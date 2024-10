Por primera vez, TUSAM presenta a su novia, habla de su idea de subrogar un vientre y cuenta por qué su show pegó el volantazo

Escuchar

“Ella me hipnotizó a mí”, bromea TUSAM en el inicio de la charla con LA NACIÓN cuando presenta a su pareja, Juana González, a quien conoció hace cuatro años, aunque reconoce que el noviazgo formal comenzó hace seis meses cuando decidieron ir por más.

TUSAM y Juana González: "Ella me hipnotizó a mí"

“Te lo cuento a la antigua diríamos. Íbamos y veníamos todo ese tiempo hasta que un día nos miramos y nos preguntamos: ‘¿Vamos en serio?’. Y acá estamos, felices. Ella es un poquito más joven que yo, tiene 33 y yo 51″, sonríe y agrega: “Es emprendedora, desde hace 12 años tiene una heladería artesanal en Villa Devoto que se llama Etna, bastante concurrida en la zona. Nos conocimos por amigos en común. Se podría decir que convivimos, pero la verdad es que vamos y venimos de una casa a la otra. Ella vive en Devoto y yo en Vicente López, pero por cuestiones de trabajo pasamos más tiempo en la mía”.

-Sos bastante reservado, hasta ahora se sabía poco de tu vida privada.

-Es verdad, cuido mucho mi imagen, soy reservado; pero bueno, esta vez la cosa es diferente. Ya estoy más grande y no hablo de formalizar, pero creo que Juana es una excelente compañera y por eso decidimos ir con todo.

Si bien se conocen hace cuatro años, ahora TUSAM y Juana González decidieron formalizar la relación

-¿Con todo quiere decir que se vienen la boda, los hijos?

-De casarnos no hablamos, el tema de los hijos sí es importante. Yo tengo la idea y ganas de ser papá, siempre me interesó tener un hijo. Por eso cuando empezó a pasar el tiempo y veía que no tenía una pareja formal, me dediqué a averiguar todo sobre la subrogación de vientres. Esto desde hace muchos años. Digamos que si lo decido solo tengo que apretar play para iniciar todo lo relacionado con la gestación.

-Pero ahora estás con Juana...

-Claro, y ojalá se dé, sería extraordinario para ambos, ya lo hablamos. Pero no te olvides de lo que mi padre (Juan José del Pozo, el mítico Tu Sam, que se presentaba con idéntico acrónimo que significa Técnica, Unción, Sabiduría y Mística, pero separado en sílabas) siempre repetía: “Puede fallar”. Y entonces la subrogación pasa a ser una posibilidad concreta.

En el cine, TUSAM y Juana González en una clásica salida de novios

-Por la diferencia de edad entre ambos, 18 años, ella seguramente te habrá visto hipnotizar en televisión cuando era una niña.

-Seguro, me veía de chiquita, también a mi padre. El tema como te decía es que quien quedó hipnotizado cuando la vio fui yo, lo reconozco. Es muy buena mujer, muy compinche, me acompaña en mis proyectos.

-¿Tu show cambió?

-Ahora estoy presentando lo que llamo un híbrido, porque es un mix de show para el público presente y también se transmite en vivo por streaming en mi canal de YouTube @Tusamok. Lo produzco yo solito, es un desafío que me propuse. Lo hacemos en Filo Ristorante. Sin embargo, lo original es que no se cobra entrada. La gente puede comer a la carta, presencia el espectáculo y participa si quiere, no se obliga a nadie. Es muy divertido, te lo aseguro. Y Juana además de acompañarme está en todos los detalles. Lo hacemos una vez por mes y también vienen tres celebrities. Los primeros fueron Tomás Dente, Osvaldo Cocho López y Owin, la voz del perreo, referente del regaettón. Lo que se emite queda grabado y lo editamos con contenidos que se suben semana a semana no solo en YouTube, también en mi Instagram @tusam y en TikTok

Tomás Dente, entre los famosos que se animaron al nuevo show de TUSAM

-¿Qué tipo de experiencias transitan tanto el público como los personajes famosos?

-El público va a cenar y los que lo deseen, porque no participa quien no quiere, pueden experimentar y vivenciar la hipnosis colectiva en la que sienten frío, calor, tocan el instrumento que desearon toda su vida, son abducidos por alienígenas en un plato volador que los transporta a Marte, los reciben en una fiesta donde se divierten y bailan. Es algo así como ser artista de una película, una aventura mental. A la gente le encanta, después comentan cómo lo vivieron.

TUSAM, en acción: su show mezcla la presencialidad con el streaming

-¿Y cómo resulta la experiencia con los personajes famosos, se mezclan con el público?

-Con ellos hago una entrevista ‘a lo Tusam’, intentando profundizar y mostrarlos de una manera diferente. Entonces les propongo recorrer seis emociones básicas: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Todo a través de sabores de cocina molecular de acuerdo con la emoción en la que estemos. Entonces, por ejemplo les digo: “Cerrá los ojos, respira profundo, buscá una alegría en tu mente, abrí los ojos y probá un bocado. Viví el momento de alegría y decime quiénes están con vos, quiénes te acompañan”. Así arrancamos, es muy divertido y dinámico. Y pasamos a otra sensación, se van sucediendo una tras otra. Los voy llevando para conocerlos de distintas formas. Es como que los hipnotizo con un estilo diferente: con preguntas, con propuestas, con el sabor, con desafíos... Te confieso que todos se engancharon y se divirtieron con la idea. La próxima cita es el miércoles 23 de octubre a las 21.30 horas. Van a estar Tony Coggi, Alexis Puig y Hugo Varela. La gente que está en su casa además de verlo también puede experimentar la hipnosis desde sus hogares. Solo deben estar en un lugar tranquilo y colocarse auriculares. Por eso lo bauticé streaming hipnótico.

-¿Te ilusionás también con que el hijo o la hija que tanto anhelás continúe con lo que por décadas vienen haciendo como hipnotizadores tanto tu padre, tu madre, la sugestiva Sulma, y vos?

-Me encantaría, pero no quiero ilusionarme todavía, como te dije antes ojalá se dé de una forma u otra. Yo estoy preparado, porque como decimos desde siempre: “Puede fallar”.

TUSAM, hijo de tigre: su padre paralizó al país con sus shows y hoy él continúa con el legado