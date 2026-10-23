Una galería de cuadros danzados con innegable potencia visual

Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirigido por Andrea Chinetti y Diego Poblete. La consagración del tango. Coreografía: Ana María Stekelman. Música: Igor Stravinski, Ástor Piazzolla. Diseño sonoro: Edgardo Rudnitzky. Diseño de vestuario: Jorge Ferrari. Diseño de iluminación: Alberto Lemme. Reposición coreográfica: Andrea Chinetti, Melisa Buchelli, Diego Poblete. Reposición coreográfica de tango: Nora Robles, Pedro Calveyra. Paraíso perdido. Coreografía: Iratxe Ansa, Igor Bacovich. Música: Beatriz Arzamendi. Grabación realizada por el Cuarteto 4Sonora. Diseño sonoro, grabación y postproducción: Julián Ávila. Diseño de escenografía: Curt Allen Wilmer, Leticia Gañán Calvo. Diseño de vestuario: Mariana Vera. Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel. Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Funciones: jueves a domingos, a las 20. Duración: 90 minutos.

Nuestra opinión: Muy Bueno

El nuevo programa del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín se compone de dos obras de duración media, con un breve intervalo técnico. Comienza con la reposición de La Consagración del tango, fragmento de una retrospectiva de Ana María Stekelman con la que la compañía abrió la temporada. La creación de la coreógrafa argentina proponía en 1998 escenas de cruce entre el más tradicional tango de escenario, el abordaje estilizado desde la danza contemporánea y las búsquedas modernas de Oscar Araiz. Stekelman ensambló en aquel momento para el Ballet Argentino de Julio Bocca, un abanico de tópicos que luego se volvieron canónicos en los espectáculos de tango: la sobriedad de los salones del centro en oposición a las costumbres más orilleras, como el abrazo entre varones tomados por los bíceps. Y el centro de gravedad de los cuerpos, mucho más alto que en las pistas de los clubes.

Así es como la ductilidad proverbial del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín los hace habitar con la misma gracia y excelencia técnica las fugas de Piazzolla y las disonancias de Stravinsky. Sin remitirse a una leyenda muy lineal, aquí también hay ceremonias de pasaje, ritos de fertilidad y una violencia velada con la que una comunidad, ya no tan primitiva, encuentra a su cordero para el sacrificio. Allí es donde se destaca el aporte interpretativo de Lucía Bargados que, además de encarnar una víctima expuesta, puede jugar una cuerda más romántica en un dúo con Benjamín Lameiro.

Una escena (Manuela Suárez Poch, en el centro) de una sucesión de cuadros que componen esta obra de gran potencia visual Carlos Furman

Desde esta primavera en la que la naturaleza tiene la potencia central de una cultura totémica, se pasa a un verano agobiante pero fructífero. Paraíso perdido, estreno de la dupla creativa que integran los españoles Iratxe Ansa e Igor Bacovich, se basa en la idea de la pérdida, ya no de un edén sino de las pequeñas y grandes pérdidas cotidianas, y los modos resilientes de salir de ellas.

Las escenas retratan vínculos cercanos que no aparecen delineados con exactitud, pero se adivinan familiares, se suceden sin intenciones narrativas, algo hilvanadas por un personaje que intenta entender el mundo desde su mirada. Alejo Herrera recibe por ello merecidos aplausos cuando en el saludo final se evidencia que la inocencia de su personaje era una interpretación de la que podía desprenderse.

Para toda esta puesta es vital el aporte del diseño de iluminación de Nicolás Fischtel, que recurre a dispositivos lumínicos teatrales, pero también a artefactos cotidianos como tubos fluorescentes y pantallas de opalina que se integran a la coreografía con su propio movimiento.

Antonella Zanutto, iluminada sobre la mesa amarilla, elemento principal para varios dúos y grupos, aunque con usos y en contextos diferentes Carlos Furman

Esta obra, que fue hecha a medida de la compañía porteña, será llevado a los teatros del canal en Madrid, como otras producciones de este puente entre Madrid y Buenos Aires.

La obra tiene una potencia visual innegable, y sus escenas podrían estar juntas o no, ya que cada una tiene una autonomía narrativa del resto. Pequeñas postales claustrofóbicas o liberadoras, maternales o románticas. Y un cierre que vuela con levedad hacia todas direcciones.

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín cierra con este programa una temporada demasiado corta. Mostrando una vez más de todo lo que son capaces.