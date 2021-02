Cuándo estrena Allen v. Farrow, la docuserie de HBO sobre las acusaciones de abuso contra Woody Allen

Allen v. Farrow, la nueva docuserie sobre las acusaciones de abuso sexual que Dylan Farrow, hija de la actriz Mia Farrow, lleva realizando desde hace décadas contra su padre adoptivo, Woody Allen, genera grandes expectativas y está programada para estrenarse en Estados Unidos el 21 de febrero, por HBO.

La serie estará dividida en cuatro episodios que buscan revelar a los espectadores la experiencia de Farrow al acusar al reconocido director de cine por abuso, a la vez que brindará detalles del caso que no se han compartido con el público.

La serie incluye material como un video casero filmado por Mia Farrow mientras sus hijos crecían en Connecticut y el audio que grabó subrepticiamente de algunas conversaciones que mantuvo con Allen. Y, por primera vez, se verá el relato en video de Dylan de 7 años filmado por Farrow inmediatamente después de las acusaciones. Ni Allen, ni Soon-Yi Previn ni Moses Farrow participaron en el documental. Los otros hijos vivos de Farrow sí lo hicieron.

Los realizadores son Kirby Dick y Amy Ziering, quienes son conocidos por la producción de películas documentales que exponen el abuso sexual en instituciones. Ambos pasaron la última década profundizando en denuncias en instituciones como el ejército, a través de su película The Invisible War, estrenada en 2012; en universidades, como en The Hunting Ground (2015); y en la industria de la música, a través del documental On the Record (2020).

Woody Allen y Soon-Yi, una pareja que causó muchas polémicas desde que comenzó GROSBY GROUP

Inicialmente, la historia de Farrow no concordaba con las investigaciones de Dick y Ziering, pero al examinarla más de cerca, los realizadores descubrieron que les ofrecía la oportunidad de hablar sobre el abuso infantil familiar y el incesto, un tema que las víctimas les pedían constantemente que abordaran, según declararon a The New York Times.

“Me perseguían estas historias. Es de lo que nadie habla”, apuntó Ziering. El foco de la denuncia de Dylan Farrow se suele abordar dentro de la relación que Woody Allen mantuvo con Mia: el director y la actriz estuvieron en pareja durante doce años, nunca se casaron, vivieron en residencias separadas, hicieron trece películas juntos, adoptaron a dos hijos (Dylan y Moses) y son padres biológicos de Satchel, que cambió su nombre a Ronan después de que sus progenitores se separaran.

Dylan Farrow en brazos de su padre adoptivo, en 1988 Archivo

En 1992, Farrow descubrió fotos desnudas de su hija, por entonces universitaria, Soon-Yi Previn, en el departamento de Allen. Ese verano, Dylan, de siete años, dijo que Allen la había agredido sexualmente. Esas acusaciones llevaron a una disputa por su custodia. El creador de Manhattan ha negado sistemáticamente las acusaciones y, tras las investigaciones llevadas a cabo en Connecticut y Nueva York, fue absuelto de posibles delitos.

“A medida que nos adentramos en la historia descubrimos que había mucho más. Nos dimos cuenta de que el relato completo nunca se había divulgado”, subrayaron los directores, que trabajaron junto con la investigadora Amy Hurdy durante tres años rastreando documentos judiciales e informes policiales, y realizaron extensas entrevistas a muchos de los testigos que nunca antes habían hablado en público.

LA NACION