La insólita cita que tuvo Cinthia Fernández con Roberto Castillo en San Luis: “Me quería dejar encerrada”

Escuchar

A un mes de haber anunciado su compromiso, Cinthia Fernández y su novio, Roberto Castillo, se encuentran disfrutando al máximo de su compañía y de viajes por el interior del país. En esta oportunidad la bailarina debió acompañar al abogado a visitar a un interno en el Servicio Penitenciario de San Luis, algo que la sorprendió muchísimo por lo que decidió compartir su experiencia en sus redes sociales.

“Yendo a una cita sorpresa. Adivinen donde me lleva mi novio…”, escribió con un aire de misterio la mediática. Acto seguido compartió un video donde mostró el frente de la cárcel y de distintos momentos con los oficiales presentes en el lugar que al reconocerla no dudaron en pedirle una foto.

“Hay que admitir que fue original… Me llevó a la cárcel y terminé sacándome fotos. Para mí me quería dejar encerrada”, bromeó sobre la inesperada visita al penal. Luego de que Roberto visitara a su cliente, la pareja decidió finalmente tener un viaje un poco más romántico.

Es así que se trasladaron a la localidad de Potrero de los Funes, San Luis, para hospedarse en un lujoso hotel y spa a orillas de un lago. “Buen día. Una imagen vale más que mil palabras”, expresó Cinthia Fernández al despertar.

Al ser reconocida por los oficiales del penal, Cinthia Fernández les concedió gran cantidad de fotos (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Por su parte, Roberto Castillo también se mostró muy feliz de haber podido coincidir con su pareja para realizar esta escapada de trabajo y relax. En el hotel solicitaron el servicio de cena y se mostraron maravillados con los servicios de última tecnología del lugar, uno de los más curiosos se trataba de un robot que les traía la comida a su mesa sin la necesidad de que haya un mozo presente.

Aunque el día en la región de Nuevo Cuyo no los acompañó para realizar gran cantidad de actividades al aire libre, los enamorados no se perdieron la oportunidad de visitar algunos restaurantes y centros turísticos. “El amor de mi vida”, escribió el abogado penalista en una foto de Instagram, que dejó ver lo enamorado que se encuentra de su futura esposa.

Rápidamente, el posteo del letrado se volvió viral con cientos de mensajes de los fanáticos felicitando a los enamorados por su relación. “Qué bien se los ve”, “Me encanta verlos felices”, “Hermosa pareja. Te deseo todo lo mejor, Cinthia. Que sea de buena bendición para siempre”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo de vacaciones en San Luis (Foto: Instagram @_robertocastillo_)

Así fue la romántica propuesta de casamiento de Roberto Castillo a Cinthia Fernández

A cuatro meses de haber blanqueado su noviazgo con Roberto Castillo, Cinthia Fernández sorprendió al anunciar su compromiso. A través de las redes sociales, la panelista compartió el momento en el que su novio le propuso casamiento en medio de un viaje romántico.

En México, de noche, sobre la arena, cerca del mar y vestidos de blanco para la ocasión, la pareja celebró el gran paso en su relación abrazados y a la luz de las velas. “¡Sí, quiero @_robertocastillo__!!! Te amo en esta y mil vidas. Amor de mi vida”, escribió la bailarina en la descripción del video que compartió.

El romántico momento que vivieron Cinthia Fernández y Roberto Castillo (Foto: captura Instagram/@robertocastillo)

Por su parte, el letrado reposteó el mismo video, pero en sus stories, y respondiendo la siguiente pregunta de una seguidora: “¿Te vas a casar con Cinthia? Son un fuego juntos”. Bajo la musicalización de “Flor Pálida” de Marc Anthony, Castillo confirmó lo que muchos esperaban saber.

Pero eso no fue todo, horas más tarde, subió un clip en donde se ve el atardecer, dos copas de vino y a Cinthia sonriente, sin poder creer lo que estaba viviendo. De fondo se escuchaba la canción “Entrégame tu amor”, de Los inquietos del vallenato. “Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti. Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras. Y mi alma hará una fiesta, si tú me dices que sí”, decía parte del fragmento que eligió para describir aquel momento especial.

LA NACION