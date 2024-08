Venecia 2024: campana de largada para la competencia oficial con El jockey, la gran apuesta argentina

Escuchar

El Festival de Venecia se puso en marcha y, en pocas horas más El jockey, de Luis Ortega, se sumará a la muestra en la campana de largada de la competencia oficial. La única película argentina que aspira este año al León de Oro será una de las dos grandes protagonistas este jueves de la primera jornada en términos competitivos de una muestra que inició con una lluvia de estrellas de Hollywood acompañando la presentación de la nueva película de Tim Burton y el emotivo agradecimiento de Sigourney Weaver, coronada con uno de los premios a la trayectoria de este año.

El jockey será la primera de las 21 películas seleccionadas en la competencia oficial de Venecia 2024 que se presentará en sociedad. Muy temprano, a las 9 hora local (las 4 de la madrugada en la Argentina), la Sala Grande recibirá a la prensa acreditada y a los representantes de la industria para la proyección inicial de la única película argentina de la Mostra. En el mismo auditorio, que a la vez es el más importante del festival (con capacidad para 2300 personas), se realizará a las 22.15 hora local (las 17.15 en la Argentina) la función de gala con alfombra roja.

El jockey tendrá otras dos proyecciones este jueves, una a las 11.30 y otra a las 20 (en ambos casos hora local), la primera en la Sala Darsena (1500 butacas), exclusiva para la prensa acreditada y los representantes de la industria, y la segunda en la sala PalaBiennale (1760 butacas) abierta a todo el público.

La competencia oficial tendrá un segundo plato fuerte este jueves y un comienzo con toque latinoamericano, porque a la película de Luis Ortega se sumará el nuevo y muy esperado film del director chileno Pablo Larraín, Maria, con Angelina Jolie personificando a Maria Callas . En este caso también habrá cuatro proyecciones durante la jornada, incluyendo la presentación más formal con todas las figuras del film luciendo sus mejores galas.

Sigourney Weaver y toda su felicidad al recibir el León de Oro a la trayectoria este miércoles en la apertura del Festival de Cine de Venecia MARCO BERTORELLO - AFP

A propósito de momentos estelares, en Venecia 2024 se inició a última hora de este miércoles el desfile rutilante de estrellas con el reconocimiento a Sigourney Weaver. “ Estoy segura de que estoy soñando. Este es el honor más asombroso que pueda imaginar. La estatuilla va a estar sentada en el avión y mi marido tendrá que acostumbrarse a tenerla en la cama con nosotros ”, dijo la actriz neoyorquina de 74 años al recibir un León de Oro especial por sus 45 años de carrera en el cine.

Al conversar con la prensa internacional, Weaver vivió su primera emoción del día cuando un cronista le dijo que su primera aparición como la teniente Ripley en la película original de Alien (1979), dirigida por Ridley Scott, bien pudo sentar desde la pantalla algunas de las bases del empoderamiento femenino que hoy tiene a Kamala Harris como una seria aspirante a convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia en los Estados Unidos.

Angelia Jolie saluda este miércoles en su llegada a Venecia, antes del estreno mundial de la película en la que personifica a Maria Callas JO / SplashNews.com - Splash News/The Grosby Group

“Pensar por un momento que mi trabajo algún día tendría algo que ver con su ascenso me hace muy feliz. Entre otras cosas, porque es verdad. Todo ha sido difícil para Kamala y para nosotros desde 2016 y le estamos muy agradecidos. Hoy muchas mujeres se me acercan para darme las gracias por aquel anticipo ”, dijo Weaver al borde de las lágrimas.

El premio honorífico para Weaver precedió a la presentación de la película de apertura, Beetlejuice Beetlejuice, proyectada en estreno mundial y fuera de concurso, con la asistencia completa de su director y de su elenco principal. Allí estuvo Tim Burton acompañado por Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O’Hara (que retoman sus respectivos personajes de la película original de 1988), Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux y Willem Dafoe.

“Nunca quise hacer una gran secuela por dinero ni nada por el estilo. Tenía ganas de filmar esta película por razones muy personales. ¡Ni siquiera volví a ver la original antes de empezar esta producción! ”, señaló más temprano Burton, de excelente humor, durante la conferencia de prensa matutina en la jornada de apertura del festival.

Monica Bellucci y Tim Burton en la alfombra roja de la premiere mundial de Beetlejuice Beetlejuice, que se realizó este miércoles en el Festival de Cine de Venecia Vianney Le Caer - Invision

El director reconoció que en los últimos años había perdido casi todos los estímulos para seguir haciendo cine. “Me sentía muy desilusionado con todo que viene ocurriendo con la industria cinematográfica. Y me dije que si iba a filmar una nueva película tenía que hacerlo desde el corazón”, agregó.

Burton dijo que decidió recuperar el enfoque que caracterizó a sus primeras creaciones, más rápido e improvisado. “Las cosas que normalmente llevan meses en una típica producción de Hollywood las hicimos en este caso mucho más rápido. Ni siquiera tenía el final escrito. Decidimos jugar con todo, estimulando mucho la improvisación. Esta película no va a ganar ningún Oscar por sus efectos especiales, pero no me importa ”, dijo sobre el espíritu casi artesanal que, según sus palabras, inspiró todo el proyecto.

Después de su estreno mundial en Venecia, Beetlejuice Beetlejuice iniciará rápidamente su recorrido por los cines de todo el mundo. Su estreno en la Argentina está previsto para el próximo jueves 5 de septiembre y en ese mismo fin de semana llegará de manera simultánea a otros 30 países.