tuvo un infarto a los 37 años y que ya en la madurez encontró a partir del acceso a una bicicleta adaptada la posibilidad de recorrer el mundo, convertirse en un deportista de élite (maratón de Nueva York, triatlones, cruce de cordilleras a caballo, esquí de nieve y acuático, abanderado en un juego olímpico), subir hasta los 5600 metros en la ruta del Himalaya y, así, reinventarse y poder además ayudar a los demás desde una fundación propia, es muy probable que la respuesta fuese "es demasiado exagerada e inverosímil".

Pues bien, esa es la épica real que registra este documental que mixtura material de archivo familiar, registros tomados por colaboradores de Maggi (hoy de 57 años) durante la excursión de 2015 a la India para recorrer la carretera más alta del mundo en esa zona de fronteras que es Khardung La y testimonios recientes (como el de su esposa, que lo contuvo y estimuló incluso en los peores momentos de salud física y mental) registrados por el equipo liderado por el director Pablo Aulita.

El documental es básico, sencillo y si se quiere convencional en su estructura , pero el énfasis aquí no está puesto en el regodeo estético sino en la reivindicación de un ejemplo de resiliencia, de superación frente a la tragedia, los traumas, los prejuicios y los condicionamientos en el que se combinan desde la fuerza de voluntad interior hasta el apoyo familiar y social. Así, aunque no haya grandes hallazgos formales o narrativos, es muy difícil no empatizar y no emocionarse en varios momentos con Jean Maggi y la historia de su límite infinito.