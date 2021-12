Netflix: los estrenos de series en enero de 2022

Si bien Netflix inaugura un nuevo año, al mismo tiempo se despide de muchas producciones que despertaron fanatismo, entre ellas, Ozark, The Sinner, y After Life: más allá de mi mujer. Sin embargo, el servicio de streaming también trae la nueva temporada de El Marginal, la reversión de la ficción argentina Rebelde Way, y el reality sobre la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. En esta nota hacemos un repaso de los principales estrenos de enero en Netflix.

*REBELDE (Primera temporada)

Rebelde Netflix

Basada en la popular ficción argentina creada por Cris Morena (Rebelde Way, protagonizada por Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo), llega a Netflix esta remake mexicana dirigida por Santiago Limón, que está ambientada en el famoso Elite Way School ( EWS), un internado donde se lleva a cabo la competencia conocida como la Batalla de las bandas. Asimismo hay una subtrama dedicada a una organización secreta llamada La Logia, cuyo propósito es el de castigar a los adolescentes que no cumplan con las normas imperantes. “Mientras EWS se prepara para una nueva generación de estudiantes, el amor y la amistad florecen mientras una sociedad misteriosa amenaza con destruir sus esperanzas musicales”. Rebelde cuenta con los protagónicos de Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente, y Giovanna Grigio. Disponible desde el 5 de enero.

*AFTER LIFE: MÁS ALLÁ DE MI MUJER (Tercera temporada)

After Life 3 Netflix

Ricky Gervais se despide de esta imperdible dramedy con su tercera temporada , que había sido confirmada poco tiempo después de la segunda, donde el actor, director y guionista se lucía con una historia sencilla (y al mismo tiempo muy dura y ácida) sobre un hombre que, tras la muerte de su esposa, no le encuentra sentido a la vida.

Luego de que en la segunda entrega Tony (Gervais) perdiera a su padre, su vida dará un nuevo volantazo ya que decide darse una nueva oportunidad en el amor con la enfermera Emma (Ashley Jensen). Además los principales protagonistas del elenco también harán su regreso ya que el humorista siempre quiso trabajar con el mismo pequeño grupo de actores que se destaca en cada secuencia en la que aparecen.

“Ya decidí que no habrá una cuarta temporada. Hay un viejo dicho que dice que para dirigir la orquesta, tenés que darle la espalda al público, y eso es cierto. El público cree que quiere otra temporada, pero hay que tener cuidado”, declaró Gervais -quien tiene un contrato millonario con Netflix- a la publicación The Mirror sobre la continuidad de su aclamada producción. Disponible desde el 14 de enero.

*ARCHIVO 81 (Primera temporada)

Archivo 81 Netflix

Un referente del terror, James Wan, desembarca a la plataforma de streaming como productor de la flamante serie de género Archivo 81. La ficción está basada en relatos de terror que se narraron en el podcast homónimo de Marc Sollinger y Daniel Powell, y fue dirigida por Rebecca Thomas, quien en sus créditos tiene algunos de los mejores episodios de Stranger Things. En cuanto al puntapié de la historia, nos encontramos con Dan Turner, un joven que trabaja en un archivo restaurando cintas de video. En una jornada laboral que parecía rutinaria encuentra un casete en el que se puede ver una investigación que realizó una periodista sobre un culto que la joven inició a mediados de los noventa.

La obsesión de Dan con el caso alterará rotundamente su vida cotidiana, ya que el culto observará cada uno de sus movimientos. Archivo 81 tiene como showrunner a Rebecca Sonnenshine, quien aseguró que la serie es una mezcla de “terror sobrenatural y un romance oscuro y profundamente emocional que derivará en una aventura aterradora y emocionante”. Disponible desde el 14 de enero.

*EL MARGINAL (Cuarta temporada)

El Marginal - Temporada 4 Prensa Netflix

Hace unas semanas, Netflix reveló el esperado trailer de la cuarta temporada de El Marginal, en el que se podía ver cómo la acción cambiaba de epicentro. “Después del incendio de San Onofre, los destinos de Pastor, Mario Borges, y Diosito vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo”, reza la sinopsis de la plataforma de streaming. El reencuentro entre los personajes que interpretan Juan Minujín, Claudio Rissi y Nicolás Furtado no estará exento de la búsqueda de venganza para saldar cuentas del pasado. De hecho, en el adelanto notamos que hay una fuerte pelea entre Diosito y Pastor.

Por otro lado, Sergio Antín (Gerardo Romano) querrá tomar el control de la cárcel y Emma Molinari (Martina Gusmán) intentará ayudar a Pastor en un nuevo escape. Disponible desde el 19 de enero.

Trailer de "El marginal", temporada 4 - Fuente: Netflix

*OZARK (Cuarta temporada, Parte I)

Ozark, cuarta temporada Netflix

Ozark llega a su fin, pero Netflix dosifica sus episodios al dividir la cuarta temporada en dos partes. La primera llega este mes y, de acuerdo a lo difundido, mostrará cómo la familia Byrde buscará liberarse del cartel, aunque “los lazos familiares en riña pueden significar la ruina para ellos”. A diferencia de las temporadas previas, la última entrega de Ozark constará de 14 capítulos, y en los primeros siete, Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz y Skyler Gaertner volverán para atar los cabos sueltos que dejó la tercera temporada, una en la que Ruth (Garner) tomaba la decisión de soltarle la mano al clan protagónico.

La serie de Bill Dubuque y Mak Williams se estrenó en julio de 2017 y fue inmediatamente aclamada por la crítica. Bateman obtuvo el premio Emmy a mejor director, mientras que Julia Garner (uno de los puntos fuertes del policial) se llevó el galardón a la mejor actriz de reparto en dos oportunidades. Disponible desde el 21 de enero.

*THE SINNER: PERCY (Cuarta temporada)

The Sinner, cuarta temporada Netflix

Otra de las series que se despide de Netflix este mes es The Sinner, la antología creada por Derek Simonds, quien explicó el motivo por el cual optó por concluir esta exitosa cruza de drama y thriller policial. “Estoy satisfecho por completar el arco narrativo de Harry Ambrose y este ha sido un viaje increíble”, declaró el showrunner, quien también le agradeció a Bill Pullman por ser el corazón del programa. “Fue un placer hacer esta serie” agregó.

En esta entrega final, el detective que interpreta Pullman tendrá como partenaire a Alice Kremelberg, quien interpreta a Percy Muldoon, una joven que creció en una familia de pescadores y se hizo paso en un contexto predominantemente masculino. Como sucedió con cada una de las temporadas, Harry vuelve al ruedo para sobreponerse al trauma del caso previo y, en esta ocasión, se encuentra con una tragedia que le sucede a Percy y que él, quien estaba retirado, se sentirá compelido a investigar. Sin fecha definida de estreno, pero llegará en enero.

*SOY GEORGINA

Soy Georgina Netflix