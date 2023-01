“Yo quería a Tom Selleck”: el motivo por el que George Lucas descartó a Harrison Ford como protagonista de Indiana Jones

escuchar

Durante el último año fueron varias las estrellas de Hollywood que salieron a ventilar cuáles son los proyectos de los que quedaron fuera y de cuáles les gustaría haber formado parte. Esta semana no fue un actor, sino el director y guionista George Lucas quien reveló que no quería de ninguna manera que Harrison Ford protagonizara el que se convertiría en uno de los más grandes éxitos de su carrera.

Lucas comenzó a darle forma a su proyecto en 1973, pero recién en 1977, tras el estreno de La Guerra de las Galaxias, le presentó un bosquejo de su historia a Steven Spielberg y llegó a un acuerdo con Paramount Pictures para producir una serie de películas basadas en la historia de Indiana Jones, el alter ego de un profesor universitario de arqueología que se enfrenta a distintos desafìos para recuperar objetos antiguos .

Harrison Ford como Indiana Jones LA NACION

El verdadero nombre del personaje en cuestión es Henry Walton Jones Jr., y sus aventuras se llevan a cabo entre las décadas de 1930 y 1950. Desde un comienzo, el actor señalado para protagonizar la saga fue Harrison Ford. Y aunque efectivamente haya sido él el que llevó a la fanquicia a ser una de las más rendidoras de la historia del cine, hubo un momento en el que su participación en el proyecto se puso en duda.

¿Por qué? Es que después de haber trabajado con el actor en Star Wars: una nueva esperanza, Lucas no estaba seguro de que volver a elegirlo fuera la decisión más inteligente. Según le explicó el realizador a Empire, no quería que de ningún modo el actor que venía de personificar a Han Solo y él fueran recordados como una especie de dupla indisoluble. “ Tenía miedo de que Harrison y yo nos volviéramos como Martin Scorsese y Robert De Niro ”, reveló.

Por eso, descartó al actor y eligió a otra de las estrellas del momento: Tom Selleck. “ Dimos con un actor a la medida del personaje. Queríamos que Tom fuera el protagonista, pero él ya tenía un compromiso laboral que no podía abandonar: la serie Magnum ”, explicó Lucas.

Steven Spielberg y Harrison Ford en el set de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida Lucasfilm

El actor tomó una decisión que, a la luz de los acontecimientos, fue por demás acertada: aquella serie terminó de catapultar su carrera. En una entrevista, Selleck rememoró aquel momento en el que estuvo a punto de convertirse en Indiana Jones: “ ¡No rechacé el personaje! Me gané el papel. Hice una prueba de cámara y Spielberg y Lucas me dijeron: ‘Tienes el papel’. Entonces, les dije: ‘Bueno, he hecho este piloto... No sé si es un conflicto’. … El piloto era de la serie Magnum. CBS básicamente se enteró y me dijeron que no podía hacer ambas cosas ”.

“Pero Harrison hizo un buen trabajo”, analizó Selleck. Es que, al quedarse otra vez sin protagonista, resurgió la idea de convocar a Ford. Antes de llamarlo, Lucas le advirtió a Spielverg que era muy probable que el actor no aceptase, porque ya estaba embarcado en otros proyectos. “Nos estábamos quedando sin tiempo y Steven dijo: ‘Siempre está Harrison’. Dudaba que aceptara un contrato de tres películas. Steven dijo que intentara de todos modos. Fui a verlo. Leyó el guión y me dijo: ‘Sí, haré un trato de tres películas. Me encantaría.’”

La saga se convirtió en una de las más exitosas Netflix

La primera película de la saga, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida se estrenó en 1981 y debido a su descomunal éxito, inmediatamente se comenzó a pensar en los dos siguientes films, como estaba previsto. Así llegaron Indiana Jones y el templo de la perdición, en 1984 e Indiana Jones y la última cruzada, de 1989.

A pesar de que la franquicia no continuó ni tuvo un renacer con otros actores al estilo 007 o Batman, el personaje siguió siendo durante las décadas siguientes uno de los favoritos del público. Tal es así que siguieron vendiéndose por millones los muñecos y productos de la saga, los videojuegos basados en la historia de aventurero.

Quizá por eso, en 2008 Ford volvió a calzarse el traje del héroe y así llegó a la pantalla grande la cuarta película: Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. A mediados de este año se estrenará la quinta de la saga: Indiana Jones y la llama del destino.

