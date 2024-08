Pésimas películas, grandes actores: de Cate Blanchett a Halle Berry, los peores fracasos de las estrellas

Escuchar

Tár presentaba un caso hipotético y fascinante: para una prestigiosa y premiada directora de orquesta, que alguna vez interpretó la Quinta Sinfonía de Mahler frente al público de los mejores teatros de Nueva York, ¿es una humillación tener que conducir la orquesta de Monster Hunter, una franquicia de videojuegos?

El relato, una brillante exploración sobre el corazón de las tinieblas del mundo artístico, es críptico para responder el interrogante. La película fue considerada una de las mejores de 2022 . Martin Scorsese dijo que “le devolvió la esperanza en el cine”). Cate Blanchett, como la conductora Lydia Tár, se llenó de premios, ovaciones y elogios. No ganó su tercer Oscar, pero estuvo cerca. Y, una vez más, su nombre fue sinónimo de prestigio.

Borges decía que al destino le agradan las repeticiones, las simetrías. Ahora la actriz australiana es la protagonista de una película que adapta una franquicia de videojuegos al cine. Borderlands , estrenado en nuestro país el último jueves, se perfila como uno de los fracasos comerciales y críticos más grandes del año . “Lilith es el personaje más olvidable de la carrera de Cate Blanchett”, advierte la crítica de LA NACIÓN, que la calificó como mala. En Rotten Tomatoes, apenas el 6% de los críticos aprueban la película.

Es un desastre tan grande que el guionista original, Craig Mazin (libretista de series como Chernobyl y The Last Of Us) pidió que removieran su nombre de los créditos ¿Cómo pasó Blanchett de una de las mejores películas de su carrera a una de las peores?

La actriz de Blue Jasmine y El aviador confesó que aceptó hacer Borderlands porque tenía mucho tiempo libre: “Fue un poco por la locura del Covid. Pasaba mucho tiempo en el jardín usando la podadora. Mi marido me dijo que esta película quizás podía salvar mi vida”. La actriz de Elizabeth no fue la única que pasó del pico más alto de su carrera a uno de los más bajos.

El mismo año en el que Tár competía por el Oscar, Jamie Lee Curtis ganó como mejor actriz de reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo. “Acepté hacer Borderlands porque estaba Cate Blanchett. Literalmente, lo juro, estábamos en el medio del Covid. Yo conocía el juego porque crie a un gamer. Pero mi agente nombró a Cate Blanchett y acepté. La mayor parte de nuestra vida, los actores estamos desempleados. Cuando se te presenta la oportunidad para trabajar con actores que admirás, decís que sí”.

Eddie Murphy y la película que le costó el Oscar

Eddie Murphy tuvo la chance de ganar un Oscar y se terminó autoboicoteando con Norbit, donde interpretaba múltiples personajes con la ayuda de maquillaje prostético Archivo

La industria celebraba el renacimiento de uno de los grandes comediantes de la década de 1980. Eddie Murphy, el protagonista de Un detective suelto en Hollywood, parecía encaminado a recibir su Oscar como actor de reparto por Soñadoras. La película se había estrenado en diciembre de 2006. Apenas 3 meses después era la noche de gala de Hollywood, la premiación del Oscar.

Tan cerca y tan lejos: antes de la ceremonia se estrenó Norbit , una infame comedia en la que Murphy interpretaba, entre otros personajes, a una mujer obesa que acosaba al protagonista. Muchos especulan que fue esa película la que le costó el Oscar. En vez de recibir la codiciada estatuilla de oro, Murphy ganó el Razzie como peor actor , peor actriz de reparto y peor actor de reparto.

“Estaba haciendo películas de mierda. Me dieron el premio al peor actor de la década. Así que pensé que lo mejor era tomarme un descanso”, admitió el humorista con una carrera llena de altos y bajos. El descanso funcionó: después de ser vapuleado por Norbit, Murphy regresó con gloria en Mi nombre es Dolemite. La industria lo reconoció: ganó el Razzie por mejor redención.

Roberto Benigni y el muñeco de madera que no funcionó

Roberto Benigni y su Pinocho

Un italiano había cautivado al mundo con una película sobre los esfuerzos de un padre para proteger la inocencia de su hijo frente al horror del Holocausto. La vida es bella fue un suceso extraordinario que llenó las salas de cine de todo el mundo. Fue premiada en Cannes y también en la noche del Oscar. Benigni se convirtió en el primer actor en la historia en ganar por una actuación no hablada en inglés. Benigni saltó de emoción entre las butacas cuando Sophia Loren mencionó su nombre. ¿Con qué proyecto iba a seguir el actor que tenía el mundo a sus pies?

“Tenía mucha presión para elegir mi próxima película , así que opté por hacer algo que amaba”, confesó Benigni. Eligió llevar a la pantalla grande un proyecto cercano a su corazón: la historia de Pinocho. “Amo tanto esa historia que podría interpretar al Hada Azul”, dijo el comediante.

Pinocho fue la producción más cara en la historia del cine italiano. Benigni se encargó de escribir el guion, dirigir la película y protagonizarla. Pero la crítica sentenció que lo único de madera fue su performance como el muñeco al que le crece la nariz cuando miente. En Italia no le fue mal, pero fue un fracaso comercial en el resto del mundo.

Benigni nunca se pudo recuperar del todo de este fracaso de 2002. Volvió a dirigir y actuar en El tigre y la nieve, en 2005, pero no tuvo mejor suerte. Pinocho se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el Razzie como la peor película del año.

Halle Berry se ríe del peor momento de su carrera

Halle Berry y una Gatúbela que poco y nada tenía que ver con el universo comiquero Archivo

Estaba emocionadísima, con lágrimas en los ojos, cuando hizo historia. Se había convertido en la primera mujer negra en ganar el Oscar como actriz protagónica, por Cambio de vida. Entre el éxito comercial de X-Men, donde interpretó a Tormenta, y el prestigio que acumulaba, el futuro parecía más que prometedor para una actriz que apenas tenía 35 años.

El primer traspié post-Oscar llegó con 007: Otro día para morir, esta película es considerada una de las peores de la saga de James Bond. En este film, Berry imita la icónica presentación de Ursula Andress en El satánico Dr. No para deslumbrar a Pierce Brosnan. La idea de los productores de 007 era convertir al personaje de Berry en el alter ego de Bond, con sus propias películas. La mala recepción que tuvo Otro día para morir hizo que se archivaran todos esos proyectos.

El segundo traspié de Berry fue En compañía del miedo. La película no perdió dinero, pero la crítica no fue positiva. Pero nada se podía comparar con el desastre que se avecinaba para la actriz. Gatúbela fue un fracaso comercial y crítico . La película arrasó con los Razzie que la premiaron como la peor de 2004. Pero sucedió algo inesperado : Halle Berry se presentó a la ceremonia en la que nadie en Hollywood quiere estar presente, para recibir su premio como peor actriz.

“En Warner sabían que me iba a presentar para recibir el Razzie. Les dije que se lo tomaran con humor. Escribí mi discurso de agradecimiento pensándolo mucho porque quería hacerlo divertido y darle a entender a todos que no me tomaba esto en serio. No pueden sacarme el Oscar, sin importar cuánto me critiquen. Si me había ganado ese premio, también estaba dispuesta a recibir este”. Berry se presentó a los Razzie Oscar en mano: “Si aceptás las cosas maravillosas que dice la gente, tenés que aceptar cuando no digan cosas tan maravillosas”.

Una joven promesa, saboteada

Mira Sorvino, la actriz a la que Harvey Weinstein le arruinó la carrera Instagram

El caso de Mira Sorvino es particular porque su carrera fue descarrillada por Harvey Weinstein. Después de ganar el Oscar por Poderosa Afrodita, la película de Woody Allen, el productor abusador de mujeres se encargó de arruinar la promisoria carrera de Sorvino.

Fue Peter Jackson, el director de El señor de los anillos, el que denunció a Harvey Weinstein por arruinar la carrera de Ahsley Judd y Mira Sorvino. “Nos decían que estas mujeres eran una pesadilla para trabajar y las borraron de todos los llamados de casting”.

“Leí esto y me puse a llorar ”, tuiteó la actriz que desde 1996 no volvió a tener ninguna película exitosa en su filmografía. Esto confirma algo que sospechaba, pero nunca había estado segura. Harvey Weinstein destruyó mi carrera. Gracias Peter Jackson por ser honesto”.

No son pocos los casos de actores y actrices que, después de estar en el mejor momento de su carrera, se hunden. Louise Fletcher arrasó con todos los premios por Atrapado sin salida, pero después de esa película eligió trabajar en El exorcista 2, secuela que fue vapuleada por la crítica. Cuba Gooding Jr. tuvo 3 fracasos después de ganar el Oscar por Jerry Maguire: salvo Iron Man y Mejor… imposible, su carrera acumuló más películas olvidables . A Kim Basinger no le fue mejor después de ganar el Oscar por Los Ángeles al desnudo: su siguiente película fue Pasión por África. Años más tarde, Basinger se convertía en una de las actrices más nominadas al Razzie.

“Tuve muchos errores en mi vida”, dijo Jamie Lee Curtis en la alfombra roja de Borderlands, cuando le preguntaron cuál es el peor error de su carrera. “Somos humanos, todos nos equivocamos . Pero, para mí, lo grandioso es hacerse cargo de los errores. Es liberador aceptar la responsabilidad, admitir que te equivocaste y seguir adelante. No se trata de errores específicos, sino de cómo encarás esos errores”.