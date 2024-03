Escuchar

19.30| Dónde ver las 10 películas nominadas

Ficción estadounidese está disponible en Amazon Prime Video CLAIRE FOLGER/ORION PICTURES

Oppenheimer, la biopic sobre el “padre” de la bomba atómica, regresó el jueves 25 de enero a algunas salas y está disponible para compra y alquiler digital en Flow, Apple TV+ y Google Películas.

Pobres criaturas, el largometraje del director griego Yargos Lanthimos que alzó el León de Oro en Venecia, se puede ver en salas de cine de nuestro país.

Los asesinos de la luna, que coronó a Martin Scorsese como el director más nominado en la historia de los Oscar con 10 candidaturas, está disponible en streaming en Apple TV+.

Barbie, la película de Greta Gerwig que aspira a 8 estatuillas (entre ellas, a la de mejor film del año, mejor guion adaptado, mejor actor de reparto para Ryan Gosling y mejor actriz de reparto para America Ferrera), está disponible en streaming por Max.

Maestro se puede ver en Netflix Netflix

Maestro, la biopic sobre el célebre compositor y pianista Leonard Bernstein dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, recibió 7 nominaciones y se puede ver en Netflix.

Los que se quedan, la comedia dramática de Alexander, puede verse en salas comerciales.

Anatomía de un caída, el largometraje de la directora alemana Justine Triet que obtuvo la Palma de Oro en Cannes y que curiosamente no fue elegida por Francia para competir por el Oscar en la categoría internacional, está disponible en salas.

Zona de interés, la coproducción entre Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia escrita y dirigida por el británico Jonathan Glazer, se puede ver en salas de cine.

Vidas pasadas puede verse en salas

Ficción estadounidense, la sátira de Cord Jefferson basada en la novela Erasure de Percival Everett y protagonizada por el nominado Jeffrey Wright, está disponible en streaming en Amazon Prime Video.

Vidas pasadas, el drama romántico de Celine Song que alzó el premio a mejor película en los Independent Spirit Awards, está disponible en salas.

19.25| Las mejores películas animadas e internacionales en competencia

La sociedad de la nieve, nominada a mejor película internacional (Fuente: Netflix)

Entre las candidatas en la categoría mejor película internacional se disputarán el premio Io Capitano de Matteo Garrone, Perfect Days de Wim Wenders, La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, The Teacher’s Lounge de Ilker Çatak, y Zona de interés de Jonathan Glazer.

Por otro lado, las mejores películas animadas en integrar el quinteto son El niño y la garza de Hayao Miyazaki, Elementos de Peter Sohn, Nimona de Nick Bruno y Troy Quane, Robot Dreams de Pablo Berger, y Spider-Man: a través del Spider-Verso de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, y Justin K. Thompson.

19.05 | Una ceremonia global con discursos breves

La presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la alfombra roja Jordan Strauss - Invision

En diálogo con LA NACIÓN, Janet Yang, la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas habló sobre la inminente entrega de los galardones y prometió una entrega dinámica. “Calculamos literalmente los segundos de cada instancia de la ceremonia, cuánto tardan los presentadores, el tiempo del discurso que yo doy todos los años y los agradecimientos de los ganadores. En el tradicional almuerzo que reunió a todos los nominados hace unas semanas les rogué, como siempre lo hago, que sean lo más breves posible. Nuestra estrategia es tratar de reducir al máximo los tiempos muertos. Para evitar que sea demasiado larga, la caminata de los ganadores desde sus butacas hasta el escenario tenemos lo que llamamos los ‘asientos calientes’, en los que ubicamos a los nominados lo más cerca posible del acceso al micrófono”, adelantó.

19.00| Los lujosos regalos que reciben los nominados

Los productos elegidos para que este año formen parte de la exclusiva bolsa de regalos de los nominados a los premios Oscar

En cuanto a la famosa bolsa con obsequios que van a manos de los nominados al galardón de la Academia, su valor asciende a casi 180.000 dólares y tiene decenas de productos: cremas hidratantes, bolsos, galletas, limpiadores faciales, accesorios de cocina, delantales, comida para mascotas, tequila, fundas de almohadas, bombones, figuritas personalizadas en 3D, camisetas, libros, enjuagues dentales, y un grill infrarrojo portátil por un importe de 1300 dólares. Por otro lado, se regalan viajes imperdibles. En esta oportunidad, una escapada a Suiza para 10 personas, un retiro de bienestar de una semana en el sur de California y tres noches en la isla Saint Barths, una de las zonas más lujosas del Caribe.

18.30 | Tiempo de descuento

Llegó el gran día. Este domingo se entregan los premios más importantes de la industria cinematográfica internacional: los Oscar. La 96ª edición de los galardones, que tendrá lugar en el teatro Dolby en Los Ángeles, contará con la conducción de Jimmy Kimmel, quien regresa por cuarta vez para ser el anfitrión de la ceremonia que le pone punto final a la temporada de premios.

Las películas con mayor cantidad de candidaturas son Oppenheimer, de Christopher Nolan, con 13; Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con 11; y Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, con 10.

18.15 | ¿Dónde y a qué hora ver la entrega?

Jimmy Kimmel, anfitrión de los Oscar por cuarta vez consecutiva

Este año, la ceremonia se podrá ver por MAX, la plataforma que sustituyó a HBO y que se lanzó de forma oficial el 27 de febrero pasado en Latinoamérica. Asimismo, se podrá seguir en vivo a través del canal TNT. La transmisión arrancará a las 19 con el ya clásico “Punto de encuentro” en el que Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun entrevistarán a los nominados y palpitarán el inicio de la entrega, que comenzará a las 20.

La alfombra roja, en tanto, ya se puede ver desde el canal E! Entertainment . Por otro lado, se podrá seguir la ceremonia vía streaming en Oscars.org y las plataformas digitales de la Academia.

18.00 | Números musicales e invitados especiales

Ryan Gosling cantará en los premios Oscar de este domingo Captura de video

Entre los presentadores confirmados para la entrega se encuentran Zendaya, Ariana Grande, Issa Rae, Anya Taylor-Joy, Melissa McCarthy, Sally Field, Ben Kingsley, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, Steven Spielberg, y Charlize Theron, entre muchas otras figuras .

Por otro lado, los shows musicales tendrán su espacio para representar a las mejores canciones originales que aspiran a la estatuilla dorada. Billie Eilish y Finneas O’Connell interpretarán “What Was I Made For?” (la gran candidata a ganar, por Barbie); Becky G cantará “The Fire Inside” (de Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia); el ya premiado Jon Batiste estará a cargo de “It Never Went Away” (del documental sobre su vida, American Symphony); el compositor Scott George y The Osage Singers harán “Wahzhazhe (A Song for My People)” de Los asesinos de la luna; y Ryan Gosling subirá al escenario para interpretar “I’m Just Ken”, el tema que cantó en Barbie, el fenómeno de Greta Gerwig que recibió 8 nominaciones.

