Corte y Confección Famosos: el llanto de María Fernanda Callejón: “Soy hija de una modista”

María Fernanda Callejón se emocionó al recordar a su madre durante su debut en Corte y Confección Famosos (eltrece). La actriz habló sobre su relación con el mundo de la moda y conmemoró a su madre, que era modista.

Fue al principio de la emisión, cuando Andrea Politti se dispuso a presentar a cada participante. Al llegar el momento de Callejón, la actriz ingresó con una sonrisa. Incluso, al llegar a la tarima, se agachó y golpeó el suelo a modo de “bendición”, como suelen hacer los jugadores de fútbol.

María Fernanda Callejón pisó el taller y se quebró al hablar de su madre: "Era modista" - Fuente: el

Pero rápidamente se quebró. “Voy a decir una frase que de chica me costaba: soy hija de una modista”. Con lágrimas en los ojos, siguió: “Me emociona mucho, porque me crié debajo de una máquina de coser, aunque no significa que sea una experta”.

Luego, continuó: “Me moviliza mucho la historia de mi madre. Comí hasta los 14 años de esa profesión y oficio que amo y que hoy reivindico, a las modistas porque es un arte maravilloso”. A su vez, confesó: “Ojalá pueda aprender (durante este programa) y ser el uno por ciento de lo que fue mi mamá. La quiero homenajear a ella y a través de ella, a todas las que quieren aprender ese oficio”.

En ese momento, Politti le pidió que se acercara a su mesa de trabajo, donde Callejón ya había colocado una foto de su madre. “¡Vamos gringa!, mi vieja tana”, gritó la actriz al mirar el retrato.

