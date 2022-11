Netflix: los estrenos de películas en noviembre de 2022

La plataforma de streaming suma atractivos films a su catálogo y aquí repasamos las principales novedades

Desde el anticipado regreso de Enola Holmes con nuevos enigmas a resolver, pasando por el estreno de dos películas que palpitan la Navidad, hasta la flamante producción de Sebastián Lelio con Florence Pugh al frente, este mes Netflix apuesta a la diversidad en sus largometrajes.

En esta nota repasamos los principales films que llegan a la plataforma en noviembre:

*ENOLA HOLMES 2 (4 de noviembre)

Enola Holmes 2 Alex Bailey - Netflix

“Enola Holmes es una película sobre el empoderamiento femenino”, le manifestaba Millie Bobby Brown a LA NACION cuando se estrenó la primera parte de -hasta el momento- el díptico que protagoniza. Este mes llega la secuela que adapta la saga de novelas de Nancy Springer y que vuelve a tener como realizador a Harry Bradbeer y a Jack Thorne como guionista. El director detrás de la mayoría de los episodios de la serie de Phoebe Waller-Bridge, Fleabag -por la cual recibió un Emmy-, nuevamente lleva adelante una historia comandada por una figura femenina honesta que comparte su derrotero con el espectador.

Netflix adelantó la premisa de esta secuela, pero tratando de no revelar sus numerosos misterios, que son la clave del largometraje. “Enola acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos y a su hermano Sherlock para resolver el misterio”, compartió la plataforma de streaming.

Henry Cavill y Helena Bonham Carter están de regreso para un film muy importante para la actriz de Stranger Things : “Es un gran personaje, no podría haber pedido otro tan extraordinario como este, por lo cual el desafío siempre estuvo en poder equilibrar lo que estaba haciendo delante de cámara, con los aportes que hacía detrás, en el desarrollo del proyecto”, explicó Bobby Brown, quien también oficia de productora.

*UNA PELI DE FÚTBOL... Y MUTANTES (9 de noviembre)

Una peli de fútbol y mutantes Netflix

Uno de los estrenos de Netflix del mes del que todavía se desconocen sus detalles es el largometraje de animación Una peli de fútbol... Y mutantes, producción cuyo tráiler tampoco ha trascendido. De todos modos, la plataforma de streaming sí ha revelado parte de la narrativa de esta incorporación a su catálogo que aspira a ser disfrutada en familia. “Cuatro superfans del fútbol se unen para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades, después de que un científico malvado les roba su talento”, es lo que adelantó Netflix sobre el film que genera expectativas y que definitivamente coquetea con el género de superhéroes.

*NAVIDAD DE GOLPE (10 de noviembre)

Navidad de golpe Netflix

No sería una verdadera previa navideña si Netflix no sumase a su listado de largometrajes originales producciones alusivas que palpitan las fiestas a través de relatos livianos que mantienen el interés de una audiencia que disfruta la fórmula de las comedias románticas. En este caso, Navidad de golpe llega con un plus: el protagónico de Lindsay Lohan, quien desde hace meses que viene anunciando esta colaboración con el servicio de streaming. La actriz busca ratificar su timing cómico con este largometraje dirigido por Janeen Damian (en la que es su ópera prima) y coescrito por Jeff Bonnett y Ron Oliver.

La ex Chicas pesadas interpreta a Sierra Belmont, una heredera que se acaba de comprometer y que tiene su vida perfectamente planeada hasta que sucede lo impensado. Un accidente de ski le ocasiona la pérdida de su memoria y Sierra, esa mujer caprichosa y engreída, es cuidada por un viudo, Jake (Chord Overstreet) y su pequeña hija en plena Navidad. “Creo que no tenemos muchas comedias románticas actualmente”, le manifestó Lohan a Vogue. “Y esta película es divertida, graciosa, esperanzadora y muy, muy divertida, porque además tiene momentos de comedia física, que es una de las cosas que más disfruto hacer”, amplió la actriz que hace su esperado comeback con este film donde el romanticismo también jugará un importante rol.

*EL PRODIGIO (16 de noviembre)

El prodigio Netflix

La talentosa Florence Pugh, tras una serie de protagónicos extraordinarios, captó la atención del realizador chileno Sebastián Lelio (ganador del Oscar por Una mujer fantástica), quien regresa con su nueva producción, El prodigio, con Pugh en el centro. La película está basada en la novela homónima de Emma Donoghue (la autora de La habitación), quien coescribió el guion junto a Lelio y a Alice Birch, guionista de Normal People y de Lady Macbeth, precisamente el largometraje con el que Pugh despuntó como intérprete.

En este film, la actriz de No te preocupes, cariño interpreta a Lib Wright, una enfermera que en 1862 es enviada desde Inglaterra a una aldea remota de Irlanda “para investigar el supuesto ayuno milagroso de una niña”. Asimismo, Lib tiene sus propios tormentos con los que deberá lidiar y que reflotarán a medida que pasa más tiempo con la joven a la que tendrá que supervisar. “Florence es una actriz que eleva cada rol, que te hace querer estar siempre de su lado. Te sentís invitado a un film por su magnetismo y su fuerza ”, declaró Lelio sobre la actriz que en El prodigio está acompañada por Tom Burke, Kila Lord, Elaine Cassidy, Cirán Hinds y Toby Jones.

*NAVIDAD CONTIGO (17 de noviembre)

Navidad contigo Netflix

Otra apuesta de Netflix del mes vinculada a mantener vivo el espíritu navideño es Navidad contigo que, en la línea de Navidad de golpe, toma a las festividades como contexto para propulsar una comedia romántica llevadera y con carismáticos protagonistas. Además, el film tiene el agregado de una atractiva banda sonora que se relaciona con su premisa. De acuerdo a lo comunicado por Netflix, la película protagonizada por Freddie Prinze Jr. y la ex Lucifer Aimee Garcia parte de un relato de enredos en el que el soundtrack es fundamental.

“Al concederle el deseo a una joven fan de conocerla en persona, una cantante pop encuentra algo más que inspiración para su nuevo éxito navideño”, adelantó la plataforma de streaming sobre el flamante largometraje que mostrará cómo será para esa estrella de la música alejarse de los reflectores y encontrar el amor en el camino. Por su parte, Freddie Prinze Jr. confesó que estaba “nervioso” por retomar la actuación, pero que esta propuesta le resultó irresistible. “No podría haber elegido un film más encantador y un grupo de trabajo más perfecto”, remarcó el actor de Ella es así.

*EL PAÍS DE LOS SUEÑOS (18 de noviembre)

El país de los sueños Netflix

El director de Los juegos del hambre, Francis Lawrence, está de vuelta con una película de aventuras coescrita por David Guion y Michael Handelman, y basada en la novela en la novela gráfica Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay. “Con un excéntrico compañero, una joven huérfana se aventura al País de los Sueños para encontrar una perla mágica y cumplir su mayor deseo”, reveló Netflix sobre el film que tiene como protagonistas excluyentes a Jason Momoa en el rol de Flip y a la pequeña Marlow Barkley como Nema, la niña que desea llegar a ese Santo Grial que es Slumberland también con el fin de encontrar a su padre, Nemo, interpretado por Kyle Chandler. Weruche Opia, India de Beaufort, y Chris O’Dowd también son parte del cast de esta adaptación live action de la historia concebida por McCay en 1905, y que se publicó en el New York Herald hasta 1911.