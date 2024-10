Tom Holland confirmó que, junto a Zendaya, leyó el guion de la nueva película de Spider-Man: “Necesita más trabajo”

Escuchar

A finales del año 2021, las taquillas de cine del mundo recibieron a Spider-Man con los brazos abiertos. Con las cuarentenas por covid a muy pocos meses de distancia, y el público en buena medida resistiéndose a volver a las salas, el estreno de Spider-Man: sin regreso a casa fue un verdadero éxito que le permitió a la industria confiar en un repunte en lo referido a la venta de entradas. La tercera entrega de la saga, con el Spider-Man de Tom Holland reuniéndose con las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, fue una nota nostálgica que atravesó a varias generaciones de fans.

Luego de un final abierto que dejó al héroe atrapado en un nuevo status quo, Marvel anunció que una cuarta parte estaba en marcha, aunque iba a demorarse bastante tiempo. Y en una reciente entrevista, Holland confesó que ya leyó el primer borrador del guión.

En esta imagen publicada por Sony Pictures se muestra a Zendaya y a Tom Holland en una escena de la cinta "Spider-Man: No Way Home". (Sony Pictures vía AP)

En el marco de una charla con el podcast Rich Roll, el actor habló del esperado proyecto y aseguró: “Una de las cosas que sucede en Marvel es que tu película es un pequeño engranaje dentro de una máquina gigante. Y como esa máquina sigue en marcha, entonces tenés que asegurarte que puedas encajar en la línea de tiempo, para beneficiar los planes generales. Y ese es uno de los desafíos que enfrentamos. El tiempo con el que contamos para cumplir ese objetivo es difícil, pero definitivamente se puede lograr”.

En esta imagen difundida por Sony Pictures, Tom Holland actúa en una escena de "Spider-Man: No Way Home" de Columbia Pictures. (Sony Pictures vía AP)

Más adelante, Holland confesó cuál fue la primera impresión que tuvo del guión cuando le tocó leerlo junto a su actual pareja y coprotagonista, y expresó: “Tenemos un borrador que es excelente. Necesita más trabajo, pero los guionistas están haciendo una labor increíble. Lo leí hace unas tres semanas, y realmente me entusiasmó. Zendaya y yo nos sentamos y lo leímos juntos, y por momentos estábamos saltando por toda la habitación pensando que esta era una película merecedora del respeto de los fans”.

A pesar de no tener un horizonte claro con respecto a una posible fecha de estreno, el proyecto avanza sin prisa pero sin pausa, con el director Destin Daniel Cretton (responsable de Shang-Chi) como posible realizador a cargo.

Su primer encuentro con Zendaya

Tom Holland y Zendaya Karwai Tang - WireImage

Durante una entrevista, Tom Holland sorprendió al revelar su amor por la carpintería. Según explicó el intérprete, varios miembros de su familia desarrollaron ese oficio, y al respecto detalló: “La carpintería es algo que disfruto mucho. Realmente la amo. De hecho yo fabriqué la mesa de cocina de mi mamá, y también su mesa de oficina. Construí todos los placares de mi cuarto e hice una pajarera con mi abuelo”.

Más adelante, el protagonista de Uncharted explicó por qué aprendió este oficio y el rol que tuvo su madre en esa decisión. “No dejaba de audicionar, audicionar y audicionar, y ya estaba un poco agotado de esa rutina. Pensaba, y esto lo digo siendo brutalmente honesto, que había terminado de hacer una película de Ron Howard, y sentía que la había roto. Pensaba que ya no tenía por qué seguir yendo a castings, pero era más bien todo lo contrario. Entonces había entrado en esa rutina de seguir presentándome para otros proyectos, y aunque estaba seguro que iba a quedarme con el papel, nunca conseguía nada. Eso era un verdadero golpe”.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Far From Home, en 2019 Grosby Group

Durante su juventud, y ante un panorama en el que no surgían proyectos cinematográficos, Holland reveló: “Mi mamá me dijo que como no estaba consiguiendo trabajo, tenía que armar un plan B. Entonces me anotó en una escuela de carpintería, para hacer un curso de seis semanas. Y me mandó a ser carpintero”.

Pero esos conocimientos fueron clave no tanto para dedicarse a ese rubro, sino para conquistar a Zendaya. “Una vez arreglé la puerta de mi novia, en una etapa muy temprana de la pareja”, contó Holland, y explicó: “Estaba de visita en su casa, y su puerta estaba rota. Entonces le dije que iba a arreglársela, y después resultó que nos enamoramos”. De esa forma, y gracias a sus conocimientos en carpintería, Holland pudo conquistar a la joven actriz.