El 28 de marzo de 1977 podía pasar cualquier cosa. La mayoría de los títulos nominados al Oscar a Mejor película eran films a los que se aplaudía por su seriedad casi trágica. Ahí estaban Todos los hombres del presidente, Taxi Driver, Poder que mata y Esta tierra es mía (quizás esta la recuerden menos: era la biografía del músico Woody Guthrie, inspiración de Bob Dylan, hoy casi inhallable). Cualquiera de estos dramas que pintaban unos Estados Unidos desesperanzados, hijos todos de la doble decepción de Vietnam y Watergate, podía haber levantado la estatuilla. De hecho, la carrera más cerrada la llevaban Poder... y Todos los hombres... Pero a veces la realidad se parece a los cuentos de hadas y algo feliz y bello, sobre todo optimista, sucede ante nuestros ojos. Messi ganando el Mundial en Qatar, por ejemplo. En este caso, fue que ganara el Oscar una obra escrita por Sylvester Stallone; una de las películas con mayor corazón de la historia del cine, una que dejaba de lado la tragedia y la oscuridad para abrazar y compartir la esperanza. Esa película es Rocky, dirigida por John Avildsen pero creada contra viento y marea por ese Stallone que comenzó allí su camino a la leyenda.

publicidad

publicidad

Rocky Balboa es uno de esos personajes cuya vida siempre nos importa. El Antoine Doinel de Truffaut (protagonista de Los 400 golpes, Antoine y Colette, Besos robados, Domicilio conyugal y El amor en fuga, la saga semiautobiográfica del director) podría ser muy bien su hermano francés. Y en realidad no hay muchos más personajes cuya vida se desarrolle película a película (quizás el Apu de Satyajit Ray) sin pertenecer al campo de la pura fantasía. Podemos revisar varios árboles genealógicos: las sagas realistas, las películas deportivas, específicamente los films sobre boxeo, y no vamos a encontrar un conjunto de tanta consistencia como la saga Rocky. Aquella película que hoy cumple medio siglo (qué chicos felices fuimos cuando nos llevaron, ignorantes de todo, a ver al mejor boxeador de la pantalla) inauguró un linaje en el que, curiosamente, lo más parecido a una imitación (la serie Creed, desarrollada por Ryan Coogler) es una rama del árbol de Balboa.

El director John Avildsen y Sylvester Stallone durante el rodaje de Rocky United Artist - Archivo

La mayor curiosidad de la película es que la trama ficcional se parece mucho a lo que sucedió en realidad con la película, una obra que estuvo varias veces a punto de no existir. En ese entonces, Stallone era un tipo casi desconocido. Su vida no había sido fácil: al nacer, una complicación obligó al uso de fórceps que causaron una parálisis en el lado izquierdo de su cara. Su lazo con el boxeo proviene de su madre, mujer de múltiples oficios que regenteaba un gimnasio y representaba a mujeres luchadoras. Sylvester quería ser actor y se pagaba como podía las clases en un conservatorio. Obtuvo su primer rol en una película independiente de 1968 pero el film que lo perseguiría (ahora lo cuenta con mucho humor) sería su protagónico en The Party at Kitty and Stud’s, una soft porno por la que recibió US$ 200. Algún rol en la TV. Varios secundarios o apariciones brevísimas en películas como Bananas, ¿Qué pasa, doctor? o Klute. Un rechazo para ser extra en la secuencia de la boda de El Padrino -que sin embargo le dejó una relación con Talia Shire- y un par de protagónicos en películas independientes lo hicieron un rostro algo conocido. De esos films, la más destacable es la sátira de Paul Bartel Año 2000-Carrera mortal, producida por Roger Corman y que es algo así como Los Autos Locos en versión gore, sexy y de culto.

Sylvester Stallone y Talia Shire, protagonistas de Rocky GROSBY GROUP

Pero Stallone tenía un guion escrito que nadie quería. El actor estaba en punto muerto: ofreció el libreto a casi todos los estudios y nadie quiso hacerlo. La leyenda cuenta que en esos tiempos, con solo US$ 100 en el bolsillo, no quiso vender por 35.000 verdes la historia a la United Artists porque querían que la protagonizara una gran estrella de entonces. Querían que fuera un vehículo para Burt Reynolds, Ryan O’Neal o Robert Redford, y Stallone dijo “no”. Otra leyenda dice que, para sobrevivir mientras trataba de hacer la película, vendió a su perro Butkus (que recuperó luego pagando muchas veces su valor) para comer. Estas cosas son ciertas, y también que finalmente la película se hizo, aunque con ciertas restricciones y cambios respecto del proyecto original.

publicidad

publicidad

Sylvester Stallone durante la filmación de Rocky, junto con su perro Butkus Gentileza

Lo primero, un bajo, bajísimo presupuesto. Rocky costó un millón de dólares, la nada para una producción “grande” (“de estudio” sería una definición mucho más precisa), lo que implicó un rodaje mucho más cercano a la primera Nouvelle Vague que al blockbuster tradicional. Luego, cambios sustanciales en la historia. Como dijimos, los Estados Unidos habían quedado al borde del knock-out existencial tras la caída de Saigón y Watergate y el cine “importante” aparecía influido por ese estado de ánimo quebrado. Hay mucho pesimismo en el cine, aunque ocasionalmente surgía algo así como el placer o la esperanza. En 1975, Tiburón se había convertido en la película más taquillera de la historia y es un buen ejemplo: por un lado, el horror constante de una amenaza que no puede predecirse mientras el Estado toma soluciones cosméticas y finge demencia. Por el otro, la aventura de ir directamente contra el Mal y ganarle. Pero es cierto que fue una era de antihéroes, de tipos que no tenían triunfos limpios. Es la era de El Padrino, de El Exorcista, y ese 1976, del pesimismo oscuro de Taxi Driver y Carrie. Y el guion original de la película estaba empapado de ese clima.

Rocky pasó de ser la historia de un violento que se rebela a la de un chico grande que se redime Elliott Marks - Photo 12

El film surge de una anécdota real, o dos. Oficialmente, la inspiración fue la historia de Chuck Wepner, un boxeador que nunca había llegado a la gloria y que peleaba en clubes de barrio. Por varios azares, termina enfrentando al doble campeón del mundo Muhammad Alí, con todo en contra, en 1975. Pierde, pero llega al final del 15° round de pie y logra tirar a Alí -por primera vez en muchos años- a la lona en el 9°. La historia es muy parecida, por supuesto, pero en lo que vemos en pantalla se cruza también la de Jim Braddock, el “Hombre Cenicienta” que supera la pobreza causada por la Gran Depresión boxeando, y llega a campeón del mundo tras vencer a Max Baer en 1935, personaje que varias décadas más tarde interpretó Russell Crowe en la pantalla grande. Pero el guion de Stallone mostraba a un Rocky violento, un tipo duro; el personaje de Burgess Meredith -el entrenador- es un racista; la pelea es un show. El final era oscurísimo: Rocky se dejaba ganar en el último round como protesta contra la corrupción en el negocio deportivo. Es interesante pensar que esa película estaba más “en época” que la que conocemos, una reescritura completa del guion por parte de Stallone, impulsado por los comentarios de su esposa de entonces, Sasha Czack. Rocky pasó de ser la historia de un violento que se rebela a la de un chico grande que se redime. Más corazón que odio.

publicidad

publicidad

Pero lo más interesante de Rocky es cómo se hizo. Mencionamos a Truffaut y la Nouvelle Vague, y de hecho Rocky, aunque parezca curioso, está colmada de ese espíritu. Con un presupuesto muy acotado, se filmó en las calles, a veces de manera subrepticia. Las locaciones son todas reales, lejos de la estilización a ultranza del Hollywood más tradicional. Hay un momento bellísimo donde entendemos por qué la película se volvió un clásico absoluto y Rocky, un personaje inmediatamente querido por todo el mundo. Minuto 1.31, Balboa, en una secuencia de montaje extraordinaria al ritmo del himno de Bill Conti “Gonna Fly Now”, corre por un mercado callejero de Filadelfia. En un momento mira al costado, sonríe y un vendedor de naranjas le arroja una como regalo. Stallone no sonríe: sonríe Rocky. Las expresiones de quienes lo veían correr no están indicadas por ningún director, son reales. Lo mismo que el esfuerzo de Sly: realmente entrenó durante el film. Es cine hecho con la más pura realidad, con una huella documental absoluta.

Stallone realmente entrenó durante el film: es cine hecho con la más pura realidad, con una huella documental absoluta Photo 12

Y también, como toda película excepcional, es pionera en el uso narrativo de cierta técnica: la Steadicam. Es cierto que Stanley Kubrick (en La patrulla infernal) y Michelangelo Antonioni (en El pasajero) utilizaron procedimientos similares en ciertas secuencias (en la segunda, todo el final) para generar la sensación de continuidad y movimiento. Pero Rocky fue la segunda en usar sistemáticamente la novedosa cámara (la primera fue Esta tierra es mía, del mismo año) que acompaña las corridas de lejos y de cerca. Fue un paso muy preciso en la dirección que hoy mismo puebla todo el cine, el de la pura inmersión. No solo simpatizamos con Rocky desde su renuencia a apretar deudores de poca monta o su devoción por proteger a la chica de la que está enamorado del maltrato del hermano, sino también porque corremos, entrenamos y recorremos calles a su lado.

Como se sabe, durante demasiado tiempo las almas bellas y académicas despreciaron tanto al Stallone actor como al director, fruto de una ceguera ideológica y de lo mal que le cae a cierto campo “cultural” que uno se divierta. Sin embargo, el guion de Rocky es perfecto y logra resolver un gran dilema (desgraciadamente, sigue spoiler). La pelea final tiene dos posibilidades y las dos arruinan la construcción: o bien Rocky gana y ese milagro es totalmente increíble respecto de todo lo demás; o bien pierde, y caemos en otra más de antihéroes y pesimismo. Ambos son clichés. Pero hay una secuencia extraordinaria en 1:35:00. Antes de la pelea, Rocky va al estadio. Ahí observa todo en silencio. Aparece por casualidad el locutor de la pelea y le pregunta qué hace ahí. Rocky solo le dice que en la banderola en la que aparece dibujado el pantalón está mal: es rojo con una raya blanca y él usará uno blanco con raya roja. El locutor responde “no importa, seguro nos vas a dar un buen show”. Rocky comprende -y así lo dice en la secuencia siguiente- que no puede ganar, que su desafío es llegar de pie al final de la pelea. Eso llena el combate de suspenso, de incertidumbre, y permite que cualquiera de los dos finales (no spoileamos tanto, vieron) funcione. Eso es todo de Stallone, inspiración pura.

Stallone y Burgess Meredith, en la escena de la pelea Photo 12

publicidad

publicidad

La pelea es espectacular y uno de los mejores combates de box (incluso hoy, donde las herramientas digitales lo permiten todo) del cine. John Avildsen le pidió a Stallone que coreografiara todo golpe a golpe, y se hizo un storyboard muy preciso de cada plano. Son 32 páginas de dibujos y posiciones de cámara, nada menos. Esta planificación continuaría en toda la saga, y es lo que le otorga a esas peleas una fuerza que en otros films apenas se adivina. De hecho, el propio Stallone filmó cuatro de las seis películas de Rocky (Avildsen hizo la primera y la quinta; las otras, incluyendo el extraordinario y emotivo final en Rocky Balboa, son de Sly) y desarrolló una historia coherente en la que el personaje acompaña cada época desde su propio lugar. Si Rocky IV, con su aparente patrioterismo reaganiano fue muy resistida (destrozada, de hecho) en su época por la crítica, hoy podemos ver que era mucho menos sobre el anticomunismo que sobre la empatía humana en general. A lo largo de las películas, Rocky hizo más amigos que enemigos. Hay una sexta, de hecho, porque Stallone odiaba la quinta, donde el cierre es contrario a la ética del personaje.