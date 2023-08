escuchar

El cine, ese particular juguete sin futuro comercial que terminó convirtiéndose en una imperecedera industria que cambió el modo de ver del ser humano, no sería lo mismo sin él. Pero, precisamente sobre él, se escribieron ríos de tinta que van desde artículos a grandes biografías que buscan explicar todo sobre lo que él no habló. Porque John Ford, de quien hoy se cumplen cinco décadas de su muerte, fue un director que brindó pocas explicaciones sobre su cine pero, sin embargo, dejó huella en una legión de renombrados cineastas, desde Elia Kazan a Steven Spielberg.

Su cine se basa en personajes fuertes, en la acción permanente y en diálogos chispeantes junto a un encuadre que permitía obtener impresionantes paisajes para la acción o intensos retratos de miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Construyó historias apasionantes donde otros solo veían la lucha entre indios y vaqueros, recordó a Irlanda, se inmiscuyó como ninguno en la Segunda Guerra Mundial (retratando desde el desembarco de Normandía hasta los juicios de Nüremberg y siendo herido en la batalla de Midway) y retrató la etapa fundacional norteamericana con un candor que, aún hoy, emociona.

John Martin Feeney había nacido el 1 de febrero de 1894 en Maine, rodó más de 140 películas, ganó 4 premios Oscar como director y otros dos por sus trabajos documentales y confirma que el talento no es siquiera asimilable a las posiciones políticas en las que Ford fue varias veces polémico. En su larga carrera que comenzó en el cine mudo, muchas de sus películas eran ya clásicos cuando adquirió la indiscutible categoría de mito.

La patrulla perdida (1934)

Una patrulla británica recorre el desierto en medio de la Primera Guerra Mundial cuando un francotirador acaba con quien estaba al mando. El sargento que toma su lugar improvisa un refugio en un abandonado oasis, pero el peligro los acecha oculto entre la noche y las tormentas de arena.

Adaptación de la novela Patrol, de Philip McDonald, fue filmada en el desierto de Arizona con duras condiciones de rodaje, tormentas de arena auténticas y una sobriedad en la historia que John Ford no observó durante el rodaje donde el alcohol corrió a raudales. Victor MacLagen, Wallace Ford y un Boris Karloff alejado por un momento del cine de terror que lo hizo célebre, son sus protagonistas.

La patrulla perdida está disponible en Qubit.tv.

El delator (1935)

Hacía poco más de una década que había terminado la Guerra Civil Irlandesa cuando John Ford decidió trasladar al cine la novela homónima de Liam O’Flaherty, en la que un líder del IRA es traicionado por su amigo que lo denuncia ante la policía inglesa para así cobrar una recompensa con la que buscará impresionar a Katie, una cortesana de los bajos fondos de Dublin.

Victor MacLagen consiguió un perfecto delator y pudo llevarse un premio Oscar por este trabajo que también le brindó la primera estatuilla de la Academia a John Ford como director, sumando otros dos premios: uno por el guion de Dudley Nichols y otro para la música del siempre célebre Max Steiner.

El delator está disponible en Qubit.tv.

La diligencia (1939)

Llega a un pueblo de Arizona una diligencia de la que descienden Lucy Mallory, Peacock y un pasajero más. Los dos primeros seguirán camino junto a Dallas, una ramera, y Boone, un borracho, que se lleva muy bien con Peacock que es comerciante de alcohol. Al conocerse la noticia de que Ringo Kid ha escapado, el sheriff Wilcox se une como pasajero para dar con él.

Con esta película, Ford volvió al western que había abandonado en el cine mudo, convirtió a John Wayne en una enorme estrella y contrató a 300 indios para que hicieran de extras. Fue la primera vez de muchas que Wayne y Ford coincidieron en un proyecto pero este comienzo es, asimismo, una de las mejores películas de todos los tiempos.

La diligencia está disponible en Qubit.tv

Viñas de ira (1940)

Una familia de granjeros de Oklahoma, luego del crack del 29, es expulsada de su tierra porque una empresa petrolera compró todas las hectáreas donde vivían. Con sus últimos ahorros se trasladan a California pensando en llegar a una “tierra prometida” donde todo pueda mejorar, pero eso no será necesariamente cierto.

Henry Fonda consiguió uno de sus papeles más importantes como Tom Joad, el hombre que vuelve al hogar que durante décadas perteneció a la familia, y Jane Darwell como Ma Joad, en esta realización basada en el libro de John Steinbeck que hace ya ocho décadas retrataba la sed de avaricia que se vale del provecho ajeno. El film le dio a Ford su segundo premio Oscar.

Viñas de ira está disponible en Qubit.tv.

¡Qué verde era mi valle! (1941)

Huw Morgan recuerda cómo eran sus días de infancia en aquel valle donde una familia de mineros en el sur de Gales, a fines de la época victoriana, se enfrenta a la baja de sus pagos, y por ello, los hijos optarán por el sindicalismo enfrentándose incluso al padre que descree de la unión sindical.

Basada en la novela homónima de Richard Llewellyn, en origen William Wyler iba a dirigir este film hasta que fue reemplazado por John Ford. También tuvieron que reemplazar las minas de Gales por una réplica construida en las montañas de Santa Mónica. La película ganó 5 premios Oscar incluyendo mejor película, mejor director y actor de reparto para Donald Crisp, y quedó en la historia por haber superado en los premios a la mítica El Ciudadano, de Orson Welles.

¡Qué verde era mi valle! está disponible en Qubit.tv y Star+.

El fugitivo (1947)

El poder y la gloria, la novela de Graham Greene fue la base sobre la cual Dudley Nichols construyó el guion que llevó a John Ford a México para rodar una historia que transcurre en la Guerra Cristera, donde un cura norteamericano (magistral Henry Fonda), se enfrenta al gobierno mexicano por no acatar la orden de cerrar su Iglesia. Decide emprender una travesía junto a otros sacerdotes para volver a Estados Unidos, pero el jefe de policía se obsesiona con él.

Las estrellas mexicanas Pedro Armendáriz y Dolores del Rio acompañan a Fonda en este gran clásico del cine, que contó con la extraordinaria labor del fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa y llevó a Ford al Festival de Venecia.

El fugitivo está disponible en Qubit.tv y Star+.

Más corazón que odio (1956)

Una de las películas más influyentes para toda una nueva generación de directores. Ethan Edwards (John Wayne) vuelve a su casa en Texas derrotado tras la Guerra de Secesión, en 1868, y un asedio comanche mata a su familia y secuestra a su sobrina. Ethan, junto a su sobrino mestizo adoptado, emprende el camino del rescate y la venganza.

Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward Bond y Vera Miles son parte del vital elenco con el que Ford filma su mejor western y, seguramente, el mejor de la historia del cine. Basado en la novela de Alan Le May, nadie quería darle trabajo al director por su alcoholismo y excesos, y John Wayne amenazó a Warner Bros con irse de la compañía si no se concretaba este film con Ford tras las cámaras.

Más corazón que odio está disponible en HBO Max bajo el título Centauros del desierto.

Temas Recomendado de cine