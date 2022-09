No te preocupes, cariño: cómo la película de Olivia Wilde se convirtió en una de las más polémicas del año

Es difícil eludir la paradoja que representa No te preocupes, cariño, la segunda película de Olivia Wilde luego de la exitosa y muy bien recibida La noche de las nerds, una divertida y conmovedora coming of age [relato de camino a la adultez] estrenada en 2019 y protagonizada por Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein.

La ópera prima de la actriz obtuvo el premio al mejor debut en los Independent Spirit Awards y la posicionó como una realizadora a observar, sobre todo en una industria donde el monopolio sigue siendo de los hombres. Es en ese punto, precisamente, en donde reside la paradoja de su flamante producción, que llega el jueves a nuestras salas.

Wilde aseguró que quería abocarse a otro proyecto con una mujer compleja al frente (Alice, interpretada por Florence Pugh) y ofrecer su mirada “sobre el placer femenino”, dejando en un segundo plano a la figura masculina. No te preocupes, cariño partió de ese objetivo claro y lo que sucedió en el rodaje, en la previa a su estreno y en la premier mundial en Venecia, boicoteó esa intención primigenia. Un hombre (el cantante Harry Styles, novio de la realizadora ) cobró un protagonismo ineludible si tenemos en cuenta su estatus de estrella pop, y dos mujeres (Pugh y Wilde) terminaron en el medio de un conflicto que, hasta la fecha, no termina de esclarecerse.

La presentación del trailer, primera imagen disruptiva

Olivia Wilde, en el momento en el que recibió los documentos legales en CinemaCon Captura Twitter

Mucho antes de que se brindara información sobre por qué el actor elegido originalmente para personificar a Jack (Shia LaBeouf) fue desvinculado del proyecto y reemplazado por Styles en el rodaje -en plena pandemia, octubre de 2020- Olivia Wilde ya había mostrado postales de su película en su cuenta de Instagram. En dicha red social, la directora destacó desde el trabajo de fotografía del consagrado Matthew Libatique hasta las interpretaciones de sus protagonistas y actores secundarios, como Chris Pine y Gemma Chan. En ese momento, solo se estaba aguardando la proyección del primer adelanto y, cuando llegó el momento de darlo a conocer, Wilde se enfrentó a un primer escollo en CinemaCon, cuando su vida privada se interpuso en su carrera.

Harry Styles y Olivia Wilde comenzaron una relación luego de que la actriz y directora se separara de Jason Sudeikis en malos términos Backgrid UK/The Grosby Group

En ese contexto, un evento organizado en Las Vegas por la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine en el que se revelan adelantos de films que buscan distribución, la actriz y realizadora mostró imágenes de su segunda película, pero el hecho quedó opacado cuando un hombre se le acercó súbitamente mientras estaba en el escenario para entregarle un sobre de papel madera. Si bien Wilde creyó que se trataba de un guion, cuando lo abrió se encontró con documentos enviados por los abogados de su expareja, Jason Sudeikis, vinculados al régimen de custodia de sus dos hijos.

Semanas más tarde, Wilde describiría ese episodio como “hostil y amenazante”, si bien manejó ese imprevisto con mucho profesionalismo. Lo que aconteció en CinemaCon fue apenas un pantallazo de cómo el trabajo de la directora y lo que sucedía en su esfera privada se habían entrelazado indefectiblemente. Los papeles legales eran aparentemente la respuesta a un presunto pedido de Wilde a Sudeikis de llevarse a sus hijos a Londres, donde reside su pareja, Styles. Los límites entre lo público y lo privado se difuminaban.

Olivia Wilde, Florence pugh y Harry Styles, en el centro de la polémica

Hasta esa instancia, en cambio, la directora había logrado que su relación con el músico pasara a segundo plano, pero el haberlo elegido para coprotagonizar su distopía fue contraproducente. Luego, el panorama previo al estreno mundial en Venecia se complicó aún más cuando una usuaria de TikTok notó que el Instagram de Florence Pugh apenas tenía publicaciones sobre No te preocupes, cariño, la película que la ganadora del Oscar estaba muy ansiosa por protagonizar.

En una entrevista con Beanie Feldstein, Pugh le preguntó cómo era trabajar con Wilde, una directora con la que quería colaborar desde que vio La noche de las nerds. “La amo completamente”, expresó efusiva. Su colega le respondió: “Es genial, conociéndolas a ambas puedo asegurar que se van a llevar muy bien porque son muy temerarias”. El tiempo, lamentablemente, no le dio la razón a Feldstein, pero sí a esa usuaria de TikTok, quien no estaba tan equivocada cuando señaló que el silencio de Pugh sobre el film era una señal de que algo había sucedido con la directora.

Florence Pugh empezó a distanciarse

Florence Pugh y Harry Styles en No te preocupes, cariño Capt

En julio, una fuente involucrada en el rodaje de la película lanzó una versión sobre el enojo de la actriz de Mujercitas con Wilde. “El rumor más generalizado que he escuchado, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción [es que] que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, revelaron. La cineasta y el ex One Direction habrían creado un clima poco profesional que no fue del agrado de la protagonista de Midsommar.

Florence Pugh dijo que ella, Harry Styles y sus compañeros, son más grandes que solo unas escenas sexuales

En simultáneo, Wilde le empezó a dedicar posteos a Pugh destacando su trabajo en el film que fueron ignorados por la joven, quien entabló con la directora una guerra silenciosa a través de citas cruzadas en entrevistas. Luego de que Olivia declarara que No te preocupes, cariño es una película sobre el placer femenino, Pugh brindó declaraciones a Harper’s Bazaar con las que contradecía la visión de Wilde sobre el proyecto.

“[La lectura] se reduce a las escenas de sexo o a ver cómo el hombre más famoso del mundo tiene sexo con alguien, pero no es por eso por lo que hacemos películas. No es por eso por lo que estoy en esta industria. Obviamente, el haber contratado a la estrella pop más famosa va a generar conversaciones de ese estilo, pero no es eso lo que yo voy a debatir sobre el film”, sentenció. Un detalle no menor que se desprendía de sus dichos fue que nunca nombró a Styles directamente, lo que enrareció aún más el clima previo al anticipado estreno.

La incendiaria entrevista que destapó la olla

Como parte de la promoción del largometraje, Wilde brindó una entrevista a Variety que le jugó en contra rápidamente . En primera instancia, negó el rumor de que Styles había cobrado tres veces más que Pugh. “Hay muchas cosas por ahí afuera a las que no le presto atención. Pero encuentro absurdo los clickbaits inventados y las consecuencias que trae una desigualdad de sueldo inexistente entre nuestros actores principales y en los de reparto. Realmente me enojan esa clase de rumores. Soy una mujer que ha estado en este negocio por más de 20 años y [la brecha salarial] es algo contra lo que he luchado, por mí y por otras actrices, especialmente siendo una directora. No hay validez alguna en esos dichos”, manifestó.

Por otro lado, se hizo eco del elefante en la habitación: el despido de Shia LaBeouf y su intención de “proteger” a Pugh. “Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa“, declaró e hizo mención a la denuncia por abuso psicológico, emocional y sexual que presentó la expareja del actor, la cantante y bailarina FKA Twigs.

Shia LeBeouf, ¿renuncia o despido?

“Después de que ocurriese esto salieron a la luz muchas cosas que me preocuparon. Para nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía que sirviese como apoyo incondicional. Especialmente en una película como esta, sabía que iba a pedir a Florence que se pusiera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y cuidada“, señaló. Por último, tuvo unas palabras para Le Beouf: “Le deseo salud y que evolucione”.

La palabra de LaBeouf y el pedido de “cancelación”

Shia LaBeouf desmintió a Olivia Wilde Collage

Cuando el actor leyó las declaraciones de la directora, salió a desmentirlas con pruebas , y todo se volvió más espeso porque Pugh volvió a quedarse en el medio. LaBeouf acudió a Variety para contar que él renunció al proyecto por falta de ensayos y que no fue despedido, y adjuntó mails y un video para despejar dudas. El video en cuestión se viralizó y provocó indignación en las redes, donde se pidió la “cancelación” de Wilde por haber mentido y protegido al actor y no a Pugh.

En el clip se la escucha rogándole a LaBeouf que no deje el proyecto y tratando de poco profesional a Pugh (a quien denomina, de forma condescendiente, “la señorita Flo”), contradiciendo así sus primeras declaraciones. “Siento que no estoy lista para rendirme con esto. Yo también estoy desolada, y quiero solucionarlo”, decía Wilde en el video.

she wanted florence to make peace with an abuser you cannot make this up pic.twitter.com/T51dAYcElD — kay (@harrymotif) August 26, 2022

“Creo que esto podría ser un llamado de atención para ‘la señorita Flo’, y me gustaría saber si estás abierto a darle una oportunidad a esto conmigo, con nosotros. Si ella se compromete realmente, si pone su mente y su corazón en esto, llegados a este punto y si podés hacer las paces, ¿qué pensás? ¿Hay esperanza? ¿Me lo dirás?”, se escucha claramente decir a la realizadora, en un intento porque LaBeouf no deje el film, independientemente de las presuntas quejas de Florence sobre su malestar.

Días más tarde, Pugh redujo sus compromisos laborales con la película y, a través de sus voceros, aseguró que limitaría “severamente” los contactos con la prensa sobre el proyecto, aunque sí asistiría al estreno en el Festival de Venecia, cuando todas las miradas se posaron sobre Wilde y los protagonistas de su película para observar sus reacciones.

La premiere en Venecia que sumó nuevas polémicas

Olivia Wilde junto a Harry Styles, Gemma Chan, y Chris Pine TIZIANA FABI - AFP

El lunes 5 de septiembre llegó finalmente el estreno mundial de No te preocupes, cariño en el festival y, como se había adelantado, Florence Pugh no formó parte del panel, pero sí su directora y los actores Chris Pine , Harry Styles y Gemma Chan. El intercambio con los periodistas fue tenso, sobre todo cuando se le preguntó por la ausencia de la protagonista.

“Florence es una gran potencia, y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a compartir con nosotros la proyección, a pesar de que se encuentra en plena producción de la película Dune 2. Como directora sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con Denis Villeneuve por ayudarnos. Estamos encantados de poder celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir cuán honrada me siento de tenerla como protagonista, ella está increíble en la película”, respondió y luego se mostró molesta con los trascendidos.

Florence Pugh fue a Venecia, pero ignoró a Olivia Wilde Vianney Le Caer - Invision

“En cuanto a los interminables chismes de la prensa sensacionalista y todo el ruido que hay ahí fuera, quiero decir que Internet se alimenta solo”, continuó en su descargo. “No quiero contribuir a que esto se siga agrandando, está suficientemente bien alimentado“, concluyó luego de evitar responder una consulta vinculada a LaBeouf.

En paralelo, Pugh llegaba al festival imperturbable. Se mostró muy afectuosa en la alfombra roja con sus compañeros de elenco, excepto con Styles. En cuanto a Wilde, no la miró luego de la proyección y no posó sola con ella para ninguna foto. Ignoró a la directora abiertamente y además mostró en redes cómo su estilista la había ayudado a prepararse con otros integrantes de su equipo luciendo una misma remera que decía: “Miss Flo [La señorita Flo]”, en clara alusión al video de Wilde ¿La respuesta de la estilista de Olivia?: “Siempre hay algo más en una historia”.

Florence Pugh refuses to make eye contact with Olivia Wilde during the 4-minute #Venezia79 standing ovation for #DontWorryDarling. pic.twitter.com/Xi6lJyZHbj — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022

Como si la premiere hubiese necesitado de otro conflicto, comenzó a circular un video en el que parecía que Harry Styles escupía a Chris Pine. En las imágenes se veía al intérprete de “Watermelon Sugar” agachándose para sentarse, y sus labios se movían en un gesto que muchos interpretaron como una escupida antes de que el actor mirara rápidamente hacia abajo. La magnitud que cobró el video fue tal, que un representante de Pine salió a hablar y calificó a la noticia de “historia ridícula”.

El momento en que Harry Styles habría escupido a Chris Pine, en Venecia

El portavoz del actor de Star Trek y Mujer maravilla señaló que se trató de “un completo invento y el resultado de una extraña ilusión que claramente es engañosa. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia en sentido contrario es un intento descarado de crear un conflicto que no existe”.

Styles, por su parte, bromeó al respecto en un concierto en Nueva York, también ridiculizando la versión.“Es maravilloso estar de vuelta. Fui corriendo a Venecia a escupirle a Chris Pine, pero no teman, ya estoy de vuelta”, manifestó en tono de chiste.

¿Se calmaron las aguas?

Olivia Wilde presentó su film en el Festival de San Sebastián JUAN NAHARRO - WireImage

Una vez concluido el compromiso en Venecia y con Pugh abocada al rodaje de Dune 2, Wilde continuó proyectando su film e intentando bajar el perfil, aunque decidió aclarar ciertas versiones en una charla con Vanity Fair en la que habló de la protagonista de su película. “La actuación de Florence es asombrosa. Me resulta desconcertante que los medios de comunicación prefieran centrarse en rumores y cotilleos infundados eclipsando así su profundo talento”, dijo Wilde. “Ella se merece más que eso, al igual que la película y todos los que han trabajado tan duro en ella”.

La directora también hizo referencia a la falta de promoción que Pugh le dio a la película en su cuenta de Instagram, la punta del ovillo de una polémica mayor. “Florence es una de las actrices más demandadas del universo (...) Tengo entendido que algunas personas esperan que participe más en las redes sociales, pero no la contraté para publicar contenido, la contraté para que actuara. Ha cumplido todas las expectativas que tenía de ella. Eso es todo lo que me importa”, remarcó y también desmintió no haber sido profesional en el rodaje. “Es muy raro que la gente asuma lo mejor de las mujeres en el poder. Creo que no suelen darnos el beneficio de la duda”.

Olivia Wilde dirige a Chris Pine en No te preocupes, cariño Warner Bros

Asimismo, intentó volver al comienzo de todo, cuando se refería a No te preocupes, cariño como un thriller feminista y exento de ruido externo. “Es irónico que ahora, con mi segunda película, que vuelve a tratar del increíble poder de las mujeres, de lo que somos capaces cuando nos unimos y de lo fácil que es despojar a una mujer de su poder utilizando a otras mujeres para juzgarlas y avergonzarlas, estemos hablando de esto”, concluyó Wilde.

Al poco tiempo, subió una foto a su cuenta de Instagram que recibió el inesperado like de su protagonista estrella y el director de fotografía de su film, Matthew Libatique, aportó un interesante dato sobre No te preocupes, cariño. “Ese fue probablemente el set más armonioso en el que he estado. Olivia formó un equipo que creyó en ella y ella creyó en todos y cada uno de los integrantes del set. Rechazo los rumores de asperezas en el set. Nunca fui testigo de nada y no sentí nada”, reveló.

No te preocupes, cariño, uno de los films más polémicos del año Warner Bros

A pesar de contar con una premisa muchas veces vista, la película de Wilde agitó las aguas por lo que sucedió backstage e incluso se cuestionó la continuidad de la actriz como realizadora, a pesar de que, hasta el día de hoy, se desconoce cabalmente el porqué de las fricciones que quedaron expuestas a un excesivo escrutinio.