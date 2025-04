Lo que se viene en cine: lluvia de estrellas, adelantos de grandes estrenos y un sentido homenaje de Tom Cruise a Val Kilmer

El gran encuentro que la industria de Hollywood organiza cada año para hacer la mayor demostración de su poderío se cerró con una nota emotiva. Tom Cruise, sin dudas la máxima estrella de cine de los últimos tiempos, rindió en persona un tributo a la memoria de Val Kilmer. Lo hizo antes de revelar por primera vez imágenes de Misión imposible: sentencia final, la octava (y para muchos la última) aventura que protagoniza en la pantalla grande como Ethan Hunt, con estreno confirmado en los cines argentinos para el próximo 22 de mayo.

“Quiero honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer”, dijo Cruise al pedir un minuto de silencio desde el gigantesco escenario del salón principal del hotel-casino Caesars Palace, de Las Vegas. Allí se desarrolló la edición 2025 de CinemaCon, la convención en la que los propietarios de las principales cadenas de cines de los Estados Unidos reciben a los ejecutivos de los principales estudios de Hollywood y a las estrellas de sus futuras grandes apuestas para anticipar cómo será la próxima temporada de estrenos.

Cruise le rindió un sentido homenaje a Val Kilmer durante su presentación en el CinemaCon, en Las Vegas VALERIE MACON - AFP

“ No tengo palabras para expresar cuánto admiro su trabajo, lo agradecido y honrado que me sentí cuando se unió a Top Gun, y más tarde con su regreso en Top Gun: Maverick . Creo que sería genial compartir un momento junto a él porque le encantaba el cine y nos dio mucho a todos. Piensen en los momentos maravillosos que pasamos con él. Val, te deseo lo mejor en el próximo viaje ”, dijo Cruise.

Los dos se conocieron durante el rodaje de Top Gun en 1986, donde encarnaron a dos pilotos de combate que de a poco empezaron a rivalizar. Iceman, el personaje de Kilmer, regresó con una breve aparición en Top Gun: Maverick, cuando el actor ya estaba enfermo y el cáncer de garganta le impedía hablar. Su voz fue recreada en la pantalla a través de la inteligencia artificial.

Después de ese homenaje, Cruise presentó un anticipo de Misión imposible: sentencia final en el que se ve al actor, como es habitual interpretando sus propias escenas de riesgo, aferrado como puede al ala de un avión biplano que vuela boca abajo. En otro momento, Cruise aparece saltando al océano desde la cubierta de un barco. La película es una continuación directa de la séptima película de la serie, Misión imposible: Sentencia Mortal, parte 1.

La aparición estelar de Cruise cerró un ciclo de cuatro días en el que Hollywood anticipó a través de CinemaCon el menú con el que la industria (y sobre todo los exhibidores estadounidenses) se propone volver a llenar los cines en medio de una preocupante sequía de público y el fracaso comprobado de buena parte de los estrenos fuertes que se conocieron en los primeros meses del año.

Una de las grandes curiosidades de este CinemaCon apareció con el primer anticipo de ¿Y dónde está el policía?, que retoma y actualiza el modelo (trama y personajes) de la celebrada trilogía de La pistola desnuda entre 1988 y 1994. En un tráiler de poco más de 60 segundos se presenta en sociedad Frank Drebin Jr., el hijo del formidable personaje que encarnó Leslie Nielsen en las películas originales. El heredero es nada menos que Liam Neeson, resuelto a parodiar al héroe de acción que viene interpretando con gran éxito en esta última etapa de su carrera.

Lo vemos en el tráiler desbaratando de la manera más insólita el cruento asalto a un banco, junto a otros chistes que se proponen recrear el estilo de la serie original. No aparece en este primer adelanto Pamela Anderson, la principal figura femenina del elenco. El estreno en la Argentina está previsto para el 31 de julio. El productor de ¿Y dónde está el policía? es Seth MacFarlane, que una década atrás convocó a Neeson para participar de otra parodia, en este caso a las películas del Oeste: A Million Ways to Die in the West, estrenada en algunos países de la región como Pueblo chico, pistolas grandes.

Glen Powell presentó en Las Vegas la remake de The Running Man, su nueva película Chris Pizzello - Invision

A propósito de éxitos de la década del 80, también llegaron a CinemaCon las primeras imágenes de la remake de The Running Man, uno de los primeros éxitos en el cine de Arnold Schwarzenegger (conocido en la Argentina en 1987 como Carrera contra la muerte). Dirigida por Edgar Wright (Baby, el aprendiz del crimen, El misterio del Soho), esta nueva versión tiene como protagonista a Glen Powell como un padre de familia que decide participar en un juego mortal. “ Es la película más difícil que hice. Me golpearon y me destrozaron el cuerpo ”, dijo una de las nuevas estrellas de Hollywood sobre un personaje que se la pasa corriendo, saltando obstáculos y atravesando ventanas.

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson, los cuatro actores británicos que personificarán a los Beatles, juntos por primera vez en la convención CinemaCon Gabe Ginsberg - WireImage

El encuentro tuvo un comienzo de altísimo perfil con la presentación en la primera jornada de la tetralogía beatle, cuatro biopics dirigidas por Sam Mendes, una por cada miembro de la histórica banda. Los protagonistas serán Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr). El estreno simultáneo en los cines se programó para abril de 2028. Y tuvo otro momento de mucho interés entre la audiencia cuando Leonardo DiCaprio subió al escenario para compartir los primeros detalles de Una batalla tras otra (25 de septiembre), la nueva película de Paul Thomas Anderson.

En CinemaCon también reapareció Ryan Gosling como figura central de una odisea espacial dirigida por Phil Lord y Christopher Miller (Comando especial, La gran aventura Lego). En Project Hail Mary, Gosling es un maestro de escuela que encabeza una misión casi suicida para evitar la explosión del Sol. Hubo expectativas también cuando Halle Berry y Chris Hemsworth adelantaron detalles del thriller Crime 101, también protagonizado por Mark Ruffalo. Ambos films se estrenarán en 2026.

Ryan Gosling en la presentación de su nueva película este miércoles en Las Vegas VALERIE MACON - AFP

La convención incluyó una avalancha de secuela, precuelas y relanzamientos de títulos conocidos que están cerca de estrenarse o bien en distintas fases de producción. A la cabeza aparecen la versión con personajes de carne y hueso de Cómo entrenar a tu dragón (estreno en la Argentina, 12 de junio); Jurassic World: Rebirth, con Mahershala Ali, Jonathan Bailey y Scarlett Johansson (3 de julio); la animada Los tipos malos 2 (31 de julio), y la continuación de tres éxitos recientes del cine de terror: M3gan 2.0 (26 de junio), El teléfono negro 2 (16 de octubre) y Five Nights at Freddy’s 2 (4 de diciembre). También se conocieron las primeras imágenes de la segunda parte de Wicked (20 de noviembre), presentada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

James Gunn, máximo responsable actual de las películas de DC, salió a escena con las primeras imágenes de la nueva película de Superman (10 de julio), que tiene a David Corenswet como el Hombre de Acero y a Nicholas Hoult como Lex Luthor. El anticipo visto en CinemaCon muestra un protagonismo visible del “superperro” Krypto, que empieza a mencionarse como el personaje potencialmente más prometedor de este renacimiento.

Cynthia Erivo y Ariana Grande, en Las Vegas, anticiparon el próximo estreno de la segunda parte de Wicked ETHAN MILLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Poco antes, el 26 de junio, llegará a los cines F1, la película sobre la máxima categoría del automovilismo deportivo, tal vez la más esperada de la temporada por la envergadura de su producción (300 millones de dólares, según varios trascendidos) y las promesas de una experiencia immersiva al máximo, con cámaras en el cockpit de los autos en plena competencia.

Los primeros 10 minutos del film fueron exhibidos durante la convención y su director, Joseph Kosinski (el mismo de Top Gun: Maverick), dijo que estamos ante “la experiencia cinematográfica definitiva”. También elogió a Brad Pitt, protagonista de la película como un piloto retirado que vuelve a las pistas, por “manejar un auto de carrera a 290 kilómetros por hora”.

Halle Berry y Chris Hemsworth, dos de las muchas estrellas que dieron presente en Las Vegas para presentar próximos estrenos Chris Pizzello - Invision

Otros dos títulos muy esperados estuvieron muy presentes en CinemaCon, aunque sin imágenes o anticipos. Amazon MGM confirmó que los productores Amy Pascal y David Heyman ya están instalados en Londres avanzando en el desarrollo y la preproducción de la película número 26 de James Bond, aunque todavía no se sabe nada sobre quién será el director y sobre todo qué actor se convertirá en el séptimo 007 de la pantalla.

El otro es Michael, la ambiciosa biopic de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino del fallecido cantante, Jaafar Jackson, más el respaldo de toda su familia. Sin imágenes a la vista, se supo que dura cerca de cuatro horas y trascendió que podría dividirse para su estreno en dos partes. Por ahora, el estreno de la primera de ellas en los cines argentinos tiene fecha para el 4 de octubre.

Marcelo Stiletano Por