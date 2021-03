Un príncipe en Nueva York 2: una secuela que es pura celebración de la original

Un príncipe en Nueva York 2 (Coming 2 America, EE.UU. / 2021). Dirección: Craig Brewer. Guion: David Sheffield, Kenya Barris. Fotografía: Joe ‘Jody’ Williams. Elenco: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Wesley Snipes. Duración: 110 minutos. Disponible en Amazon Prime Video. Nuestra opinión: buena.

En una escena de Un príncipe en Nueva York 2, uno de los personajes comenta que no tiene sentido hacer una secuela de una película que ya estaba bien por sí sola. El diálogo funciona para llamar la atención sobre algo que el público probablemente está pensando. Algo así como contar un chiste sobre sí mismo para que los otros se rían con uno y no de uno.

Y sí, una secuela del clásico de los 80 protagonizado por Eddie Murphy no era más necesaria que cualquier otra, ya que la historia cerraba perfecto para su formato de cuento de hadas. Sin embargo, la estrella de la comedia decidió volver a interpretar al príncipe Akeem, 30 años después, ahora enfrentado a la necesidad de conseguir un heredero varón para su reino, según dicta la ley de Zamunda, lo cual significa un problema porque tiene tres hijas. El descubrimiento de que tuvo un hijo en Queens le ofrece una oportunidad. Apremiado por las amenazas de un general que quiere tomar el poder, Akeem y su fiel amigo Semmi (Arsenio Hall) vuelven a los Estados Unidos en busca del muchacho, llamado Lavelle, al que deberán entrenar para ser monarca.

Esta trama es apenas una excusa, una columna sobre la que colgar la multitud de homenajes a la película original. Algunas son apenas referencias al pasar pero otras tienen un trabajo más cuidadoso que le sacan mayor provecho, como una escena entre Lavelle (Jermaine Fowler) y un personaje interpretado por Colin Jost, que continúa el legado de los hermanos Duke (los villanos de De mendigo a millonario), a la vez que hace un comentario actual y de humor agudo sobre el “privilegio blanco”.

Murphy y Hall vuelven a interpretar múltiples personajes, como los hombres de la barbería, el extravagante cantante Randy Watson y el reverendo Brown. James Earl Jones, John Amos y Shari Headley, entre otros actores de la original, repiten sus papeles. Además del elenco juvenil, al que le tocan las partes menos ingeniosas del film, dentro de las nuevas incorporaciones se cuentan brillantes comediantes como Leslie Jones y Tracy Morgan, que aportan una buena dosis de desquicio a la película. Pero el que se destaca entre todos es Wesley Snipes, quien ya se había revelado como un gran talento para la comedia en Dolemite is My Name, también dirigida por Craig Brewer.

Más allá de un toque de feminismo para adaptarse a los tiempos que corren, no hay casi nada novedoso en esta segunda parte, que tiene momentos algo vergonzosos (como la publicidad nada sutil de una marca de gaseosas en una de las primeras escenas). La película pierde el foco narrativo con participaciones de invitados especiales y escenas que no tienen mucho sentido, tironeada entre una trama poco atractiva y su objetivo de alimentar la nostalgia de los fanáticos de la original.

El encanto y la gracia de Un príncipe en Nueva York están en su espíritu de celebración. No impera una nostalgia triste; se trata de una divertida fiesta para reencontrarse con viejos amigos, recordar chistes que fueron graciosos, reírse con algunos nuevos y bailar al ritmo de Sexual Chocolate.