Si 20 años no son nada, 30 ¿cuánto sería? Dependerá del modo como hayan transcurrido. El grupo La Chicana cumple treinta años y ya entró en modo autocelebración. Tiene con qué. Fue parte de esa camada tanguera finisecular que despertó, justamente a partir del tango, nuevas emociones para los de su generación. En el caso de este grupo, la impronta rockera entrelazada con el gótico rioplatense, la sordidez de ciertas composiciones propias y el tránsito por los folclores de aquí y de otras latitudes hicieron que el grupo se configurase de un modo muy personal. Y a pesar de que lo llamamos grupo —por allí pasaron muchos integrantes—, es una dupla de artistas (la cantante Dolores Solá y el guitarrista y compositor Acho Estol) la que le dio esa definitiva personalidad, casi desde sus comienzos.

Acho Estol y Dolores Solá (el segundo y la tercera, de izquierda a derecha) durante el primer viaje de La Chicana a China

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La Chicana nació como un bien de pareja. Pero, a pesar de que tiempo después (varias décadas después), los protagonistas tomaron rumbos afectivos diferentes, el proyecto resulta para ellos algo que los unió para toda la vida.

Cada uno por su lado, pero siempre con este punto de convergencia. Treinta años, once discos y uno en gestación que tendrá invitados con los que han compartido distintos momentos de estas tres décadas: Raly Barrionuevo, Paula Maffia, Liliana Felipe, Luciana Jury y Martirio a Julieta Laso, Griselda Siciliani, La Charo y el Negro Black, entre otros. Además, hay una serie de shows programados en el Torcuato Tasso, los viernes 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre.

El primer encuentro

Solá y Estol se conocieron en Madrid a mediados de la década del noventa. Él andaba en una combi, recorriendo Europa con fines documentales, junto a un amigo. Solá, que en Buenos Aires trabajaba como actriz en televisión y en el Teatro San Martín, decidió dar el portazo y ver qué pasaba al otro lado del Atlántico. Allí fue el primer encuentro, aunque cada uno ya sabía de la existencia del otro por amigos en común. Solo amigos, por entonces.

Aquello fue solo una breve temporada, para los dos. Pero así lo predestina el tango: “Siempre se vuelve al primer amor”. Y ese amor era la Reina del Plata, que los esperaba, sin frentes marchitas ni nieves del tiempo, porque todavía eran dos treintañeros inquietos. Otra vez en suelo porteño recién aquí se desayunaron con que ella cantaba y él tocaba la guitarra y escribía canciones. Probaron suerte con tangos añejos, coplas españolas y otros sabores de la música popular. Aunque los espacios a los que primero arribaron no tenían demasiado que ver con lo que estaban craneando. De un verano completo en Casa Pueblo (Uruguay) a la discoteca Pachá, la cosa había tomado un giro extraño. “Tocábamos, por ejemplo, en el VIP de Pachá un miércoles a las 2 de la mañana. Yo cantaba ‘La bien pagá’ y la gente pedía ‘Macarena’. Odiábamos a nuestro público”, dice Solá y se ríe.

Recién después encontraron el rumbo en aquello que fundaron con el flautista Juan Valverde y llamaron La Chicana. El resto es historia más o menos conocida para los iniciados en el mundo tanguero de aquellos años.

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Poco a poco los personajes creados por Acho Estol comenzaron a desfilar por la voz de Solá y se creó allí una nueva pareja. Hubo un arrabal que no era el de las décadas de 1920 o 1940, pero que se expresaba con parte de esa estética en el final del siglo, aggiornado por las señas particulares que habían crecido al pulso del rock. De ahí que alguna vez Indio Solari no haya querido ahorrarse elogios para el Estol letrista.

Volver en el tiempo

El arrabal de La Chicana jamás respondió a la estricta postal for export de pitucos y bacanas. Sin embargo, fue representación tanguera puertas afuera de la Argentina, y eso le ha dejado al grupo anécdotas que se guardan con cariño. Como aquella del primero de los tres viajes que han hecho a China. Porque Solá y Estol siempre fueron muy inquietos y la avidez de conocer distintas culturas y folclores los llevó por distintas latitudes.

“Esto es el típico autohomenaje que hacemos los maduros a esta altura de la vida —dice Estol—. Hay una obsesión, como decía Borges, con el sistema decimal. Y no se sabe bien por qué, pero el número redondo seduce, obliga, prácticamente. Yo era reacio porque me gusta mirar para adelante, pero cuando Lola me lo propuso y empezamos, me recopé, la verdad. Es muy lindo, muy gratificante reencontrarse con artistas que uno admira. Y también reencontrarse con la obra propia, con la inocencia que uno tenía”.

Solá viaja en el tiempo hacia aquellos primeros años de La Chicana: “Los dos éramos muy tangueros. Y además veníamos de España con una gran admiración por lo que habían hecho los jóvenes flamencos. De Pata Negra y la Barbería del Sur a Ketama. No se hizo nada así con el tango, pensamos. Comenzamos con el tango más antiguo y enseguida Acho escribió ‘Farandulera’. Y casi que tuvimos que salir a grabar un disco para poder existir. En ese disco ya había temas como ”La patota" y “Llámame chamamé”. Porque, incluso en ese disco, ya habíamos abierto el juego al folclore. Y yo hoy no me puedo escuchar ahí.“

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—¿Por qué?

Solá: —Porque al ser nueva en el tango toda la expresividad me pasaba por la sobreactuación.

—Le pasa a gente con varias décadas de carrera.

Solá: —Bueno, pero a mí no me gusta esa gente. Por eso, cuando me oigo en ese disco, siento que no soy yo.

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—Acho, ¿qué cosas ves de esa época? Recién hablaste de la inocencia...

—Que esa carrera tenía una trascendencia mayor, tal vez. Hay un idealismo en la juventud. Pero hay que entender que son momentos benditos de la vida que uno pasa. Tuvimos mucha suerte con Lola de pasar muchos momentos de esos durante el desarrollo de nuestra carrera. La inocencia es haberlos vivido sin darnos mucha cuenta de que eran tan importantes. Lo que se aprende de otras culturas. La primera vez que escuchamos la música de Pakistán, el gamelán de Bali, Indonesia; aprender a tocar el kora con un griot en el sub-Sahara. Si me hubiera dado cuenta realmente, habría llevado un diario.

Acho Estol y Dolores Solá en el templo hinduista Angkor Wat de Camboya

—¿Qué momentos se recuerdan con cariño y, a la vez, con la extrañeza de preguntarse: qué hacíamos ahí?

Solá: —El primer viaje a China. Fuimos como grupo en representación de Buenos Aires porque era un encuentro de intendentes de ciudades de todo el mundo. Y nos encontramos con algo tremendo. Primer día de show en la Muralla China, imaginate. Todo muy hermoso, pero la prueba de sonido no existió y ni siquiera nos podíamos comunicar con el sonidista. Ahí ya dijimos: “Esto es para disfrutar abajo del escenario; y arriba del escenario, aguantar”. Segundo día, desfile de carrozas por las calles de Beijing. Había carrozas con dragones. Los tailandeses tiraban fuegos, los alemanes metían una fanfarria de 40 músicos tocando vientos. El nuestro era un carro peleado, sin escudo ni bandera, con cinco occidentales vestidos de negro, de noche. Y nada de medias de red, nada de peinado a la gomina, ni cortes ni quebradas. Solo un parlante y un micrófono.

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—¿Entonces?

Solá: —Entramos en desesperación. Me daba vergüenza estar ahí pero, al mismo tiempo, había una voz que me decía: “Estás desfilando por las calles de Beijing con todo el pueblo saludándote. Y es un momento único, no podés quedarte con lo más horrible de este momento, tenés que quedarte con algo bueno. Y yo que había aprendido un poquito de chino. Empecé a arengar con el micrófono: ”Viva China” y la gente comenzó a contestar con banderas. Después de eso grabamos en chino, trajimos instrumentos de China. Hicimos cosas que no cualquier otro tanguero haría.

—Viajaron mucho, por placer y por trabajo, y trajeron instrumentos que quedaron grabados en sus discos. ¿Habría sido muy diferente la historia de La Chicana sin todo aquello?

Solá: —No hubiera sido lo mismo, pero es verdad que el universo nuestro, más allá de los viajes, es rico, particular. Escuchamos muchísima música, folclórica, exótica, de distintos lugares del mundo; no escuchamos la música que está de moda. Generalmente, los músicos, sobre todo los de tango, pueden ir hasta China por tres días para tocar, y enseguida se vuelven, porque tienen otras cosas que hacer acá; pareja, hijos. Nosotros siempre aprovechamos los viajes. Cada uno rindió en todo sentido. En Senegal, por ejemplo, nos quedamos un mes.

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Estol: —Ahora hay menos aventura, el mundo está roto. Hasta 2008 Europa ponía bastante plata en cultura. Luego pasó en Asia, pero ya no tanto. Ya sabemos en el mundo en el que estamos.

—Al no ser un grupo arquetípico. Les costó explicar lo que hacían, especialmente en proyectos como aquel de China, más ligado a la difusión cultural.

Solá: —En realidad no, porque ocupamos un lugar de música tradicional argentina, en donde había muy pocos artistas jóvenes por esos años. Estuvimos en eventos de cancillería donde cantamos tangos como “Chorra” por ejemplo. Hubo uno en la Embajada de Japón, por la visita del emperador. Me acuerdo de que había estado María Julia Alsogaray, por ejemplo. Yo era una chica joven, clásica, pero al mismo tiempo no típica del tango. Y el grupo tenía algo “fresco”, con perdón de la palabra, que escapaba a lo convencional.

—¿En qué lugar está La Chicana y cuál es su público?

Estol: —Se va sumando, creo que es bastante acumulativo, eso está muy bueno. Podemos estar orgullosos y creo que esa es la clave también de por qué existimos 30 años. Tuvimos siempre público contemporáneo y el anterior. Gente que tiene distintos grados de nostalgia con respecto a nuestra música, que en un momento fue fanática. Distintas generaciones de fans tenemos. Lo lindo es que tenemos todas las generaciones.

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—Es muy diferente la escena tanguera actual de la de los noventa, cuando ustedes comenzaron.