Darín opinó sobre Casciari: “Eso fue un error de parte de él; en ningún proyecto artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”

El conflicto judicial y mediático que rodea al escritor Hernán Casciari por las denuncias vinculadas al financiamiento colectivo de sus proyectos audiovisuales sumó una nueva e importante voz del cine nacional. En diálogo con las cámaras de Intrusos (América TV), Ricardo Darín compartió su mirada sobre el tema y analizó los riesgos y complejidades de este modelo de producción participativa.

Al ser consultado sobre el escándalo que salpica a las iniciativas impulsadas por la comunidad Orsai, el actor se mostró al tanto de la situación pero diferenció los aspectos administrativos de la labor creativa. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, sostuvo de entrada el protagonista de Argentina, 1985.

Hernán Casciari quedó en el ojo de la tormenta Gentileza de Disney+

Darín aclaró que nunca recibió una propuesta concreta para participar en emprendimientos de este tipo, aunque admitió que desde un principio tuvo dudas sobre la viabilidad operativa de convocar a miles de pequeños inversores. “En un momento, cuando lo escuché hace un par de años, tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso. Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todo eso y que estén al tanto de qué es lo que ocurre”, explicó el actor, quien remarcó que se trataba únicamente de una percepción propia.

A pesar de no conocer personalmente a Casciari, se refirió a las declaraciones del escritor, quien negó de manera categórica que haya existido una intención de estafar a los aportantes. “Escuché o leí que él dice que no acepta que se hable de una estafa porque no era ese para nada el propósito, cosa que me parece que sí debe ser así”, opinó Darín. Para él, el trasfondo de las denuncias respondería a un problema organizativo: “Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”.

Aunque Ricardo Darín no conoce al escritor, opinó al respecto y dejó claro su punto de vista Sebastián Arpesella | Netflix

El punto más crítico de su análisis llegó al abordar uno de los reclamos centrales de los damnificados: las supuestas garantías que la producción ofrecía sobre el retorno o el éxito del proyecto. Incluso, el propio Casciari había dicho con vehemencia en el programa Perros de la calle (Urbana Play) que el proyecto daría ganancias, algo que el conductor Andy Kusnetzoff intentó moderar al escuchar su entusiasmo. Ante la pregunta del cronista, Ricardo Darín fue contundente respecto a las expectativas que se pueden generar en el ámbito del espectáculo.

“Eso fue un error de parte de él. Yo no lo conozco, no lo puedo juzgar. Me parece que sí es un error porque en ningún proyecto de orden artístico vos podés dar la seguridad de que va a funcionar. Es algo que está librado a cómo resulte, cómo salga, cuál sea el resultado”, concluyó.

El video con el que Casciari se defendió de las acusaciones

El descargo de Hernán Casciari

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.