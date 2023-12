escuchar

La Argentina busca por segundo año consecutivo un lugar en el Oscar 2024. ¿Qué competidores tendrá Los delincuentes en la búsqueda de un lugar entre las próximas nominadas como mejor película internacional? La Academia de Hollywood confirmó que este año, para la entrega número 96 del premio más importante de la industria del cine, fueron habilitadas en esta categoría 88 películas representando a igual cantidad de países, cuatro menos que en la edición anterior.

La expectativa para el cine argentino se sostiene en el cercano recuerdo de lo cerca que estuvo en marzo pasado Argentina, 1985 de ganar el tercer Oscar internacional para nuestro país, al llegar a la ceremonia del 12 de marzo pasado entre las cinco nominadas finales a ganar el premio. Ahora le toca a la película de Rodrigo Moreno, elegida como representante oficial de la Argentina en esta temporada, aguardar primero a lo que ocurra el próximo jueves 21 para ver si se repite la historia. Ese día, la Academia de Hollywood dará a conocer una primera preselección de candidatos al Oscar internacional (conocida como “lista corta”) de 15 largometrajes. La nómina definitiva con los cinco aspirantes finales al premio se revelará el 23 de enero de 2024, cuando se haga el anuncio oficial de los nominados en todas las categorías.

Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, la película elegida por la Argentina para buscar una nueva nominación al Oscar internacional

Según las reglas de la Academia de Hollywood, cada uno de sus casi 11 mil miembros está invitado a sumarse a esta primera votación de 15 películas preseleccionadas. Quienes se comprometan a hacerlo deberán cumplir un mínimo de reglas relacionadas con la visualización de las películas y así quedar habilitadas para tomar parte en la elección.

Los pronósticos hasta ahora auguran una situación parecida a la del año pasado en relación con algunos de los candidatos más firmes. En la temporada pasada, la película alemana Sin novedad en el frente, que finalmente se llevó la estatuilla derrotando a la candidata argentina, en su momento reforzó muchísimo sus aspiraciones en la categoría internacional al sumar otras nominaciones al Oscar, especialmente la de mejor película.

Algo parecido se vislumbra este año en los pálpitos de los mayores expertos en premios conocidos hasta el momento con The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, que representa al Reino Unido y es la gran favorita hasta el momento para ganar el próximo Oscar internacional. El film que se llevó el Gran Premio del Jurado en Cannes (segundo en importancia del principal festival de cine del planeta) explora la vida cotidiana del comandante nazi de Auschwitz y de su familia en una casa muy próxima al emplazamiento de ese campo de exterminio. Su estreno está previsto en los cines de nuestro país para el 1° de febrero.

The zone of interest, representante de Gran Bretaña y gran favorita hasta hoy en los primeros pronósticos del Oscar internacional

Hay otra película realizada fuera de Hollywood que suena con fuerza en algunos pronósticos muy serios para integrar la lista de futuras nominadas al Oscar 2024 como mejor película. Es la producción francesa Anatomy of a Fall, de Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro 2023 en Cannes, un thriller psicológico sobre violencia y dilemas morales que se abren cuando una mujer es investigada y acusada del crimen de su marido, que vivía con ella y el hijo de ambos en una zona aislada. Su estreno en los cines argentinos se anuncia para el 29 de febrero próximo.

Anatomy of a Fall deberá apostar todo al premio mayor porque no está habilitada para competir en la categoría internacional. En lugar de elegirla, Francia optó por The Taste of Things, de Tran Anh Hung, un drama romántico en el que la cocina ocupa un lugar protagónico. Con esa película, el cine francés también podría asegurarse un lugar entre los nominados.

Como se ve, la Argentina se enfrenta en las instancias previas a la definición de los candidatos a un tándem europeo muy poderoso . En la mayoría de los pronósticos se cree que, al igual que en la temporada anterior, una película del Viejo Continente podría llevarse el Oscar internacional. A los films postulados por el Reino Unido y Francia se suman como firmes aspirantes otra producción alemana, The Theachers’ Lounge, de Ilker Catak; la rumana Do Not Expect Too Much From the End of the World, de Radu Jude (el mismo de Sexo desafortunado o porno loco); la islandesa Godland, de Hýlnur Palmason, y la polaca The Peasants, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, artífices del elogiado film sobre la figura de Van Gogh Loving Vincent.

Hay más. Netflix parece dispuesta a apostar muy fuerte en la categoría internacional por La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, que representa a España. Es la película sobre la Tragedia de los Andes de 1972, con elenco argentino y uruguayo, que llegará a los cines argentinos el próximo jueves 14, poco antes de su desembarco en el streaming.

Una escena de La sociedad de la nieve, la apuesta española con elenco argentino para salir en busca del Oscar

Y por el lado de Mubi hay confianza en las aspiraciones de dos de las películas más aplaudidas y mejor recibidas en Cannes: Días perfectos (Perfect Days), del alemán Wim Wenders, que representa a Japón y cuenta la historia de vida del encargado de la limpieza de un baño público en Tokio (Koji Yakusho, mejor actor), y la finlandesa Hojas de otoño (Fallen Leaves), de Aki Kaurismäki (Premio del Jurado en Cannes), que acaba de iniciar su segunda semana en la cartelera de los cines argentinos.

Fuera de Europa también aparecen títulos para considerar como posibles candidatos en una categoría en la que nunca faltan las sorpresas o algún título inesperado. Vale anotar en este sentido a la turca About Dry Glasses, del premiado Nuri Bilge Ceylan; la chilena Los colonos, de Felipe Gálvez; la mexicana Tótem, de Lila Avilés; la australiana Suayda, de Noora Niasari, y las representantes de Bhután (The Monk and the Gun, de Pawo Choyning Dorji), Túnez (Four Daugthers, de Kaouther Ben Hania) y Nigeria (Mami Wata, de C. J. Obasi).

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre, protagonistas y director de Argentina, 1985, al llegar en marzo pasado a la fiesta del Oscar como la última producción nacional nominada al premio más importante de la industria del cine Kevin Mazur - Getty Images North America

¿Qué tiene Los delincuentes para salir a buscar con aspiraciones y fundada expectativa un lugar entre las películas nominadas? La excelente recepción que obtuvo en Cannes (donde fue estrenada y compitió en la sección Un Certain Regard), los triunfos que obtuvo en los prestigiosos festivales de Gent y Chicago, y una gran valoración recibida desde muchos espacios de la crítica más rigurosa. El sitio IndieWire, por ejemplo, acaba de incluirla en el puesto 13 de su lista con las 25 mejores películas de este año, por encima inclusive de Oppenheimer y Los asesinos de la luna.

Los primeros premios de la temporada a la mejor película internacional (Gotham, British Independent, National Board of Review) fueron para Anatomy of a Fall, que como dijimos no fue habilitada por la Academia para competir en este rubro. Hasta mediados de enero, cuando se conozcan las nominaciones, y el 12 de marzo, fecha prevista para la ceremonia número 96 de la historia del Oscar, la carrera está abierta. En todo el mundo se espera antes de fin de año el anuncio de los 15 finalistas al premio internacional de la Academia de Hollywood. Todo puede pasar.