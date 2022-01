Netflix: Madre/Androide es un deslucido relato de supervivencia durante una revolución de robots

Madre/Androide (Mother/Android, Estados Unidos/2021). Dirección y guion: Mattson Tomlin. Fotografía: Patrick Scola. Edición: Andrew Groves. Música: Kevin Henthorn y Michelle Birsky. Elenco: Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

Había una buena idea original en Madre/Androide con la que su director, Mattson Tomlin, se embarcaba en el género de ciencia ficción buscando, al menos en el comienzo de su ópera prima, encontrarle un ribete pocas veces visto. Si bien es cierto que el tópico de la rebelión de las máquinas no es precisamente una novedad y fue abordado desde una mirada pulp hasta visiones mainstream, el film de Tomlin se proponía poner el foco en el aspecto de la supervivencia del más apto en un mundo posapocalíptico bajo la mirada de una joven que espera su primer hijo en el escenario más adverso posible. Sin embargo, el realizador (también responsable del guion) pierde el rumbo al muy poco tiempo de iniciado el relato, cuando la trama se va volviendo cada vez más endeble y predecible, como si no hubiese existido al menos un intento de retratar con más de un rasgo a personajes que son lisa y llanamente una hoja en blanco.

La película, uno de los títulos que se incorporan al catálogo de Netflix en enero, tiene una intro efectiva: Georgia (Chloë Grace Moretz) va con su novio Sam (Algee Smith, uno de los protagonistas de la serie Euphoria, aquí totalmente desaprovechado) a la fiesta de unos amigos en temporada navideña. La pareja discute antes y en pleno festejo por la presión que llega a sus vidas cuando se enteran de la embarazo del embarazo de la joven y no saben cómo reaccionar al respecto.

Es en ese tramo donde Tomlin se adentra -aunque no con la profundidad suficiente- en el terreno de la maternidad no planeada y en cómo el deseo de una mujer puede ir transformándose dependiendo de las circunstancias. Cualquier debate de los protagonistas al respecto se interrumpe de manera violenta cuando en esa casa donde celebran la llegada de Navidad los robots (quienes se desempeñan como empleados domésticos) arremeten impiadosamente contra los humanos, dejando a unos pocos en pie. Luego de esa (única) secuencia de acción propiamente dicha, donde realmente se percibe ese clima de caos que el director quiso reflejar, el derrotero de Georgia y Sam se registra con varios traspiés y cierto letargo.

La impresión que uno siente al ver Madre/Androide es que su propio director y guionista nunca supo qué rumbo tomar, y esa falta de cohesión es más que notoria. La primera de las numerosas elipsis del film es simplemente imperdonable. Tomlin no solo no contextualiza esa rebelión de la inteligencia artificial (¿por qué se produce?: poco importa) sino que tampoco bucea en lo que sucedió con el resto de la humanidad por fuera de su pareja central (se menciona al pasar una destrucción casi masiva y un episodio acontecido en Nueva York). Por lo tanto, el largometraje termina siendo un ejercicio para el espectador al que se le pide inferir todo aquello que no se muestra.

El cineasta declaró que su objetivo era dejar al descubierto los beneficios de las elipsis, para que determinados hechos se presenten bajo el manto de la sutileza, pero ese equívoco termina costándole la totalidad de su producto. Trabajar con el fuera de campo no es siempre un plus, y en esta película opera como un caballo de Troya que desnuda enormes falencias en el desarrollo de una historia donde, además, los lugares comunes de la ciencia ficción distópica se suceden maratónica y torpemente: está el ejército norteamericano que reúne a los sobrevivientes en diferentes bases, el Santo Grial que es la ciudad de Boston, el ermitaño que se construyó un fuerte para protegerse de los robots, y el hombre dispuesto a dar su vida para salvar a su novia y a su futuro hijo.

Con excepción de la intervención de Raúl Castillo, quien al menos parece divertirse con su papel mesiánico, sus otros dos actores transmiten muy poco. El rol de Smith es endeble y el de Moretz presenta más de un problema. El director nos pide que empaticemos con la protagonista, pero la actriz no logra llevar con soltura toda la película sobre sus hombros (hay varias secuencias que le demandan un gran rango actoral que, al menos en este film, no puede sacar a la superficie), y Tomlin tampoco le proporciona un background a esa joven que busca a toda costa proteger a su pequeño. Con giros de trama forzados y personajes que actúan de manera irrisoria, Madre/Androide llega a su desenlace apelando a la lágrima. De todos modos, a esa altura, ya es muy tarde. No hay nada sustancial que pueda provocar cualquier clase de sentimiento.