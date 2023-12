escuchar

La Argentina no competirá por el Oscar 2024. Los delincuentes, elegida este año como representante oficial de nuestro país en la competencia, quedó al margen de la primera preselección de 15 finalistas en la categoría de mejor película internacional, según anunció ayer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En esa lista aparecen Tótem (México), de Lila Avilés, y La sociedad de la nieve (España), de J. A. Bayona, como únicas representantes del cine de habla hispana. Esta última cuenta con un elenco protagónico integrado por destacados actores jóvenes argentinos y uruguayos, además de la presencia de especialistas de nuestro país en lugares clave detrás de las cámaras: el mendocino Alejandro Fadel (director de segunda unidad) y María Laura Berch, Iair Said y Javier Braier (casting).

La sociedad de la nieve Netflix

El veredicto de la Academia frustra las expectativas del cine nacional de quedar por segundo año consecutivo entre los nominados a mejor película internacional. Es lo que había ocurrido con Argentina, 1985, que llegó a la ceremonia de marzo pasado entre las cinco candidatas finales y perdió ante la alemana Sin novedad en el frente. Lo que no ocurrirá en esta temporada con la representación argentina podría darse en cambio para Alemania, ya que entre las 15 primeras preseleccionadas aparece la aspirante llegada desde ese país europeo, The Teachers’ Lounge.

La primera nómina de títulos finalistas al Oscar internacional confirma a quienes hasta aquí eran vistos en todos los pronósticos como potenciales candidatos a llevarse el premio. Aparece la favorita para la gran mayoría de los expertos, The Zone of Interest (Reino Unido), y también figuran The Taste of Things (Francia), Hojas de otoño (Finlandia), Perfect Days (Japón), junto a la citada La sociedad de la nieve. Muchos creen que estas cinco podrían formar parte de la lista definitiva cuando se anuncien las nominaciones para las 24 categorías del Oscar 2024 el próximo 23 de enero.

Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, no podrá seguir los pasos de Argentina, 1985. Este jueves quedó al margen del Oscar internacional

Más allá de los favoritos, como es costumbre, también se esperan sorpresas en el premio a la mejor película internacional. Este año, para completar la lista de 15 finalistas anunciada en la tarde del jueves por la Academia de Hollywood aparecen algunos títulos que los expertos y analistas esperaban, como The Promised Land (Dinamarca), Godland (Islandia), Io Capitano (Italia), Four Daughters (Túnez) y 20 Days in Mariupol (Ucrania), junto a apariciones más inusuales: Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bután) y The Mother of All Lies (Marruecos).

A la ausencia de la representante argentina, que había llegado a este momento con el respaldo de buena parte de las publicaciones especializadas más importantes del mundo (Los delincuentes aparece varias veces entre las mejores películas del año), se suma la de Chile. No eran pocos los que aventuraban un lugar entre las 15 películas de la llamada “lista corta” (short list) para Los colonos, de Felipe Gálvez. También quedó afuera, pero igualmente el cine trasandino logró un lugar importante entre los preseleccionados finalistas a mejor largometraje documental con La memoria infinita, de Maite Alberdi.

Además de las películas internacionales, la Academia anunció la primera preselección de finalistas al Oscar 2024 para otras nueve categorías: largometraje documental, cortometraje documental, maquillaje y vestuario, música original, canción original, cortometraje, corto animado, sonido y efectos visuales . Hay allí algunos nombres muy destacados que ya permiten aventurar potenciales ganadores. En el caso de los cortometrajes, aparecen entre los 15 títulos finalistas Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar, disponible en Mubi, y La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson, disponible en Netflix.

Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar, con Ethan Hawke y Pedro Pascal. © El Deseo, foto por Iglesias Más - MUBI Argentina

De las primeras 15 preseleccionadas al Oscar como mejor canción original, tres de ellas pertenecen a Barbie: “Dance the Night” (cantada por Dua Lipa), “I’m Just Ken” (Ryan Gosling) y “What Was I Made For?” (Billie Eilish). En esa competencia también aparecen temas de Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y serpientes, Spider-Man: a través del Spider-Verso, Asteroid City, Los asesinos de la luna y El color púrpura.

Mientras tanto, el Oscar a la mejor música original tendrá como finalistas, entre otros, a Barbie, Elementos, Indiana Jones y el dial del destino, Los asesinos de la luna, Oppenheimer, Pobres criaturas, La sociedad de la nieve, Spider-Man: a través del Spider-Verso y The Zone of Interest.

Al lugar que ocupa entre los finalistas al Oscar Internacional, la película ucraniana 20 Days in Mariupol le suma otro entre los 15 largometrajes documentales preseleccionados como finalistas. En esa misma categoría competirá con Still: A Michael J. Fox Movie, disponible en Apple TV+, y American Symphony (Netflix).

Still, la película de Michael J. Fox, con chances de llegar al Oscar como candidata a mejor largometraje documental Apple

Maestro (favorita desde el primer momento), Ferrari, Los asesinos de la luna, Oppenheimer, La sociedad de la nieve y Napoleon forman parte de la primera lista de finalistas al Oscar en la categoría de mejor maquillaje y peinado. La película de Ridley Scott también aparece preseleccionada por la Academia en otros dos rubros, sonido y efectos visuales. En este último tendrá como competidores a La sociedad de la nieve, Indiana Jones y el dial del destino, Misión Imposible: sentencia mortal, parte 1 y Guardianes de la Galaxia, vol. 3, entre otras.

Finalmente, este primer anuncio de títulos preseleccionados para el Oscar 2024 anticipa que podría repetirse este año el fenómeno ocurrido en la edición previa con Sin novedad en el frente, producción alemana que además de ganar el Oscar internacional logró nominaciones en otras nueve categorías, incluida mejor película. Quienes aparecen en condiciones de seguir esos pasos son The Zone of Interest (preseleccionada en las categorías de Oscar internacional, música original y sonido) y La sociedad de la nieve (Oscar internacional, maquillaje y vestuario, música original, sonido y efectos visuales).

La entrega número 96 del Oscar está prevista para el 10 de marzo de 2024 en el Teatro Dolby de Hollywood, con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.