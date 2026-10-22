¿Querés ser mi hijo?, un relato que se desarrolla por los carriles esperables, buscando una sorpresa que nunca encuentra

¿Querés ser mi hijo? (Argentina, Uruguay/2026). Dirección: Hernán Guerschuny. Guion: Sofía Szelske, Hernán Guerschuny. Fotografía: Nicolás Trovato. Música: Martín Rivero, Federico Mieres. Edición: Juan Pablo Docampo. Elenco: Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher, Charo López. Duración: 95 minutos. Calificación: Supervisión parental sugerida. Distribuidora: Digicine. Nuestra opinión: regular.

Una vez un colega (hoy conocido conductor televisivo de seudónimo breve) me dijo, medio en broma, medio en serio: “La ventaja de ser prejuicioso es que te ahorrás un montón de tiempo”. Sigo sin estar de acuerdo con aquello, incluso cuando la realidad muchas veces se empeña en darle la razón. ¿Una película protagonizada por Wanda Nara? Pero si no es actriz, es un personaje autoconstruido que arrancó como mediática escandalosa y luego acicaló su imagen probando suerte como conductora. Seductora, encantadora, simpatiquísima, pero que ganó premios más por portación de nombre que por ductilidad. ¿Realmente puede ponerse al hombro una película? Y… la verdad es que no.

¿Querés ser mi hijo? sigue bastante al pie de la letra los lineamientos del proyecto en el que se inspira: una película mexicana del mismo nombre que se estrenó con moderada repercusión en 2023. Luego de descubrir que su marido la engaña, Lucía (Nara) decide independizarse de su vida acomodada y buscar trabajo. Encuentra lo que pareciera ser el puesto perfecto, pero en una empresa que le da una enorme importancia a preservar los valores familiares. Desesperada por hacerse del cargo, y ante un encuentro de fin de semana en una quinta con todas las candidatas, la chica decide contratar a su vecino Javier (Agustín Bernasconi) para que se haga pasar por su hijo. Como es de esperar, y para que la historia tenga un mínimo de interés en su superficialidad, a pesar de la diferencia de edad, ambos se terminan enamorando.

El papel de Nara no le exige demasiado, pero deja en evidencia lo que todos ya sabemos: que no es lo mismo conducir MasterChef que hacer una película. Ante la contingencia, la ahora actriz decidió bajarle una octava a su tono natural de voz, como así también a su ímpetu natural. El resultado fue positivo, pero la dejó en un registro monocorde que no modifica en todo el film, pase lo que pase. Llega, dice sus líneas y se va, sin cambios de inflexión, sin matices, sin que se revelen los conflictos internos que atraviesa su personaje. Para trazar una analogía que sea fácil de entender para quien todavía no vio la película, el trabajo de Wanda es similar al de Isabel Sarli (que tampoco sabía actuar) en su época de mayor esplendor. Aunque ciertamente, bastante más recatada, salvo por una mínima interacción más sensual que erótica.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi, en una escena de ¿Querés ser mi hijo? Prensa ¿Querés ser mi hijo?

Como la materia prima tampoco era rica en giros argumentales, no se puede decir mucho del guion o de su tratamiento. El relato se desarrolla por carriles conocidos y esperables, buscando una sorpresa que nunca encuentra. La dirección de Hernán Guerschuny y el resto de los rubros técnicos son correctos, pero está claro que sacar agua de las piedras es imposible. Como si se tratara de un ancla, lo anterior también arrastra al fondo del mar a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher o Charo López, que en proyectos con mayor vuelo han mostrado un brillo actoral del que acá carecen.

No está claro cuál es el público objetivo de ¿Querés ser mi hijo?. Los que vayan a buscar una comedia romántica seguramente se sentirán bastante defraudados; quienes en cambio exhiban orgullosos su QR en la puerta de la sala para ver a la estrella de las redes y figura de televisión, también. El destino de la película es tan incierto y misterioso como lo es la taquilla. ¿Alcanzará el carisma y la popularidad de la protagonista para que la película sea un éxito? Esperemos que sí, porque realmente, no tiene mucho más que eso.