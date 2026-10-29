Taquilla de cine: cómo le fue a la película de Wanda Nara en su primera semana en salas

¿Querés ser mi hijo?, la película que marcó el debut cinematográfico de Wanda Nara, cerró su primera semana ocupando el quinto lugar entre los títulos que más entradas vendieron y se aseguró su continuidad en la cartelera con funciones diarias en los principales complejos multipantalla y circuitos independientes.

Sin embargo, medida en términos absolutos, esa ubicación en la grilla puede resultar engañosa porque su estreno se produjo en uno de los momentos más bajos del año para la taquilla cinematográfica local.

Según los números de Ultracine, ¿Querés ser mi hijo? vendió un total de 17.823 entradas desde el jueves 22 (día de su estreno) hasta el miércoles 28, inclusive. Solo fue superada en convocatoria por BTS World Tour Arirang en Buenos Aires, Clayface, Madre siniestra y El corazón de la bestia. Otro título de producción nacional, La casa, también logró ubicarse en el Top 10 de la semana: quedó décima en concurrencia, con 8263 tickets vendidos en ese período y un total acumulado en tres semanas de 39.703 espectadores.

La casa ya está ubicada entre las 10 películas argentinas más vistas que se estrenaron en los cines en lo que va de 2026. Ocupa el sexto lugar luego de tres semanas completas en cartel. Con los números de su primera semana, en tanto, ¿Querés ser mi hijo? ya logró ubicarse en el noveno lugar en esa estadística encabezada por Yo, Narciso, la última obra de Adrián Suar (589.678) y Pepita la pistolera (102.008). Pero está muy lejos de otros estrenos argentinos de este año como La casa, Nuestra tierra (40.244), El partido (43.906) o La virgen de la tosquera (85.227).

¿Podría Wanda Nara seguir sumando espectadores y mejorar con el tiempo ese noveno lugar? Con la proyección de los primeros números parece muy difícil que pueda alcanzar al resto de los estrenos argentinos más vistos del año en los cines.

Su objetivo es mucho más modesto: mantenerse en cartel el mayor tiempo posible. Y desde esta perspectiva la convocatoria de esta segunda semana es crucial porque deberá competir por un lugar en la cartelera con títulos muy bien recibidos por la crítica como Wildwood, el bosque salvaje y la nueva versión de Sensatez y sentimientos. Y el jueves 5 llegan El gato con sombrero y Godzilla Minus Zero, que seguramente tendrán espacio relevante en la cartelera.

La convocatoria de ¿Querés ser mi hijo? osciló entre los 4808 tickets vendidos el sábado 24 (el día de mayor convocatoria) y los 1026 del lunes 26, siempre de acuerdo con los datos de Ultracine. Con un máximo de 165 pantallas disponibles en su pico de concurrencia durante el fin de semana y un mínimo de 103 (el número tiende a bajar en todos los casos tras sábado y domingo), la película de Wanda Nara no resultó favorecida si la medimos según el promedio de espectadores por sala: logró un promedio de 89, uno de los más bajos del Top 10. Este antecedente es clave para proyectar el futuro de la película en cartel. Clayface, el estreno más visto, llegó a 140 y La casa, a 153 con muchas menos pantallas disponibles.

Clayface se posicionó como el estreno más visto de la semana pasada

Este antecedente es clave para proyectar la continuidad de una película en la cartelera. Un título con buen promedio de espectadores por sala tiene claramente mejores perspectivas de seguir.

A partir de este jueves y durante toda la segunda semana en cartel que culminará el miércoles 4 de noviembre, ¿Querés ser mi hijo? conserva su lugar en la cartelera, pero con una media de una o dos funciones diarias en cada uno de los complejos de las principales cadenas multipantalla (Cinemark, Showcase y Cinépolis). Lo mismo ocurre en las cadenas independientes locales como Multiplex. Son menos de las que tuvo en su primera semana.

La película de Wanda Nara ya es uno de los 10 estrenos argentinos más vistos del año en los cines Prensa ¿Querés ser mi hijo?

El máximo de funciones disponibles en el caso de las cadenas multipantallas pasa por las tres funciones diarias programadas en el complejo Unicenter de la localidad bonaerense de Martínez. En las próximas horas se sabrá qué cantidad de pantallas perdió la película en esta segunda semana para seguir buscando la convocatoria del público.

Todo esto ocurre en un contexto de bajísima concurrencia, entre lo más flojo en números de todo 2026. ¿Querés ser mi hijo? se estrenó en una de las tres semanas de peor convocatoria de público en los cines, con un total (según los datos de Ultracine) de 298.207 tickets vendidos en todo el país entre el 22 y el 28 de octubre.