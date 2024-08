Ana Paula Dutil cuestionó el inicio de la relación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Sabemos que no fue así”

Escuchar

A simple vista, todo parecía indicar que Ana Paula Dutil tenía una muy buena relación con su exmarido Emanuel Ortega y con Julieta Prandi, la pareja del músico desde hace cuatro años. Sin embargo, en las últimas horas la exmodelo dejó entrever algunos temas internos, particularmente la superposición de fechas entre su separación del padre de dos de sus hijos y el comienzo del nuevo noviazgo.

Ana Paula Dutil tiene una relación muy cercana con Emanuel Ortega, el padre de sus hijos Bautista e India, y de quien se separó en 2018 tras más de dos décadas juntos. Si bien hoy tiene un trato cordial y amigable con Prandi, al comienzo las cosas no fueron tan sencillas y le costó un poco aceptar que su ex rehizo su vida. “Le pasó a él, me podía haber pasado a mí. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo ‘que rápido que me reemplazó’. Uno se enamora y no elige cuando ni donde ni como ni de quién, es así”, sostuvo la exmodelo en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega estuvieron más 20 años juntos; se separaron en 2018 Instagram

En este sentido, aseguró que hoy la relación con Ortega “está muy bien”, al igual que con Prandi. “Mis hijos la adoran. No somos amigas, pero tengo muy buena relación con ella la verdad”.

Ante esto, el cronista indagó en el inicio del noviazgo del músico y la modelo y le preguntó si le pareció que fue “rápido” y argumentó: “Recalco esto porque quizás cuando hablamos con Julieta ella dijo ‘no pasaron dos años hasta que empezamos un vínculo nosotros’”. Sin embargo, Ana Paula dejó en claro que hubo una superposición de fechas. “Emanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así, pero está todo más que bien porque te repito, me podría haber pasado a mí también”.

Ortega y Prandi llevan juntos cuatro años (Foto: Instagram @jprandi)

Dutil expresó que el ego fue lo único que le dolió. “La decisión de separarnos fue de a dos, pero me pasó eso. Porque alguien que decide con otra persona ‘ok estamos de acuerdo, nos separamos’ no le pasa nada cuando el otro se abre a una nueva relación”, dijo, y en la misma línea agregó: “Lo que pasa es que estuvimos 20 años juntos, en ese momento yo decía ‘guau qué rápido’ pero me podría haber pasado a mí también, pero no me pasó”.

Sin embargo, lanzó una importante información: “Estábamos viviendo juntos todavía cuando se conocieron, pero estábamos separados”. En esta línea aseguró que no fueron dos años, “fue mucho menos” y que tanto ella como el músico y la conductora lo saben.

Julieta Prandi reveló cómo es la convivencia con Bautista, el hijo mayor de Emanuel Ortega

Hace un par de semanas, Ana Paula Dutil reveló en una entrevista con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras (Net TV) que su hijo Bautista se fue a vivir con Emanuel, que a su vez convive con Prandi. Contó que cuando terminó el colegio, el joven, que hoy tiene 23 años, no quiso continuar con sus estudios y esto a ella no le agradó.

“Soy bastante blanda con todos mis hijos. Bautista estuvo bastante tiempo sin hacer mucho, le cuesta encontrar qué le gusta, así que un día hablamos los tres (ella, Emanuel y su hijo mayor) y le dije que yo no lo estaba ayudando y que creía que vivir con el papá lo iba a ayudar, y él aceptó”, reveló. India, la segunda hija que tuvo con el músico, sí vive con ella.

Ana Paula Dutil junto a su hijo Bautista, quien se fue a vivir con Emanuel Ortega (Foto: Instagram @batuortega)

Luego de que se conociera la noticia de que Bautista se fue a vivir con su padre, Julieta Prandi y los dos hijos de ella, Mateo y Rocco Contardi, en una entrevista con Intrusos (América) la exconductora de Es por ahí dio detalles de cómo es la convivencia con el joven de 23 años. “Está compartiendo tiempo con su papá; también en el estudio de grabación está haciendo cosas laborales con él, entonces está bueno que desde ese lugar aprenda y crezca”, remarcó.

