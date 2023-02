Premios. Argentina, 1985 llega este sábado como favorita para llevarse un Goya, el Oscar del cine de habla hispana

escuchar

Argentina, 1985 podría sumar en el atardecer de este sábado un nuevo reconocimiento a su brillante recorrido local e internacional. La película de Santiago Mitre llega hoy como favorita a la ceremonia del Goya con la expectativa de ganar el premio a la mejor película iberoamericana, una distinción que en los 37 años de historia de la mayor celebración del año para el cine de habla hispana consagró nada menos que 18 veces a producciones realizadas en nuestro país.

La ceremonia se realizará en el Palacio de Convenciones y Congresos de la ciudad de Sevilla. Comenzará a las 18, hora argentina (las 22 en España) y podrá seguirse en directo a través del canal internacional de Televisión Española, disponible en la mayoría de los servicios de la TV paga del país. En la búsqueda del Goya a la mejor película iberoamericana, Argentina, 1985 tendrá como rivales a 1976 (Chile), La jauría (Colombia), Utama (Bolivia) y Noche de fuego (México).

Según pudo saber LA NACION, se espera la presencia en la ciudad andaluza de una destacada delegación para representar a Argentina, 1985 y esperar entre los invitados a la gala el resultado del veredicto de la Academia del Cine Español, la organizadora de los premios, integrada por alrededor de 2000 personalidades del quehacer cinematográfico en la península. Viajaron a Sevilla el actor Peter Lanzani, los productores Federico Posternak, Victoria Alonso y Agustina Llambí Campbell, y la ejecutiva Javiera Balmaceda, esta última en representación de Amazon, en cuya plataforma de streaming está disponible la película. Es casi segura también la presencia de Chino Darín, otro de los productores del film, con algunos problemas de agenda por el rodaje de la película que en los últimos días realiza en Barcelona.

Peter Lanzani y Ricardo Darín en Argentina, 1985, la película que busca hoy un nuevo Goya para el cine nacional

Se estima que entre las 19.30 y las 20, hora de nuestro país, podría conocerse el anuncio del ganador del premio en la categoría que tiene a Argentina, 1985 como nominada. El cine de nuestro país no recibe este premio desde 2020, año del triunfo de La odisea de los giles. Entre los 18 ganadores previos del Goya a la mejor película iberoamericana en representación de nuestro país aparecen Un lugar en el mundo, Cenizas del paraíso, Plata quemada, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Relatos salvajes, El clan y El ciudadano ilustre.

Los hechos que se narran en Argentina, 1985 alrededor del histórico Juicio a las Juntas realizado en nuestro país con las máximas autoridades de la última dictadura militar sentadas en el banquillo de los acusados impactó con mucha fuerza en España desde que la película tuvo su estreno mundial en el último Festival de Venecia. En más de una oportunidad, tanto Mitre como los protagonistas del film, Ricardo Darín y Lanzani (encarnando, respectivamente, a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo) contaron que en cada contacto que mantuvieron con los españoles surgió inevitablemente la comparación entre el juicio realizado en nuestro país y la imposibilidad de haber hecho algo parecido para cerrar las heridas abiertas durante el largo período de dominación del régimen franquista.

Como consecuencia de estos debates, la película tuvo una destacada presencia en los cines españoles luego de su estreno, el 30 de septiembre del año pasado. Una semana antes, Argentina, 1985 había dado la primera prueba de su firme paso por la península al ganar el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. En los cines argentinos, en tanto, la película sigue en cartel y hasta ayer sumaba un total de 1.100.745 entradas vendidas, según las cifras de la consultora Ultracine.

La argentina Victoria Alonso, poderosa ejecutiva de Marvel y productora de Argentina, 1985, estará presente esta noche en la entrega de los Goya

Después del Goya, le toca a Argentina, 1985 seguir con su destacado recorrido internacional. Primero con el tradicional almuerzo de agasajo a los nominados al Oscar previsto para el mediodía del próximo lunes 13 en Beverly Hills, y más tarde, el domingo 19, con otra importante ceremonia de entrega de premios, en este caso los Bafta, equivalentes del Oscar en el Reino Unido, otorgados por la Academia británica del cine. Este año, Argentina, 1985 aspira a ser consagrada con el Bafta a la mejor película no hablada en inglés, categoría en la que también aparecen nominadas Sin novedad en el frente (Alemania), Decision to Leave (Corea del Sur), Corsage (Austria) y The Quiet Girl (Irlanda).

Antes de todo eso, el anuncio del Goya a mejor película iberoamericana será en el atardecer de este sábado el único momento de atención excluyente para el público argentino de la ceremonia del Goya (la número 37 en la historia del premio) que se desarrollará este sábado. Fuera de la categoría en la que compite Argentina, 1985 noaparecen figuras de nuestro país en el resto de las nominaciones, y además casi todas las películas que aspiran a los premios más importantes permanecen inéditas hasta el momento. La única excepción es la excelente Alcarrás, de Carla Simon, recientemente estrenada en el pequeño circuito de cine independiente y de autor que funciona en nuestro país. La gran rival de Alcarrás en la búsqueda del Goya a la mejor película es As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen.

Toda la entrega de los premios Goya 2023, en tanto, tendrá un sabor amargo debido al luto que desde ayer atraviesa al cine español tras la muerte de una de sus figuras más representativas, el director Carlos Saura. El realizador de Cría cuervos falleció este sábado, a los 91 años, en la víspera de una gala que lo iba a tener como gran protagonista, porque la Academia del cine español decidió concederle este año el Goya de Honor a la trayectoria. Los organizadores se acercaron hace unos días a la casa de Saura para poner ese reconocimiento en sus manos. Habrá este sábado en Sevilla dolor y silencio cuando llegue el momento de recordarlo.