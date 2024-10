Cinthia Fernández respondió de forma tajante a los rumores de pelea con Roberto Castillo

Escuchar

Las redes sociales estallaron al conocerse fuertes rumores de que Cinthia Fernández y Roberto Castillo atravesarían una crisis de pareja, a poco más de un mes de anunciar que se van a casar. Enojada por las especulaciones, la bailarina comenzó a compartir en su cuenta oficial gran cantidad de imágenes junto a su prometido. “Desde otras vidas, desde otra galaxia, desde siempre ya te amaba”, escribió Cinthia al pie de un video en el que se la podía ver muy acaramelada junto a su pareja.

Sumándose a la polémica, Roberto decidió dejar una caja de preguntas en sus historias de Instagram, donde un usuario le dejó el interrogante que todos querían saber: “¿Es verdad que se pelearon con Cinthia?”. A lo que el abogado respondió: “Es mentira. Me acompañó a trabajar, me bancó y aprovechamos los tiempos libres para disfrutar. Estamos más enamorados que nunca”.

Roberto Castillo desmintió la pelea con Cinthia Fernández (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @_robertocastillo_)

Cinthia Fernández desmintió la discusión a los gritos con Roberto Castillo

Pochi, de Gossipeame, fue la primera en hablar de una fuerte pelea entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo, que habría ocurrido en el hotel de la localidad de Potrero de los Funes, el pasado miércoles. Según el personal del hotel consultado por ella, los enamorados habrían discutido a los gritos e incluso la bailarina habría amenazado a su prometido con retirarse del lugar.

En una de las imágenes compartidas por Gossipeame podía verse a la mediática alejada algunos metros del abogado con lentes de sol intentando ocultar su rostro. “Cinthia y Castillo esperando volver a Buenos Aires con el vuelo demorado y hablando cada uno por su lado por teléfono. Me cuentan que los vieron y que habrían estado a cara de perro y ni se hablarían”, explicó Marcia Frisciotti, la dueña de la cuenta de Gossipeame, sobre la situación que plasmaba una de las fotografías.

“Esperando para embarcar habrían esperado hasta el final y ella todo el tiempo con anteojos…”, continuó contextualizando la imagen que rápidamente le llegó a sus protagonistas y no dudaron en responderle.

Sin ningún filtro, Cinthia fue tajante: “Jajajaja que piba que tiene un odio. Me causa gracia que sea informante con una imagen así. ¿Sabes qué estaba haciendo genia? Yo grabando la voz en off de un video porque no puedo hacerlo adentro de un aeropuerto porque me sale el audio sucio. Y mi novio y futuro marido estaba también en llamada, por eso nos alejamos. La próxima te llamo cuando me haga el amor y te despejo dudas”.

Cinthia Fernández le respondió a Gossipeame sobre los rumores de pelea con Roberto Castillo (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Por qué Cinthia Fernández y Roberto Castillo estuvieron hospedados en San Luis

Esta semana, la modelo acompañó a su novio en un viaje laboral para compartir más tiempo juntos. Incluso, una de las citas fue un tanto especial y controversial, ya que la llevó a visitar el Servicio Penitenciario de San Luis.

Al ser reconocida por los oficiales del penal, Cinthia Fernández les concedió gran cantidad de fotos (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

“Yendo a una cita sorpresa. Adivinen donde me lleva mi novio…”, escribió con un aire de misterio la mediática. Acto seguido compartió un video donde mostró el frente de la cárcel y de distintos momentos con los oficiales presentes en el lugar que al reconocerla no dudaron en pedirle una foto.

“Hay que admitir que fue original… Me llevó a la cárcel y terminé sacándome fotos. Para mí me quería dejar encerrada”, bromeó sobre la inesperada visita al penal. Luego de que Roberto visitara a su cliente, la pareja decidió finalmente tener un viaje un poco más romántico.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo de vacaciones en San Luis (Foto: Instagram @_robertocastillo_)

Es así que se trasladaron a la localidad de Potrero de los Funes, San Luis, para hospedarse en un lujoso hotel y spa a orillas de un lago. “Buen día. Una imagen vale más que mil palabras”, expresó Cinthia Fernández al despertar.

