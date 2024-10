La reacción de Guillermo Francella ante el discurso de Norman Briski en los Martín Fierro

Escuchar

El lunes se realizó por primera vez la entrega de los Premios Martín Fierro de cine. Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña fueron los encargados de conducir una ceremonia que contó con la presencia de grandes figuras, desde Susana Giménez hasta Mirtha Legrand y Natalia Oreiro, entre varios otros artistas que se destacaron en la última temporada. Entre los reconocimientos y discursos de aceptación, hubo uno en particular que no pasó inadvertido. Norman Briski subió al escenario a recibir su premio a la trayectoria y dio un fuerte discurso que dejó a Guillermo Francella con la boca abierta.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) organizó una edición especial de los Premios Martín Fierro para reconocer a lo mejor de las series y las películas. Además, se entregaron premios especiales, uno de los cuales los recibió Norman Briski, por su destacada trayectoria. Los encargados de darle la distensión fueron Romulo Berruti y Carlos Morelli y todo el auditorio se puso de pie para aplaudirlo.

El actor Norman Briski recibió un premio a la trayectoria en los Martín Fierro de Cine (Foto: Captura de TV /América)

El actor de Una familia especial comenzó su discurso de aceptación en inglés y luego sacó un papel y leyó lo que preparó. “Hoy me puse mucha colonia encima, mucha colonia, neo colonia”, fue lo primero que dijo. “La IA, la Inteligencia Artificial, me dijo agradecé este homenaje, no seas así´. Primero a los compas que también merecieron este galardón. La ficción... es una radiografía de la realidad. ¡Nos están afanando la ficción!”, expresó y algunos de los presentes en la sala lo aplaudieron. “Está en la Rosada la ficción”, exclamó y la cámara apuntó directo a Guillermo Francella, quien tenía una leve sonrisa en el rostro y al escucharlo levantó las cejas en una clara expresión de asombro.

“La IA, la Inteligencia Artificial, la Industria Argentina, podría ser también, me dice que ‘habla sobre los entornos’, lo que está pasando en el mundo”, continuó Briski y la cámara volvió a apuntar al protagonista de El encargado, quien lo escuchó con los ojos y la boca abierta. Sus gestos de sorpresa y un poco de desconcierto, no pasaron inadvertidos al punto tal que se viralizó en las redes sociales.

La reacción de Guillermo Francella ante el discurso de Norman Briski (Foto: Captura de TV /América)

Cabe recordar que meses atrás, Guillermo Francella se pronunció a favor del gobierno de Javier Milei. En marzo, durante una entrevista con Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann le preguntó cómo veía el país, a lo que él dijo: “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, sostuvo el actor.

LA NACION