Raya y el último dragón: en la mejor tradición del cine de aventuras

Raya y el último dragón (Raya and the Last Dragon, Estados Unidos/2021) Dirección: Don Hall y Carlos López Estrada. Codirección: Paul Briggs y John Ripa. Guion: Adele Lim y Qui Nguyen Con las voces de Kelly Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang, Sandra Oh y Gemma Chan (versión original subtitulada) Duración: 114 minutos. Calificación: apta para todo público. Estreno en cines y desde el viernes 5 en Premier Access de Disney+ con un costo extra de 1.050 pesos (de manera ilimitada hasta el 19 de marzo). Desde el 23 de abril los suscriptores de esa plataforma de streaming la podrán ver sin cargo adicional.

Películas (y series) sobre dragones hay muchas; historias sobre jóvenes e intrépidas guerreras en el marco de las producciones animadas de Disney, también. Sin embargo, la combinación entre una heroína llena de empatía y un universo fantástico con múltiples sorpresas da como resultado un relato que se inscribe en la mejor tradición del cine de aventuras y que en el terreno visual fue concebido con todo el vuelo artístico de la animación contemporánea más creativa.

Trailer de "Raya y el Último Dragón" - Fuente: Disney Plus LA

La acción transcurre en Kumandra, un reino con elementos propios de la historia del sudeste asiático donde humanos y dragones vivían en armonía hasta la aparición de unos monstruos llamados Druun. Cinco siglos más tarde, esas fuerzas maléficas regresan y Raya (la voz de Kelly Marie Tran en la versión original) deberá emprender un largo periplo para encontrar al último dragón del título (en verdad es una dragona llamada Sisu, a la que Awkwafina le aporta toda su expresividad vocal).

Con ciertas reminiscencias de Mulán, pero al mismo tiempo con un despliegue estético que remite por momentos a Coco, Raya y el último dragón es una película de viajes y batallas que apuesta –muy a tono con estos tiempos– a la resiliencia y a la unión de diferentes reinos en pos de un objetivo común y superador. Lo hace, por suerte, evitando todo tipo de discurso altisonante y aleccionador (tampoco hay romances, ni números musicales) porque los realizadores confían en el poder de su narración y en la eficacia de su sencilla moraleja.